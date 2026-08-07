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ClockThứ Sáu, 07/08/2026 16:08

Bàn giao mặt bằng phục vụ triển khai dự án cầu vượt phá Tam Giang

HNN.VN - Ngày 7/8, Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng khu vực 3 tổ chức buổi làm việc để nhận bàn giao mặt bằng thực hiện dự án cầu vượt phá Tam Giang nối hai xã Phú Vang và Phú Vinh.

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Bàn giao mặt bằng điểm đầu của dự án tại Km0 tiếp nối điểm cuối đường Võ Phi Trắng, xã Phú Vang.

Tham dự buổi làm việc có đại diện Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng khu vực 3 và đơn vị thi công. Về phía lãnh đạo xã Phú Vang có đồng chí Lê Đức Lộc, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã.

Dự án cầu vượt phá Tam Giang nối hai xã Phú Vang và Phú Vinh được UBND thành phố Huế phê duyệt tại Quyết định số 255/QĐ-UBND ngày 23/1/2024 và giao Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Huế làm chủ đầu tư. Công trình có tổng chiều dài khoảng 3,05 km, rộng 15,5m, điểm đầu tại Km0 tiếp nối điểm cuối đường Võ Phi Trắng (xã Phú Vang) và điểm cuối tại Km3+053,32 giao với Quốc lộ 49B tại Km68+450 thuộc địa phận xã Phú Vinh.

Công trình được thiết kế nút giao đồng mức, có đảo giao thông, bố trí đầy đủ đèn tín hiệu, biển báo và hệ thống điện chiếu sáng với tổng mức đầu tư hơn 1.023 tỷ đồng, thời gian thực hiện trong vòng 4 năm.

Có 56 hộ dân với tổng diện tích hơn 39.000m2 đất các loại trên địa bàn xã Phú Vang bị ảnh hưởng bởi dự án. Đến nay, các hộ bị ảnh hưởng đã nhận số tiền bồi thường 8 tỷ 860 triệu đồng và hoàn tất việc bàn giao mặt bằng để khởi công công trình.

Phát biểu tại buổi bàn giao, Chủ tịch UBND xã Phú Vang Lê Đức Lộc nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của dự án trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông, mở rộng không gian phát triển đô thị vệ tinh và tạo đà bứt phá phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương cùng các khu vực lân cận.

Để dự án sớm phát huy hiệu quả, Chủ tịch UBND xã Phú Vang đề nghị đơn vị thi công bảo đảm tiến độ và chất lượng của công trình, tập trung tối đa nhân lực, máy móc, phương tiện kỹ thuật, thi công khoa học, nghiêm túc, đúng tiến độ và tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án... Đồng thời, đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tối đa trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, quản lý mặt bằng và vận động Nhân dân tạo điều kiện thuận lợi để dự án triển khai an toàn, đúng kế hoạch.

Quỳnh Anh
 Từ khóa:
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