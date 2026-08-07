Bàn giao mặt bằng phục vụ triển khai dự án cầu vượt phá Tam Giang

Bàn giao mặt bằng điểm đầu của dự án tại Km0 tiếp nối điểm cuối đường Võ Phi Trắng, xã Phú Vang.

Tham dự buổi làm việc có đại diện Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng khu vực 3 và đơn vị thi công. Về phía lãnh đạo xã Phú Vang có đồng chí Lê Đức Lộc, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã.

Dự án cầu vượt phá Tam Giang nối hai xã Phú Vang và Phú Vinh được UBND thành phố Huế phê duyệt tại Quyết định số 255/QĐ-UBND ngày 23/1/2024 và giao Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Huế làm chủ đầu tư. Công trình có tổng chiều dài khoảng 3,05 km, rộng 15,5m , điểm đầu tại Km0 tiếp nối điểm cuối đường Võ Phi Trắng (xã Phú Vang) và điểm cuối tại Km3+053,32 giao với Q uốc lộ 49B tại Km68+450 thuộc địa phận xã Phú Vinh.

C ông trình được thiết kế nút giao đồng mức , có đảo giao thông, bố trí đầy đủ đèn tín hiệu, biển báo và hệ thống điện chiếu sáng với tổng mức đầu tư hơn 1.023 tỷ đồng, thời gian thực hiện trong vòng 4 năm.

Có 56 hộ dân với tổng diện tích hơn 39 .000 m2 đất các loại trên địa bàn xã Phú Vang bị ảnh hưởng bởi dự án. Đến nay, c ác hộ bị ảnh hưởng đã nhận số tiền bồi thường 8 tỷ 860 triệu đồng và hoàn tất việc bàn giao mặt bằng để khởi công công trình.

Phát biểu tại buổi bàn giao, Chủ tịch UBND xã Phú Vang Lê Đức Lộc nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của dự án trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông, mở rộng không gian phát triển đô thị vệ tinh và tạo đà bứt phá phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương cùng các khu vực lân cận.