Đẩy nhanh tiến độ nâng cấp đường Hoàng Thị Loan

Một số đoạn trên tuyến đường Hoàng Thị Loan đã hoàn thành việc nâng cấp, mở rộng

Chậm tiến độ, dân bức xúc

Dự án do UBND phường An Cựu làm chủ đầu tư, Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại dịch vụ Hoàng Nguyên là đơn vị thi công. Công trình được khởi công vào ngày 5/4/2025, dự kiến hoàn thành vào ngày 1/11/2025. Tuy nhiên, đến cuối tháng 1/2026, việc nâng cấp, mở rộng tuyến đường Hoàng Thị Loan vẫn chưa hoàn thành khiến người dân bức xúc.

Sinh sống nhiều năm trên tuyến đường này, bà Nguyễn Thị Lý, trú đường Hoàng Thị Loan phản ánh: “Thi công chậm, lại gặp mưa nên đường nhão nhẹt, bùn đất trơn trượt. Người dân đã nhiều lần kiến nghị với tổ trưởng tổ dân phố và chính quyền địa phương mong có biện pháp đốc thúc đơn vị thi công dứt điểm, không để kéo dài làm ảnh hưởng đến cuộc sống của bà con”.

Theo quy mô được phê duyệt, dự án nâng cấp đường Hoàng Thị Loan có chiều dài khoảng 1,35km, bề rộng mặt đường trung bình 5,5m. Tuyến đường được đầu tư đồng bộ với kết cấu mặt đường bê tông nhựa và bê tông xi măng.

Dự án còn bao gồm việc xây dựng tường chắn đất bằng bê tông xi măng M200 tại hai vị trí mở rộng đường qua khe nước; bố trí sơn kẻ đường, biển báo giao thông theo đúng quy định. Hệ thống thoát nước dọc và ngang tuyến được xây dựng nhằm đảm bảo thoát nước cho toàn khu vực. Hệ thống chiếu sáng công cộng cũng được đầu tư đồng bộ.

Đây là dự án nhóm C, công trình giao thông cấp IV, với tổng mức đầu tư được phê duyệt hơn 14 tỷ đồng; trong đó, chi phí xây lắp hơn 10,4 tỷ đồng. Qua đấu thầu, Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại dịch vụ Hoàng Nguyên trúng thầu với giá gần 7,8 tỷ đồng.

Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường An Cựu cho biết, theo Quyết định số 12234/QĐ-UBND ngày 30/12/2024 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (trước đây), dự án gồm 11 gói thầu. Công tác giải phóng mặt bằng liên quan đến 133 lô đất, trong đó có 118 hộ dân và 15 lô đất do phường quản lý.

Đến nay, khối lượng thi công hệ thống thoát nước mới đạt khoảng 30% khối lượng hợp đồng. Cụ thể, trên toàn tuyến có tổng chiều dài cống bê tông ly tâm D600 và D800 là 1.080m, đơn vị thi công mới hoàn thành 520m; trong tổng số 64 hố ga, mới thi công được 36 hố.

Gỡ khó, đẩy nhanh tiến độ

Trên tuyến đường Hoàng Thị Loan hiện có nhiều đoạn đã thi công hoàn chỉnh, song vẫn còn không ít đoạn dang dở. Đoạn từ số nhà 70 đến giao với đường Tam Thai mới chỉ cắt mặt đường nhưng chưa lắp đặt hệ thống thoát nước. Nhiều vị trí xuất hiện ổ voi, ổ gà, nước đọng kéo dài, gây khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện lưu thông. Hiện nay, đơn vị thi công đang tập trung phương tiện, nhân lực để đẩy nhanh tiến độ mở rộng hai cây cầu trên tuyến.

Theo tìm hiểu, tiến độ thi công chậm xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Trong đó, nguyên nhân chính do nhà thầu chưa huy động đầy đủ nhân lực, thiết bị, vật tư theo kế hoạch và ảnh hưởng của những đợt mưa bão kéo dài cuối năm 2025. Bên cạnh đó, công tác đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường có thực hiện nhưng chưa đạt yêu cầu.

Ngoài ra, do đây là tuyến đường độc đạo của khu vực, lưu lượng người và phương tiện lưu thông khá lớn cũng gây khó khăn cho việc tổ chức thi công “cuốn chiếu”. Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng chưa hoàn tất cũng phần nào ảnh hưởng đến tiến độ chung của công trình.

Để đảm bảo chất lượng, tiến độ và giải ngân nguồn vốn còn lại, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường An Cựu đã yêu cầu nhà thầu tăng cường nhân lực, vật tư, thiết bị; xây dựng biện pháp thi công chi tiết đối với hệ thống thoát nước; đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trong quá trình thi công. Đồng thời, yêu cầu lập tiến độ điều chỉnh chi tiết cho từng hạng mục theo hợp đồng đã ký kết.

Ông Võ Thanh Tuấn, Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại dịch vụ Hoàng Nguyên khẳng định, công ty đang tập trung nhân, vật lực để triển khai dự án. Việc thi công chậm do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó có đặc thù tuyến đường hẹp, lưu lượng giao thông lớn. Những ngày này, tranh thủ thời tiết thuận lợi, đơn vị đang tăng cường phương tiện, nhân công để đẩy nhanh tiến độ công trình.

Thời gian qua, Chủ tịch UBND phường An Cựu, bà Hoàng Thị Như Thanh cùng các phòng, ban chuyên môn đã nhiều lần trực tiếp thị sát, kiểm tra việc thi công công trình, tổ chức các cuộc làm việc với các bên nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ. Mới đây nhất, ngày 12/1/2026, UBND phường đã tổ chức làm việc với các đơn vị liên quan để nghe báo cáo tiến độ dự án; yêu cầu khẩn trương hoàn thành các hạng mục theo mốc thời gian cụ thể, đảm bảo an toàn, mỹ quan đô thị...