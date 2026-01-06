Hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong năm 2026

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn chủ trì tại điểm cầu TP. Huế

Chiều 6/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm, DA quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt chủ trì phiên họp thứ 5 của Ban Chỉ đạo với 18 tỉnh, thành phố có DA đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đi qua.

Cùng dự hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo; các bộ trưởng, lãnh đạo các bộ, ngành, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố. Tại điểm cầu trực tuyến TP. Huế có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn; UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh cùng đại diện các sở, ngành liên quan tham dự hội nghị.

Phát triển đường sắt là một trong những nội dung được xác định tại Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận 49-KL/TW về định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Chính phủ đã trình Quốc hội thông qua các nghị quyết về chủ trương đầu tư DA đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam; thí điểm cơ chế đặc thù cho đường sắt đô thị tại TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh...

Tại TP. Huế, DA tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam có chiều dài đoạn tuyến khoảng 95,05 km, đi qua 12 xã, phường, gồm: Phong Dinh, Phong Thái, Hóa Châu, Dương Nỗ, Mỹ Thượng, Đan Điền, Quảng Điền, Phú Hồ, Phú Vang, Vinh Lộc, Phú Lộc, Chân Mây - Lăng Cô. Trên tuyến có 1 ga hành khách Phú Mỹ (phường Mỹ Thượng) với diện tích khoảng 367 ha và 1 ga tiềm năng Chân Mây (xã Chân Mây – Lăng Cô). Đến nay, thành phố đã cơ bản hoàn thành công tác khảo sát, kiểm kê và dự toán kinh phí GPMB, quỹ đất tái định cư (TĐC), nghĩa trang.

Lãnh đạo thành phố kiểm tra tiến độ xây dựng các dự án hạ tầng kỹ thuật phục vụ tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Ông Hồ Hữu Phú, Phụ trách Ban Quản lý dự án (QLDA) Đầu tư và Xây dựng khu vực 2 cho biết, DA tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam đoạn qua khu vực phía Bắc thành phố đi qua 5 xã, phường với tổng chiều dài khoảng 26,81 km. Tổng diện tích ảnh hưởng khoảng 221 ha, ảnh hưởng khoảng 4.087 tổ chức, hộ gia đình và cá nhân. DA Hạ tầng kỹ thuật các khu TĐC, khu nghĩa trang khu vực phía Bắc thành phố bao gồm 14 DA trong đó xây dựng 11 khu TĐC và 3 khu nghĩa trang với tổng diện tích 43,7ha. Đến nay các DA đã xây dựng kế hoạch thu hồi đất, hoàn thành công tác kiểm kê, dự kiến khởi công trong tháng 1/2026.

DA tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam đoạn tuyến qua thành phố có tổng số hộ bị ảnh hưởng bởi DA là 9.278 hộ trên diện tích hơn 1.128ha. Số hộ TĐC dự kiến 1.368 hộ và 7.418 mồ mả dự kiến phải di dời. Tổng kinh phí GPMB khoảng 6.302 tỷ đồng, trong đó kinh phí bồi thường, hỗ trợ GPMB là 4.495 tỷ đồng; kinh phí xây dựng hạ tầng để di dời gồm khu TĐC, nghĩa trang, chợ, trường học là 1.807 tỷ đồng.

Về bố trí vốn để thực hiện công tác GPMB, theo đề nghị của UBND thành phố, trên cơ sở nhu cầu vốn của năm 2025, Bộ Xây dựng đã phân bổ đủ vốn cho thành phố là 335 tỷ đồng. Đến nay đã giải ngân 302/335 tỷ đồng, đạt trên 90% nguồn vốn được bố trí và sẽ giải ngân hết 100% vốn đã bố trí trong tháng 1/2026.

Tại hội nghị, UBND thành phố cho biết, hiện trên địa bàn có tổng cộng 33 DA hạ tầng cần thực hiện để phục vụ DA với kinh phí khoảng 1.807 tỷ đồng, gồm 22 khu TĐC có tổng diện tích khoảng hơn 86ha, 6 khu nghĩa trang có tổng diện tích hơn 19ha, 4 trường học có tổng diện tích khoảng 5,7ha và 1 DA khu chợ kết hợp TĐC có diện tích 2,14ha.

Đến nay, thành phố đã khởi công 13/33 DA, đạt 39,3% kế hoạch, 20 DA còn lại sẽ khởi công trong tháng 1/2026. Dự kiến trước tháng 3/2026 sẽ bàn giao đất cho người dân di dời lăng mộ; trước tháng 6/2026 sẽ bàn giao đất cho người dân xây nhà, di dời chợ và trong tháng 8 năm 2026 sẽ bàn giao các trường học (trước lễ khai giảng năm học mới 9/2026). Như vậy, đến tháng 12/2026 thành phố sẽ hoàn thành công tác GPMB, bàn giao 100% mặt bằng sạch để thi công DA đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đảm bảo theo yêu cầu của Chính phủ.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu tái định cư, nghĩa trang phục vụ dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

UBND thành phố kiến nghị Bộ Xây dựng năm 2026 tiếp tục bố trí phần vốn còn lại là 5.967 tỷ đồng, trong đó vào quý I và quý 2 khoảng 1.472 tỷ đồng để hoàn thành các DA xây dựng hạ tầng, di dời, TĐC và khoảng 4.495 tỷ đồng trong quý III và quý IV năm 2026 để chi trả bồi thường, hỗ trợ GPMB.

Đồng thời, đề nghị Ban Quản lý dự án Thăng Long - chủ đầu tư DA tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam phối hợp với UBND thành phố để rà soát, cập nhật lại hướng tuyến và vị trí nhà ga cho phù hợp với Quy hoạch tỉnh (nay là TP) và Quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào hồ sơ DA. Sớm bàn giao mặt bằng trên thực địa để Sở Xây dựng thành phố và các địa phương có cơ sở xác định ranh giới, xác định chính xác số hộ TĐC, quản lý chặt chẽ quỹ đất, hành lang an toàn của DA. Phối hợp cung cấp khối lượng sơ bộ về nhu cầu vật liệu xây dựng để UBND thành phố chủ động rà soát, dự trữ, cấp phép khai thác mỏ vật liệu đảm bảo cung ứng cho DA.

Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Ban Chỉ đạo tập trung rà soát, kiểm điểm việc thực hiện các nhiệm vụ, nhất là các nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo đề ra tại phiên họp thứ 4, cùng những kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế, vướng mắc cần giải quyết, tháo gỡ. Ban Chỉ đạo cũng cần rà soát, kiểm điểm công tác GPMB tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam tại các địa phương, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp triển khai công trình, DA ở lĩnh vực đường sắt trong thời gian tới.