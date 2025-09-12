Nỗ lực đảm bảo cấp nước an toàn mùa mưa lũ

Tuyến ống dọc các khe, suối bị cuốn trôi, hư hỏng rất khó trong khắc phục

Sự cố nước

Tác động của mưa lũ mấy ngày qua khiến một số tuyến ống tại nhiều địa bàn bị nước cuốn trôi, tại các đập ghi nhận tình trạng tắc đập, nguồn nước thô không thể về nhà máy để xử lý. Nước ngập sâu, dòng chảy lớn cũng ảnh hưởng đến việc tiếp cận các điểm xảy ra sự cố để khắc phục. Sự cố mất điện tại một số nhà máy cũng ảnh hưởng rất lớn đến việc cấp nước liên tục đến người dân.

Trong đó, sự cố mất điện tại một số nhà máy như: Lộc An, Phong Thu, Nam Đông, Thượng Long, Bình Điền khiến việc vận hành nhà máy gặp khó khăn. Hầu hết các nhà máy phải vận hành máy phát điện dự phòng liên tục để đảm bảo cấp nước cho người dân.

Nước lớn, dòng chảy siết, nhiều tuyến ống bị sự cố như: Tuyến ống D150 cầu Le No, D110 thôn Hương Xuân; D110 thôn Phú Nhuận, xã Nam Đông; D63 đập tràn KanZai, thôn Dỗi, Thượng Lộ bị trôi ống băng suối. Một số tuyến ống bị đứt và trôi ống như: D50 cầu cây xoài, D63 chui cầu Xuân Phú – Khe Tre; xóm thác trượt Xuân Phú – Khe Tre… ảnh hưởng rất lớn đến việc cấp nước cho người dân.

Hệ thống cấp nước ngập sâu, ảnh hưởng rất lớn đến việc cấp nước

Trong sáng 29/10, một số tuyến đường thuộc các phường trung tâm của thành phố cũng ghi nhận tình trạng mất nước, HueWACO đang huy động lực lượng khắc phục sự cố vỡ ống .

Ngoài ra, sự cố mất điện tại văn phòng công ty và đường truyền internet gián đoạn khiến hoạt động của máy chủ, các thông số theo dõi áp lực, lưu lượng nước bị ảnh hưởng. Trong tổng số 108 điểm đo theo dõi, có 36 điểm đo truyền tín hiệu ổn định, áp lực bình quân trên 1,5 bar (chiếm 33%); 72 điểm đo bị mất kết nối (chiếm 67%), gồm: 67 điểm do server Công ty bị rớt mạng Internet, 5 điểm chưa xác định nguyên nhân. Trung tâm Call-Center từ ngày 26/10 -28/10/2025 cũng ghi nhận 27 thông tin phản ánh của người dân tập trung vào các nhóm cấp nước liên tục (mất nước, nước yếu), thất thoát nước và chất lượng nước.

Nỗ lực đảm bảo cấp nước

Công nhân nhà máy xử lý sự cố cấp nước

Mưa lớn kéo dài khiến hệ thống cấp nước tại nhiều khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Mực nước lũ tại sông Hương đạt đỉnh 5,05m, cao hơn mức báo động III đến 1,55m. Nhiều nhà máy nước của HueWACO bị ngập sâu, cùng lúc đó, hệ thống điện lưới ở nhiều vùng trũng bị ngừng cấp, tạo áp lực rất lớn cho công tác vận hành cấp nước. HueWACO đã kích hoạt phương án cấp nước an toàn, huy động hơn 500 cán bộ công nhân viên theo dõi lượng mưa, mức lũ để chủ động ứng phó với mọi tình huống; bố trí nhân lực, vật lực tại tất cả các nhà máy và trạm bơm, sẵn sàng khắc phục các sự cố, đảm bảo cấp nước sạch cho người dân trong lũ lớn.

Theo lãnh đạo HueWACO, công ty thực hiện nghiêm túc phương châm “4 tại chỗ, 3 sẵn sàng” (chỉ huy tại chỗ, vật tư, trang thiết bị tại chỗ, lực lượng tại chỗ; 3 sẵn sàng gồm chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả). Tất cả các nhà máy chuẩn bị đầy đủ nguồn vật tư, hóa chất, đảm bảo 100% máy phát điện dự phòng vận hành tốt, duy trì cấp nước ổn định ngay cả khi mất điện lưới. Trung tâm Chăm sóc khách hàng HueWACO hoạt động liên tục, xuyên suốt trong những ngày mưa bão để tiếp nhận và xử lý các phản ánh về nước nhằm khắc phục kịp thời, đảm bảo cấp nước ổn định cho khách hàng.

Mưa lũ khiến độ đục, hàm lượng sắt, mangan và chất hữu cơ trong nguồn nước thô tăng cao gấp nhiều lần so với bình thường. Để đảm bảo an toàn, các nhà máy đã tăng cường xử lý bằng than hoạt tính, PAC, Javen. Đồng thời, tăng cường nhân lực, tăng tần suất kiểm tra, giám sát nghiêm ngặt mẫu nước tại các công đoạn xử lý. Toàn bộ hệ thống được giám sát 24/24, đảm bảo chất lượng nước sau xử lý đều đạt và vượt quy chuẩn của Bộ Y tế trước khi cung cấp đến người dân.

Tại các xí nghiệp, HueWACO chủ động bố trí các bồn chứa nước dự phòng, sẵn sàng đưa vào sử dụng khi xảy ra sự cố mất nước cục bộ, nhằm đảm bảo người dân vẫn có nước sạch trong thời gian mưa bão. Với các khu vực biệt lập hoặc nơi nguồn điện dự phòng không đủ công suất, công ty chủ động triển khai phương án điều động xe bồn, cấp nước tạm thời, hạn chế tối đa tình trạng gián đoạn cấp nước, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân.

Đội ngũ giám sát, vận hành nhà máy hoạt động liên tục

Tuy đã có nhiều cố gắng và chủ động, song hiện một số khu vực vẫn bị sự cố nước thô, vùng trũng phải tháo bơm tăng áp, vùng bị sự cố mạng đường ống, một số vùng áp lực yếu chưa kiểm tra được nguyên nhân do ngập nước... nên cục bộ một số khu vực cấp nước không ổn định, cá biệt một số vùng miền núi bị cắt nước. HueWACO vẫn chưa đảm bảo cấp nước liên tục như trong điều kiện bình thường và đang nỗ lực, sớm khắc phục các sự cố, đảm bảo cấp nước cho người dân.