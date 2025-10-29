Huế: Mùa lũ - Mùa yêu thương, chia sẻ

Có quá nhiều sự kiện, câu chuyện và cả hình ảnh dồn nén cảm xúc của người dân Huế trong những ngày mưa lụt vừa qua, đỉnh điểm là trong hai ngày 27 và 28/10. Từ tiếng còi hú cảnh báo mức độ nguy hiểm của thiên tai khiến người nghe ám ảnh như bị gợi nhớ trận sóng thần lịch sử của Nhật Bản năm 2011, đến chuyện ngành đường sắt điều 19 toa tàu chở nặng trĩu đá hỗ trợ “trấn giữ” cầu Bạch Hổ; rồi hình ảnh chiến sĩ cứu hộ mặt trẻ măng bồng gọn như bồng em bé người phụ nữ bằng tuổi mẹ, tuổi bà gồng đi giữa dòng nước xiết; rồi cả tiếng động viên người bệnh nhẹ mà vẫn át cả tiếng mưa, tiếng máy nổ giữa mênh mông nước của anh trưởng công an phường: “Chị cố lên, gần tới bệnh viện rồi. Chị đừng ngủ nhé!”…

Huế hầu như năm nào cũng có lũ, có lụt ghé qua, nhưng cơn lũ năm này thì kinh khủng quá. Có điều, nói như “Người Hà Nội” đã sẻ chia trên mạng xã hội: “Thiên tai có thể ngày càng tàn khốc, những kỷ lục mưa lũ có thể bị xô đổ, nhưng tinh thần ‘lá lành đùm lá rách’ của chúng ta sẽ lại một lần nữa được thắp lên mạnh mẽ và ở lại mãi mãi”.

Thương Huế và tin Huế bình an!

Huế ngày nay Cuối tuần giới thiệu chùm ảnh do nhóm phóng viên và cộng tác viên thực hiện.

Kinh thành Huế, ngày 27/10/2025. Ảnh: Nguyễn Phong

Mênh mông nước lũ (28/10)

Đường về vất vả

Những toa tàu chở đá hỗ trợ trấn giữ Bạch Hổ