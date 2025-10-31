Cấp nước lưu động phục vụ người dân sau lũ

Người dân khu vực xã Dương Hòa (cũ) đến nhận nước sạch

Ngay sau khi nước rút, HueWACO chủ động điều động phương tiện, nhân lực, bố trí mỗi địa bàn một xe bồn chứa 10m³ nước, đảm bảo cấp nước sinh hoạt tạm thời cho người dân. Khi lượng nước cấp hết, các xe bồn được luân phiên bổ sung, không để bà con thiếu nước sinh hoạt trong những ngày sau lũ.

Công tác cấp nước được phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương nhằm hướng dẫn người dân lấy nước đúng quy định, bảo đảm an toàn, hợp vệ sinh và sử dụng hiệu quả nguồn nước được cấp.

Không chỉ tạm thời, HueWACO đang tích cực khắc phục sự cố kỹ thuật, kiểm soát chất lượng nguồn nước thô và khôi phục hệ thống cấp nước sinh hoạt ổn định trên toàn địa bàn thành phố.