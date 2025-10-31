Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình kiểm tra công tác khắc phục hậu quả lũ lụt

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình tặng quà cho Trường THCS Phan Sào Nam

Kiểm tra công tác dọn dẹp, khắc phục hậu quả tại Trường Tiểu học Tây Lộc, Trường THCS Phan Sào Nam (phường Phú Xuân) và Trường Tiểu học Hương Thọ (phường Kim Long), Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố ghi nhận và biểu dương tinh thần nỗ lực của cán bộ, giáo viên cùng các lực lượng hỗ trợ đã tích cực tham gia dọn dẹp vệ sinh, thu gom bùn đất, rác thải, khử khuẩn lớp học và khuôn viên trường sau lũ.

Ông Nguyễn Thanh Bình đề nghị các trường tiếp tục phối hợp chặt chẽ với phụ huynh, đoàn thể, đoàn viên thanh niên hoàn thiện công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng, bảo đảm an toàn tuyệt đối trước khi đón học sinh trở lại học tập. Đồng thời, các đơn vị cần chú trọng kiểm tra hệ thống điện, nước, tường rào, sân chơi để phòng tránh rủi ro, bảo đảm môi trường học tập xanh, sạch, an toàn.

Tiếp đó, tại chợ Đông Ba, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình ghi nhận tinh thần chủ động của Ban Quản lý chợ trong việc huy động lực lượng, phương tiện làm sạch môi trường, thu gom rác thải và bùn đất sau ngập lụt. Ông yêu cầu đơn vị tiếp tục tổng vệ sinh toàn khu vực, đưa hoạt động kinh doanh trở lại bình thường, phục vụ nhu cầu của tiểu thương và người dân, góp phần khôi phục nhịp sống thường nhật.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình yêu cầu các địa phương, đơn vị khẩn trương ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải ngay sau khi nước rút, sớm ổn định đời sống người dân, khôi phục sản xuất, đảm bảo cảnh quan đô thị xanh - sạch - đẹp. Ông nhấn mạnh, việc vệ sinh tại các khu vực công cộng như chợ, trường học, bệnh viện phải được thực hiện theo hình thức “nước rút đến đâu, vệ sinh đến đó”; tổ chức tiêu độc, khử khuẩn môi trường, phòng ngừa dịch bệnh, đảm bảo an toàn vệ sinh sau mưa lũ.

Chiều tối 31/10, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế Nguyễn Thanh Bình cũng đã đến thăm hỏi, chia sẻ, động viên gia đình ông Trần Văn Hậu, trú tại Tổ dân phố 2, phường Hương Trà, có con trai không may tử vong do bị nước lũ cuốn trôi tại tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua phường Hương Trà.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình thăm, động viên gia đình ông Trần Văn Hậu

Theo thông tin từ UBND phường Hương Trà, vào khoảng 16h cùng ngày, tại km808+400 trên Quốc lộ 1A (đoạn qua địa bàn phường Hương Trà), có hai người đi trên một xe máy băng qua đoạn đường bị nước lũ tràn qua, chảy xiết, dẫn đến bị cuốn trôi. Hai nạn nhân là T.H.V.M. và B.H.N.L. (đều sinh năm 2007, trú tại Tổ dân phố 2, phường Hương Trà). Trong đó, em L. may mắn bơi được vào bờ, còn em M. mất tích và sau đó đã được tìm thấy thi thể.

Tại gia đình nạn nhân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình đã ân cần thăm hỏi, chia sẻ sâu sắc nỗi đau thương, mất mát với gia đình ông Trần Văn Hậu; đồng thời gửi lời chia buồn, động viên gia đình sớm vượt qua nỗi đau, ổn định tinh thần và cuộc sống.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố cũng đề nghị chính quyền phường Hương Trà cùng các đoàn thể địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ gia đình trong công tác an táng chu đáo, đảm bảo an toàn, tạo mọi điều kiện thuận lợi để gia đình sớm ổn định đời sống sau tang lễ.

Cùng ngày, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nguyễn Tân đã đến kiểm tra công tác khắc phục hậu quả lũ lụt tại một số trường học, gồm THCS Đặng Văn Ngữ, THCS Phạm Văn Đồng, Mầm non An Đông, Tiểu học Thủy Vân và Mầm non Thủy Vân.

Tại các điểm trường, nhiều giáo viên, nhân viên, phụ huynh cùng các lực lượng công an, quân đội, thanh niên chung tay dọn dẹp bùn đất, lau chùi bàn ghế, khắc phục hệ thống điện, nước và khu vệ sinh để sớm ổn định điều kiện dạy học. Không khí khẩn trương khắp sân trường, ai nấy đều mong học sinh có thể trở lại trường trong môi trường sạch sẽ, an toàn.

Trường học khẩn trương dọn dẹp sau lũ

Các trường trên địa bàn thành phố đang triển khai phương châm “nước rút đến đâu, bùn hết đến đó”; khi nước vừa rút khỏi sân trường, nền lớp, lực lượng giáo viên và nhân viên nhanh chóng thu dọn bùn đất, làm sạch khuôn viên, bảo đảm an toàn và vệ sinh. Trong quá trình thực hiện, các đơn vị huy động tối đa lực lượng tại chỗ, đồng thời phối hợp với đoàn thanh niên, chính quyền địa phương và phụ huynh học sinh để đẩy nhanh tiến độ khắc phục thiệt hại sau lũ.

Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Tân đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành; động viên các đơn vị khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, vệ sinh, điện và nước, nhằm tạo môi trường thuận lợi, an toàn nhất cho thầy và trò khi trở lại trường trong những ngày tới.

Theo thống kê của Sở GD&ĐT, đến ngày 31/10, toàn thành phố có hơn 100 cơ sở giáo dục bị ngập nước, trong đó trên 40 trường có thiệt hại lớn về cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học. Nhiều trường bị sập tường rào, hư hỏng bàn ghế, cửa cổng, thiết bị bán trú; tivi, dàn âm thanh, amply trong các phòng học bị ngâm nước; nhiều khu vệ sinh không thể sử dụng. Tổng thiệt hại ban đầu ước tính hơn 10 tỷ đồng.

Về tổ chức dạy học, hiện có 168/569 cơ sở giáo dục đủ điều kiện mở cửa đón học sinh trở lại trong ngày 31/10. Các đơn vị còn lại dự kiến tổ chức học trở lại vào ngày 3/11, do nhiều khu vực vẫn còn ngập sâu hoặc đang tập trung dọn dẹp, khử khuẩn, vệ sinh lớp học sau lũ để bảo đảm an toàn cho học sinh và giáo viên.