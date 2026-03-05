Giá xăng điều chỉnh tăng 2.189 đồng/lít

Giá xăng, dầu đồng loạt tăng mạnh tại kỳ điều chỉnh chiều 5/3

Trước thông báo thay đổi giá bán lẻ đối với các mặt hàng xăng dầu của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đồng loạt tiến hành điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu kể từ 15 giờ cùng ngày.

Cụ thể, giá xăng RON95-III được điều chỉnh tăng 2.189 đồng/lít, với mức giá bán lẻ không cao hơn 22.340 đồng/lít. Tương tự, E5 RON 92 cũng tăng thêm 1.926 đồng/lít, có giá mới 21.449 đồng/lít.

Cùng xu hướng, giá dầu diesel 0.05S được điều chỉnh tăng 3.758 đồng/lít, giá bán không cao hơn 23.037 đồng/lít.

Tại kỳ điều chỉnh giá hôm nay, liên bộ Công Thương - Tài chính vẫn không trích lập, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu.

Ở kỳ điều hành gần đây nhất (ngày 26/2), giá xăng được điều chỉnh tăng từ 889 - 999 đồng/lít. Giá dầu diesel 0.05S tăng 754 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 854 đồng/lít.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới trong kỳ điều hành từ ngày 26/2 đến 4/3/2026 chịu tác động mạnh từ nhiều yếu tố, đặc biệt là xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát từ cuối tuần qua. Căng thẳng leo thang làm gián đoạn vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz. Một số cơ sở lọc dầu tại Trung Đông phải tạm đóng cửa...

Trước diễn biến phức tạp của thị trường quốc tế, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) yêu cầu các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu theo dõi sát cung cầu, đảm bảo tổng nguồn tối thiểu được phân giao về sản lượng và chủng loại. Lực lượng chức năng sẽ tăng kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi găm hàng, tự ý tăng giá, bán sai giá niêm yết.