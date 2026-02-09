  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 05/03/2026 16:33

Giải quyết bất cập các điểm ùn ứ giao thông

HNN - Trước áp lực gia tăng phương tiện và tình trạng ùn tắc cục bộ tại nhiều nút giao thông trọng điểm, ngành chức năng TP. Huế đã triển khai hàng loạt giải pháp để tổ chức lại giao thông theo hướng linh hoạt, phù hợp thực tiễn, nhằm giảm xung đột dòng xe, đảm bảo an toàn, thuận lợi cho người dân và các phương tiện tham gia giao thông.

Tăng cường tổ chức vận tải bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp TếtTạo động lực phát triển đô thị trung tâm

Nhiều phương án được đưa ra, trong đó, có việc cấm ô tô lưu thông trong giờ cao điểm từ 16h30 đến 19h trên một số tuyến đường 

“Điểm nóng” giao thông vào giờ cao điểm

Thời gian qua, tuyến đường từ cầu Kho Rèn đến ngã ba Trần Phú - Duy Tân thường xuyên rơi vào tình trạng ùn ứ giao thông cục bộ, nhất là vào khung giờ cao điểm từ 16giờ30 đến 19giờ mỗi ngày. Lượng ô tô lưu thông tăng cao, trong khi tình trạng dừng, đỗ xe dọc tuyến diễn ra khá phổ biến đã làm thu hẹp mặt đường, gây cản trở dòng phương tiện khi lưu thông trên tuyến đường này.

Tại nút giao Võ Nguyên Giáp - Hoàng Quốc Việt, mật độ phương tiện lớn vào giờ tan tầm, khiến giao thông nhiều thời điểm rơi vào ùn tắc kéo dài, thậm chí đã xảy ra tai nạn giao thông. Tình trạng tương tự cũng diễn ra ở nút Bà Triệu - Nguyễn Thái Học - Lê Quý Đôn - Dương Văn An và ngã tư Nguyễn Khoa Chiêm - Ngự Bình - Duy Tân.

Ngoài những nguyên nhân trên, người dân còn cho rằng, việc đóng đường ngang băng qua đường sắt tại đường Lương Văn Can khiến phương tiện dồn về các trục chính lân cận, làm gia tăng áp lực cho các nút giao vốn đã quá tải. Người dân mong sớm triển khai dự án hầm chui đường sắt tại khu vực này để giải quyết căn cơ bài toán ùn tắc giao thông.

Tổ chức lại giao thông - giải pháp trước mắt

Mới đây, ngành chức năng TP. Huế đã nghiên cứu, đề ra các giải pháp để tổ chức lại giao thông, giảm tải ùn tắc giao thông giờ cao điểm. Nhiều phương án được đưa ra, trong đó, có việc cấm ô tô lưu thông trong giờ cao điểm từ 16giờ30 đến 19giờ trên một số tuyến đường. Đó là, đường Trần Phú (hướng từ Duy Tân đến Phan Chu Trinh); đường Nguyễn Trường Tộ (hướng từ Phan Chu Trinh đến Hàm Nghi); cấm đỗ xe trên đường Hàm Nghi, đoạn từ Trần Phú đến Nguyễn Trường Tộ trong cùng khung giờ.

Tại nút giao Võ Nguyên Giáp - Hoàng Quốc Việt, hệ thống đèn tín hiệu được điều chỉnh lại theo hướng cho phép phương tiện trên đường Võ Nguyên Giáp rẽ trái; đồng thời, tổ chức lại làn xe, tách dòng phương tiện trước khi vào và qua nút nhằm giảm xung đột.

Đối với nút Nguyễn Khoa Chiêm - Ngự Bình - Duy Tân, cấm xe tải trên 3,5 tấn rẽ phải từ Ngự Bình vào Nguyễn Khoa Chiêm. Các phương tiện tải trọng lớn sẽ được phân luồng theo hướng từ cầu Lim - Võ Văn Kiệt (đầu Tỉnh lộ 28) rẽ trái vào Nguyễn Khoa Chiêm tại ngã ba Nguyễn Khánh Toàn và ngược lại, nhằm giảm áp lực trực tiếp tại nút giao trung tâm. Về lâu dài, ngành chức năng đề xuất nghiên cứu cải tạo dải phân cách trên tuyến Võ Nguyên Giáp (đoạn từ đường Văn Tiến Dũng đến Hoàng Quốc Việt) để khắc phục triệt để những bất cập hiện nay.

Tại nút giao Bà Triệu - Nguyễn Thái Học - Lê Quý Đôn - Dương Văn An, Sở Xây dựng kiến nghị nghiên cứu thiết kế chỉnh trang, đồng bộ kỹ thuật với dự án nâng cấp đường Bà Triệu và dự án cầu Bà Triệu; thu hẹp lề, mở rộng mặt đường, tăng diện tích làn rẽ phải để giảm ùn tắc và đảm bảo an toàn cho người, phương tiện tham gia giao thông.

Đối với đường ngang băng đường sắt Lương Văn Can, ngày 15/4/2025, UBND TP. Huế đã có Công văn số 4270/UBND-GT kiến nghị Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đề xuất Bộ Tài chính bố trí vốn Trung ương đầu tư xây dựng hầm chui.

UBND TP. Huế cho biết, tiếp tục làm việc với Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng để sớm bố trí nguồn vốn, từng bước triển khai dự án hầm chui đường ngang băng đường sắt Lương Văn Can, đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân và bảo đảm an toàn giao thông đường sắt theo hướng bền vững.

Trong bối cảnh đô thị Huế tiếp tục mở rộng không gian và gia tăng phương tiện cá nhân, việc kết hợp giữa điều tiết linh hoạt, đầu tư đồng bộ và nâng cao ý thức chấp hành của người tham gia giao thông sẽ là yếu tố quyết định để xây dựng một môi trường giao thông an toàn, thông suốt và văn minh.

Bài, ảnh: TÂM ANH
