Đoàn Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế phát động “Tháng Thanh niên 2026”

HNN.VN - Sáng 1/3, Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế chính thức phát động “Tháng Thanh niên năm 2026”.

Ra quân vệ sinh môi trường ngay sau lễ phát động "Tháng Thanh niên 2026" 

Tháng Thanh niên được triển khai với chủ đề: “Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn”.

Tại buổi lễ, anh Võ Đức Toàn - Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế đã triển khai kế hoạch hoạt động “Tháng Thanh niên năm 2026”, xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, các công trình, phần việc thanh niên gắn với chuyên môn y khoa và trách nhiệm cộng đồng.

Các hoạt động sẽ diễn ra trong Tháng Thanh niên gồm: Các sân chơi thể thao, kỹ năng cho sinh viên như: giải kéo co sinh viên toàn trường lần thứ IV, teambuilding giao lưu các câu lạc bộ đội nhóm, giải cầu lông, giải bóng bàn, giải cờ tướng và giải karatedo sinh viên toàn trường. Các hoạt động tình nguyện như: ngày hội hiến máu 2026, tình nguyện hướng dẫn bệnh nhân, chương trình tháng 3 biên giới cùng nhiều hoạt động thi đua sổi nổi đến từ các chi đoàn và các câu lạc bộ, đội, nhóm trong toàn trường. 

Ước kinh phí cho các hoạt động khoảng hơn 300 triệu đồng.

Tin, ảnh: Hoàng Triều
