Thuận Hóa đề ra 11 chỉ tiêu và các chương trình, dự án trọng điểm trong năm 2026

UBND phường Thuận Hóa đang xây dựng Đề án tuyến đường ẩm thực và văn hóa nghệ thuật dọc sông Như Ý

Năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi diễn ra nhiều sự kiện chính trị lớn của đất nước như Đại hội Đảng toàn quốc, bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; đồng thời là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Thuận Hóa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Trên nền tảng là phường trung tâm của thành phố, có thế mạnh về thương mại, dịch vụ, du lịch và sản xuất kinh doanh, Thuận Hóa xác định tiếp tục phát huy lợi thế sẵn có, tạo bước phát triển mạnh mẽ, bền vững hơn trong giai đoạn mới.

Theo đó, phường Thuận Hóa đặt mục tiêu tập trung phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ gắn với kinh tế đêm; không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng sống của người dân. Trong đó, phường đề ra 11 chỉ tiêu chủ yếu, đáng chú ý là phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn tăng 15% so với năm 2025, tổng giá trị sản phẩm và vốn đầu tư thực hiện tăng từ 11 - 12%, thu nhập bình quân đầu người đạt 4.300 - 4.500 USD/năm, đến cuối năm 2026 không còn hộ nghèo theo tiêu chí hiện hành…

Phố đi bộ Hai Bà Trưng tiếp tục được địa phương triển khai các hoạt động văn hóa nghệ thuật để thu hút khách, kích cầu du lịch

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, UBND phường Thuận Hóa xác định triển khai 5 chương trình trọng điểm, gồm: Chương trình đột phá đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong hoạt động của hệ thống chính trị; Phát triển kinh tế tư nhân gắn với du lịch, dịch vụ; Chỉnh trang đô thị đồng bộ, hiện đại, thông minh; Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và chất lượng cuộc sống Nhân dân.

Trong lĩnh vực kinh tế - ngân sách, phường sẽ xây dựng Đề án tuyến đường ẩm thực và văn hóa nghệ thuật dọc sông Như Ý, khu vực Ga Huế, cầu Nguyễn Hoàng…, từng bước hình thành và kết nối các tuyến du lịch, tạo điểm nhấn trải nghiệm cho người dân và du khách...