Trách nhiệm nhân đạo

Một bé gái đang lấy nước tại một trại người tị nạn nội địa (IDP) ở Mogadishu, thủ đô Somalia, năm 2017. (Ảnh: Xinhuanet)

Tuyên bố của EU ngay lập tức được những cộng đồng dễ bị tổn thương nhất ở Somalia hồ hởi đón nhận. Đây là nguồn lực quan trọng giúp họ có thể sống sót trước các tác động chồng chất từ xung đột kéo dài, tình trạng di cư, hạn hán nghiêm trọng và giá lương thực không ngừng leo thang.

Khoản viện trợ được công bố trong bối cảnh tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng không ngừng gia tăng theo cấp số nhân tại quốc gia vốn nổi tiếng là khu vực nghèo đói cùng cực và bạo lực, xung đột xảy ra như cơm bữa. Ước tính khoảng 6,5 triệu người, chiếm tới hơn 30% dân số Somalia, đang đối mặt nạn đói, trong đó khoảng 1,85 triệu trẻ em dưới 5 tuổi có nguy cơ bị suy dinh dưỡng cấp tính vì thiếu chất. Hạn hán kéo dài nhiều mùa liên tiếp đã làm suy kiệt sinh kế của người dân nghèo, trong khi giá lương thực lại không ngừng tăng cao một cách vô lý, đã thu hẹp khả năng tiếp cận thực phẩm, dịch vụ y tế và dinh dưỡng.

Gói viện trợ 63 triệu euro sẽ tập trung vào các nhu cầu cấp bách nhất với ưu tiên hàng đầu là cung cấp dịch vụ y tế và dinh dưỡng tích hợp, điều trị các ca suy dinh dưỡng nặng và cấp tính đối với trẻ em và phụ nữ mang thai ở Somalia. Bên cạnh đó, EU cũng sẽ trao những “bao lì xì” tiền mặt trực tiếp cho các gia đình nghèo, giúp họ chi trả cho những nhu cầu thiết yếu trước mắt. Toàn bộ khoản viện trợ sẽ được giải ngân thông qua các đối tác nhân đạo uy tín đang hoạt động tại Somalia để bảo đảm hàng cứu trợ đến tận tay người dân một cách kịp thời, minh bạch và hiệu quả.

Dù đang bận bịu giải quyết nhiều vấn đề gai góc như làn sóng di cư bất hợp pháp, thuế quan đối ứng với Mỹ, cuộc xung đột ở Ukraine… vốn tiêu tốn khá nhiều thời gian và tiền bạc nhưng EU vẫn không bỏ mặc những “điểm trũng” trên thế giới. EU đã trực tiếp tham dự Bàn tròn lãnh đạo toàn cầu nhằm phối hợp chặt chẽ với Somalia sau khi quốc gia này kích hoạt Kế hoạch sẵn sàng ứng phó khủng hoảng an ninh lương thực. Động thái này thể hiện cam kết của EU trong việc đồng hành cùng Chính phủ Somalia và cộng đồng quốc tế trong việc huy động nguồn lực tài chính và phối hợp hành động hiệu quả với đích đến là những người dân dễ bị tổn thương.

Những nỗ lực không mệt mỏi của Somalia thời gian qua được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao trong cả một quá trình cam go kéo dài. Bên cạnh việc cộng đồng quốc tế luôn đồng hành và ủng hộ, với sự tự tin, ngay ngày đầu năm mới 2026, Somalia đã chính thức đảm nhận vai trò Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Với nhiều nước trên thế giới, việc đảm nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cũng chỉ là một công việc “đến hẹn lại lên”, nhưng với Somalia được coi là sự kiện lớn đầy tự hào.

Đây là dấu mốc lịch sử trong quan hệ ngoại giao của Somalia, với vai trò người “cầm cân, nảy mực” của cơ quan quyền lực nhất Liên hợp quốc, từ hình ảnh một điểm nóng xung đột và nghèo đói, không nhiều nước mặn mà bang giao đã nhanh chóng chuyển sang vai trò chủ động trong xử lý các vấn đề hòa bình và an ninh quốc tế.

