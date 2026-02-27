Tăng cường an ninh kinh tế ASEAN trong bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động

Hội nghị Nhóm đặc trách cao cấp về Hội nhập kinh tế ASEAN lần thứ 49 (HLTF-EI 49).

Hội nghị có sự tham dự của đại diện 11 nước thành viên ASEAN, Ban thư ký ASEAN và các tổ chức nghiên cứu, tư vấn của khu vực.

Hội nghị Nhóm đặc trách cao cấp về Hội nhập kinh tế ASEAN lần thứ 49 tập trung thảo luận các nhóm vấn đề lớn gồm: vấn đề rào cản phi thuế quan trong khu vực; vấn đề an ninh kinh tế trước những diễn biến kinh tế toàn cầu; tình hình xây dựng các Mục tiêu ưu tiên kinh tế (PED) của Philippines trong năm 2026; xem xét sửa đổi, bổ sung chức năng, hoạt động của Hội nghị Nhóm đặc trách cao cấp về Hội nhập kinh tế ASEAN lần thứ 49; cải cách lịch họp của Cộng đồng Kinh tế ASEAN; cơ chế giám sát, theo dõi triển khai Kế hoạch Chiến lược Cộng đồng Kinh tế ASEAN sau 2025; chương trình nghị sự về phát triển bền vững (kinh tế tuần hoàn, trung hòa carbon, kinh tế biển xanh) và Bản ghi nhớ hợp tác giữa ASEAN và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) giai đoạn 2026-2030.

Tại hội nghị, các nước ASEAN ghi nhận tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2025 của ASEAN ước đạt 4,5% (năm 2024 tăng trưởng 4,8%) và tỉ lệ lạm phát ước tính 2,4%; tổng kim ngạch trao đổi thương mại hàng hóa 3 quý đầu năm 2025 đạt 3,2 nghìn tỷ USD.

Các nước ASEAN đều khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN trong hợp tác kinh tế-thương mại tại khu vực; ghi nhận tiến trình triển khai các công việc hội nhập kinh tế trong ASEAN và các định hướng để tiếp tục làm sâu sắc thêm thương mại và đầu tư nội khối.

Hội nghị đã tái khẳng định cam kết đối với hệ thống thương mại đa phương mở, minh bạch và dựa trên luật lệ, đồng thời đặt ra yêu cầu cần theo dõi sát các diễn biến chính sách thương mại toàn cầu, phối hợp lập trường tại WTO, và bảo đảm lợi ích của các nước ASEAN.

Hội nghị cũng ghi nhận việc điều chỉnh cơ chế hoạt động của Hội nghị Nhóm đặc trách cao cấp về Hội nhập kinh tế ASEAN lần thứ 49 và duy trì đối thoại kênh 1.5 về địa kinh tế; đồng thời thảo luận về việc tăng cường an ninh kinh tế ASEAN trong bối cảnh môi trường địa kinh tế biến động nhanh, nhấn mạnh sự cần thiết thúc đẩy an ninh kinh tế trên cơ sở mở cửa, đa dạng hóa và hội nhập sâu rộng; qua đó xem xét khả năng xây dựng Khung An ninh Kinh tế ASEAN.

Tham gia thảo luận tại hội nghị, Việt Nam bày tỏ sự ủng hộ đối với các sáng kiến ưu tiên hợp tác kinh tế của Philippines trong năm Chủ tịch ASEAN 2025 và đã tích cực trao đổi ý kiến đối với các nội dung liên quan trong chương trình nghị sự, góp phần vào thành công của hội nghị.

Bên lề Hội nghị, các nước ASEAN đã tham gia Hội thảo trao đổi về An ninh Kinh tế ASEAN tập trung vào những khuyến nghị chính sách về cách tiếp cận chung như tăng cường các cơ chế điều phối liên trụ cột; thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên như quản lý thương mại chiến lược, chuỗi cung ứng chiến lược, kinh tế số, an ninh năng lượng và lương thực; đồng thời nâng cao tính kịp thời, linh hoạt và sự tham gia của các bên liên quan thông qua các cơ chế đối thoại và cảnh báo sớm.

Hội nghị Nhóm đặc trách cao cấp về Hội nhập kinh tế ASEAN lần thứ 49 đã kết thúc tốt đẹp, đề ra các khuyến nghị về hội nhập kinh tế ASEAN để trình lên Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN hẹp chuẩn bị diễn ra vào tháng 3/2026.

Nhóm đặc trách cao cấp về Hội nhập kinh tế ASEAN (HLTF-Ei) được thành lập từ năm 2002 theo quyết định của các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN, trong bối cảnh ASEAN thúc đẩy tự do hóa sâu rộng hơn sau khủng hoảng tài chính châu Á.

Cho đến nay, Nhóm đặc trách cao cấp về Hội nhập kinh tế ASEAN đã tham gia, đóng vai trò trung tâm trong việc xây dựng Lộ trình hình thành Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC); Các Kế hoạch tổng thể AEC 2015 và AEC 2025; Định hướng chiến lược cho giai đoạn AEC 2026-2030. Có thể nói, Nhóm đặc trách cao cấp về Hội nhập kinh tế ASEAN là “kiến trúc sư chính sách” phía sau các bước tiến lớn của hội nhập kinh tế ASEAN.

