Phỏng vấn ứng viên dự tuyển Giám đốc Điều hành MTCO nhiệm kỳ 2026-2028

Phó Cục trưởng Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai làm Trưởng đoàn Việt Nam tham dự buổi họp. (Ảnh: TITC)

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam vừa thông tin, thực hiện phân công của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngày 26/2 vừa qua, Phó Cục trưởng Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai đã làm Trưởng đoàn Việt Nam tham dự Phiên họp Hội đồng Văn phòng điều phối du lịch Mê Kông nhằm phỏng vấn trực tuyến các ứng viên dự tuyển vị trí Giám đốc Điều hành MTCO nhiệm kỳ 2026-2028.

Cùng dự, có các cán bộ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và Cục Hợp tác quốc tế của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến, tập trung phỏng vấn 3 ứng viên để lựa chọn nhân sự phù hợp nhất đảm nhiệm vai trò lãnh đạo Văn phòng điều phối du lịch Mê Kông trong giai đoạn 2 năm tới.

Theo quy định, Giám đốc Điều hành Văn phòng điều phối du lịch Mê Kông có 3 nhóm nhiệm vụ chính: thực hiện chức năng thư ký của nhóm công tác và Hội đồng MTCO, bao gồm tổ chức các cuộc họp nhóm công tác kỹ thuật (TWG), Hội đồng MTCO và Diễn đàn du lịch Mê Kông thường niên; điều phối, hỗ trợ triển khai Chiến lược Du lịch GMS và Kế hoạch hành động tiếp thị du lịch GMS; thúc đẩy các sáng kiến hợp tác du lịch khu vực theo chỉ đạo của Hội đồng MTCO.

Trước đó, trong tháng 1/2026, thông tin tuyển dụng vị trí Giám đốc Điều hành MTCO đã được đăng tải công khai trên website của MTCO và các kênh truyền thông đối tác trong khu vực, tạo điều kiện cho các ứng viên quan tâm chuẩn bị và nộp hồ sơ.

Về tiêu chí tuyển chọn, ứng viên cần tốt nghiệp đại học các chuyên ngành: Quản lý du lịch, Phát triển quốc tế, Hành chính công, Marketing hoặc lĩnh vực liên quan (ưu tiên có bằng sau đại học). Ứng viên phải có tối thiểu 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển du lịch, hợp tác khu vực hoặc quản lý dự án liên chính phủ; trong đó, có ít nhất 3 năm giữ vị trí lãnh đạo.

Ngoài ra, ứng viên cần có kinh nghiệm xây dựng thể chế, điều phối chính sách hoặc quản lý tổ chức quốc tế/liên chính phủ; có thành tích huy động nguồn lực, làm việc với nhà tài trợ và quản lý dự án tài trợ; có kinh nghiệm giám sát tài chính, quản trị nhân sự và quản lý hệ thống trong cơ quan công hoặc tổ chức quốc tế; có ít nhất 3 năm làm việc với một hoặc nhiều cơ quan du lịch quốc gia (NTO) trong khu vực GMS; am hiểu Chiến lược Du lịch GMS 2030, hợp tác khu vực và cơ chế phối hợp liên ngành.

Về kỹ năng và năng lực, ứng viên phải có kỹ năng lập kế hoạch chiến lược, phát triển quan hệ đối tác, giao tiếp ngoại giao và đại diện tổ chức tại các diễn đàn khu vực cấp cao; có kinh nghiệm làm việc với lãnh đạo chính trị, cơ quan du lịch, khu vực tư nhân, các cơ chế hợp tác GMS, ASEAN, PATA, UN Tourism, WTTC và các đối tác phát triển như WB, ADB.

Bên cạnh đó, ứng viên cần có kinh nghiệm quản lý các dự án phức tạp, đa bên liên quan; thực hiện giám sát và báo cáo dựa trên kết quả; am hiểu sâu về ngành du lịch GMS; có kinh nghiệm hỗ trợ marketing và truyền thông số; hiểu biết thị trường nguồn khách GMS; nắm bắt xu hướng phát triển doanh nghiệp nhỏ, khởi nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo...

Được biết, bà Suvimol Thanasarakij, Giám đốc Điều hành đương nhiệm của Văn phòng điều phối du lịch Mê Kông sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 3/2026 tới đây theo kế hoạch đã được thống nhất trước đó.

