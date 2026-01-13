Tạo nền tảng vững chắc để hoàn thành các mục tiêu năm 2026

Năm 2025, trước yêu cầu ngày càng cao đối với công tác xây dựng Đảng ở cơ sở, Đảng bộ phường Thuận Hóa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ các mặt công tác và đạt nhiều kết quả quan trọng. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng lên; đội ngũ cán bộ, đảng viên từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Công tác chính trị, tư tưởng tiếp tục có nhiều đổi mới cả về nội dung và phương thức. Việc quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Thành ủy và cấp trên được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, gắn chặt với thực tiễn địa phương. Công tác tổ chức xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ, nền nếp. Đảng bộ phường tập trung rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa bàn. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm cả về số lượng và chất lượng, chú trọng tạo nguồn từ đoàn viên, hội viên ưu tú và lực lượng trẻ tại khu dân cư. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được tăng cường; công tác dân vận và xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực.

Bộ mặt đô thị phường Thuận Hóa ngày càng khang trang, hiện đại

Năm 2026, Đảng bộ phường tiếp tục coi xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị là nhiệm vụ then chốt. Trọng tâm là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, nhất là tự phê bình và phê bình. Đảng bộ chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kiên quyết đấu tranh phòng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn với sắp xếp, kiện toàn bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và đánh giá cán bộ được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định; đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025 - 2030 cũng đề ra 12 chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2026, trong đó phấn đấu thu ngân sách tăng 15% so với năm 2025; thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 4.300-4.500 USD; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 99,6%; kết nạp từ 143 đảng viên mới trở lên. Với định hướng và giải pháp đồng bộ, Thuận Hóa quyết tâm tạo nền tảng vững chắc để hoàn thành các mục tiêu năm 2026.