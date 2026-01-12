Chủ động từ cơ sở để bảo đảm tiến độ cuộc bầu cử nhiệm kỳ mới

UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Quang Tuấn kết luận buổi kiểm tra

Triển khai đồng bộ các bước bầu cử

Báo cáo với Đoàn cho thấy, bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của thành phố, cấp ủy, chính quyền các phường đã chủ động ban hành kế hoạch và tổ chức triển khai công tác bầu cử đúng trình tự, thủ tục, bảo đảm tiến độ theo quy định của Luật Bầu cử. Trên cơ sở Kế hoạch số 01/KH-UBBC ngày 25/11/2025 của Ủy ban bầu cử thành phố, các địa phương đã cụ thể hóa bằng kế hoạch triển khai phù hợp với điều kiện thực tế từng địa bàn.

Các tổ chức phụ trách bầu cử được thành lập đầy đủ, kịp thời. Ủy ban bầu cử, Ban Bầu cử tại các đơn vị bầu cử được kiện toàn sau khi thống nhất với Thường trực HĐND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp. Việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu tại mỗi đơn vị được thực hiện nghiêm túc, công khai.

Cụ thể, các phường Hương Thủy, Thanh Thủy và Phú Bài đã ấn định tổng cộng 17 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp phường; nhóm các phường Thuận Hóa, Vỹ Dạ, An Cựu và Thủy Xuân ấn định 23 đơn vị bầu cử. Việc phân bổ số đơn vị bầu cử được thực hiện linh hoạt, phù hợp với quy mô dân số, đặc điểm địa bàn và số lượng đại biểu được bầu.

Công tác dự kiến thành lập các khu vực bỏ phiếu được các địa phương rà soát kỹ lưỡng. Tổng số khu vực bỏ phiếu dự kiến trên địa bàn 7 phường là hơn 160 khu vực; trong đó, một số địa phương bố trí khu vực bỏ phiếu riêng phù hợp với đặc thù địa bàn.

Từ ngày 5 - 10/12/2025, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất theo đúng quy định. Kết quả hiệp thương cho thấy, 7 phường đã thống nhất giới thiệu gần 260 người ứng cử để bầu hơn 140 đại biểu HĐND cấp phường nhiệm kỳ 2026 - 2031. Cơ cấu người ứng cử bảo đảm yêu cầu về tỷ lệ nữ, người trẻ tuổi, đại diện các thành phần, lĩnh vực công tác; số lượng người tái cử được bố trí hợp lý, thể hiện tính kế thừa và ổn định trong hoạt động của HĐND các cấp.

Công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử được triển khai sớm, với nhiều hình thức phù hợp, tập trung làm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Song song với đó, công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được triển khai đồng bộ, chủ động. Tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn các phường cơ bản ổn định, chưa phát sinh điểm nóng hay vụ việc phức tạp liên quan đến bầu cử.

Bí thư Đảng ủy phường Thuận Hóa Nguyễn Đình Bách phát biểu tại buổi kiểm tra

Chủ động tháo gỡ khó khăn, không để bị động về tiến độ

Tại buổi kiểm tra, các thành viên của Đoàn đề nghị các phường tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền cao điểm về bầu cử; rà soát, lập dự toán kinh phí đúng định mức; hướng dẫn đầy đủ việc nộp hồ sơ ứng cử theo các quy định mới của Hội đồng Bầu cử quốc gia; đồng thời chủ động chuẩn bị cho Hội nghị hiệp thương lần thứ hai. Các địa phương cũng được yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát và thực hiện nghiêm chế độ báo cáo theo quy định.

Đoàn kiểm tra đặc biệt lưu ý việc rà soát, phân chia khu vực bỏ phiếu, nhất là tại những địa bàn rộng, dân cư phân tán, nhằm bảo đảm thuận lợi cho cử tri trong việc đi lại, tiếp cận điểm bỏ phiếu, qua đó góp phần nâng cao tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử.

Kết luận buổi kiểm tra, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Quang Tuấn ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động, nghiêm túc của các địa phương trong triển khai công tác bầu cử; đồng thời chỉ rõ một số vấn đề cần tập trung trong thời gian tới.

Theo đồng chí Nguyễn Quang Tuấn, một số mốc công việc theo luật định của cuộc bầu cử trùng với thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2026, đòi hỏi các địa phương phải chủ động điều chỉnh tiến độ, triển khai sớm và khẩn trương, tuyệt đối không để bị động hay chậm trễ, ảnh hưởng đến tiến trình chung của cuộc bầu cử.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh đội ngũ cán bộ làm công tác bầu cử ở cơ sở phần lớn còn mới, kinh nghiệm chưa nhiều, các địa phương cần tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị; kịp thời tham mưu, hướng dẫn, tổ chức thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, hạn chế thấp nhất sai sót trong quá trình triển khai.

Liên quan đến công tác tiếp nhận hồ sơ ứng cử, các phường cần hướng dẫn thống nhất, đầy đủ theo quy định của Hội đồng Bầu cử quốc gia, đặc biệt lưu ý việc kê khai đơn ứng cử và tiểu sử tóm tắt trên Trang thông tin điện tử của Hội đồng Bầu cử quốc gia trước khi nộp hồ sơ.

Nhấn mạnh khối lượng công việc còn lại rất lớn, yêu cầu tiến độ ngày càng gấp, đồng chí Nguyễn Quang Tuấn đề nghị các địa phương tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền; bám sát định mức chi để kịp thời lập, gửi dự toán kinh phí; tăng cường kiểm tra, giám sát, thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo; chủ động tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác bầu cử. Đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử trên địa bàn thành phố.