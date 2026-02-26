Tập trung ưu tiên cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Một góc địa bàn xã Đăk Pxi, tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh nhandan.vn)

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản số 1687/BNNMT-VPĐP trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Lạng Sơn do Văn phòng Chính phủ chuyển đến tại Văn bản số 969/VPCP-QHĐP ngày 29/1/2026 về việc trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV với nội dung: “Đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Dân tộc và Tôn giáo phối hợp rà soát, đồng bộ một số nội dung, đối tượng thực hiện giữa các chương trình mục tiêu quốc gia; tránh trường hợp cùng một nội dung thực hiện trên địa bàn nông thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nhưng mỗi chương trình lại có quy định khác nhau hoặc có sự trùng lặp về nội dung, đối tượng thụ hưởng chính sách”.

Về kiến nghị này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường báo cáo Đoàn đại biểu Quốc hội và cử tri tỉnh Lạng Sơn như sau:

Để quản lý thống nhất, hiệu quả, thực chất và bền vững, khắc phục tình trạng chồng chéo, phân tán nguồn lực, trùng lặp về nội dung, đối tượng thụ hưởng chính sách... trong các chương trình mục tiêu quốc gia: Xây dựng nông thôn mới, Giảm nghèo bền vững, Phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp Bộ Dân tộc và Tôn giáo, các bộ, cơ quan trung ương có liên quan nghiên cứu xây dựng, trình Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035 (đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 257/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội).

Căn cứ Nghị quyết số 257/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội; Nghị quyết số 424/NQ-CP ngày 30/12/2025 của Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 257/2025/QH15 của Quốc hội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với Bộ Dân tộc và Tôn giáo, các bộ, cơ quan trung ương có liên quan xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035, giai đoạn I: từ năm 2026-2030 (đã được phê duyệt tại Quyết định số 417/QĐ-BNNMT ngày 31/1/2026 của Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường; sau đây gọi tắt là Chương trình), trong đó, Chương trình được kết cấu thành 2 hợp phần, gồm:

Hợp phần thứ nhất: Các nội dung chung thực hiện trên địa bàn cả nước (gồm 10 nội dung thành phần và 52 nội dung cụ thể, thực hiện trên phạm vi toàn quốc; chỉ thực hiện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đối với những nội dung Hợp phần thứ hai không quy định, nhằm đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình).

Hợp phần thứ hai: Các nội dung đặc thù phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (gồm 5 nội dung thành phần và 23 nội dung cụ thể, thực hiện trên phạm vi vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; chỉ thực hiện ngoài vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đối với những nội dung mang tính đặc thù của ngành công tác dân tộc và không quy định trong Hợp phần thứ nhất).

Trong quá trình xây dựng Chương trình, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ Y tế (chủ Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035), Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch (chủ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035), Bộ Giáo dục và Đào tạo (chủ Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035) rà soát toàn bộ các nội dung, hoạt động để tránh chồng chéo, trùng lặp với Chương trình.

Như vậy, Chương trình được ban hành và triển khai thống nhất trên địa bàn cả nước, đã khắc phục được những vướng mắc, bất cập của giai đoạn 2021-2025, nhất là sự trùng lặp, chồng chéo về nội dung, đối tượng thụ hưởng chính sách; tập trung ưu tiên cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, an toàn khu, biên giới và hải đảo.

https://nhandan.vn/tap-trung-uu-tien-cho-cac-xa-thon-dac-biet-kho-khan-vung-dong-bao-dan-toc-thieu-so-va-mien-nui-post945277.html?gidzl=_P5r7h0_S5d_Z7mUi2DoNFo7UHggBY9JjzKj4lfw9rQnq7mL_2zo1EQ7Un6gB2G7uj8W5ZPudJrmj3zzMm