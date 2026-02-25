Củng cố niềm tin

Tổng thống Mỹ Donald Trump trình bày Thông điệp liên bang tại Tòa nhà Quốc hội ở Washington DC., ngày 24/2/2026. (Ảnh: whitehouse.gov)

Thông điệp được công bố vào thời điểm đầy sức ép với ông Donald Trump, khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến gần.

Chỉ còn khoảng 8 tháng nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, trong khi thế giằng co quyền kiểm soát tại Quốc hội Mỹ vẫn diễn ra quyết liệt, đảng Cộng hòa đang giữ thế đa số mong manh tại Hạ viện. Tỷ lệ ủng hộ dành cho Tổng thống Donald Trump xuống mức gần như “chạm đáy” kể từ khi ông bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống thứ hai.

Trong khi đó, căng thẳng trên chính trường ngày càng gia tăng khi Tòa án Tối cao Mỹ ngày 20/2 ra phán quyết bác bỏ các loại thuế quan sâu rộng, đây là đòn giáng mạnh vào cách tiếp cận “ngoại giao thuế quan” mà ông Trump lâu nay theo đuổi. Phán quyết này phản ánh sự phân cực sâu sắc trên chính trường nước Mỹ.

Thông điệp Liên bang năm nay nhận được sự quan tâm đặc biệt, không chỉ là một bản tổng kết, mà hơn cả là cơ hội quan trọng để ông chủ Nhà trắng củng cố hình ảnh lãnh đạo, gia tăng niềm tin của người dân tại thời điểm then chốt, giữa lúc hàng loạt sức ép về kinh tế, pháp lý và đối ngoại nổi lên.

Trong bối cảnh ấy, Tổng thống Donald Trump đã đọc bài phát biểu Thông điệp Liên bang dài kỷ lục, với thời lượng 1 giờ 48 phút. Bài phát biểu tập trung vào những thành tựu mà ông Trump cho rằng nước Mỹ đã đạt được trên các vấn đề trụ cột như kinh tế, công nghệ, nhập cư, đối ngoại… Tổng thống Donald Trump tuyên bố “nước Mỹ đã trở lại”; khẳng định chính quyền của ông đang mở ra một “thời đại hoàng kim của nước Mỹ”.

Nhà lãnh đạo Xứ Cờ hoa cho biết hiện số người Mỹ có việc làm nhiều hơn bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử nước Mỹ, và ông đã giành được các cam kết đầu tư trị giá hơn 18.000 tỷ USD từ khắp nơi trên toàn cầu.

Nhìn lại năm đầu tiên trong nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của ông Trump, có thể thấy, các quyết sách bất ngờ, táo bạo đã tạo ra không ít “va đập” trong lòng nước Mỹ, mang đến cú sốc cho các đồng minh, đối tác của Washington. Với 229 sắc lệnh hành pháp được ông Trump ký trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ thứ hai, có ý kiến cho rằng, các biện pháp này hướng đến ghi đậm dấu ấn cá nhân của vị tổng thống hơn là tìm kiếm một sự đồng thuận cao trong xã hội.

Trong Thông điệp Liên bang năm nay, Tổng thống Donald Trump coi kinh tế là quân bài chiến lược để củng cố vị thế trong lòng các cử tri. Song, thực tế cho thấy, các trải nghiệm của người dân Mỹ không đồng điệu với các số liệu kinh tế tổng hợp. Kết quả khảo sát của Reuters/Ipsos cho thấy 56% số người dân được hỏi không hài lòng với cách chính quyền xử lý vấn đề kinh tế.

Nhiều người bày tỏ lo ngại về giá cả sinh hoạt - yếu tố thường quyết định nhiều đến lá phiếu trong các cuộc bầu cử. Tương tự, trong các vấn đề đối ngoại như hồ sơ hạt nhân Iran, xung đột tại Ukraine, Trung Đông, vẫn tồn tại khoảng cách giữa hiệu quả của chính sách “nước Mỹ trước tiên” mà chính quyền công bố và mong muốn của người dân.

Diễn ra vào thời điểm then chốt và bao trùm các vấn đề quan trọng, nhận được sự quan tâm lớn của dư luận, Thông điệp Liên bang năm nay được giới quan sát ví như một công cụ thực hiện chiến lược tranh cử của Tổng thống Donald Trump và đảng Cộng hòa.

