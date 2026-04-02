Thêm cơ hội sở hữu nhà ở xã hội

Nhà ở xã hội tại Ecogarden Huế (ảnh minh họa). Ảnh: Bảo Phước

Quy định này được đánh giá là kịp thời và phù hợp với thực tế, khi mà chi phí sinh hoạt, con cái học hành và các nhu cầu cơ bản khác tại các thành phố lớn ít nhất cũng tốn từ 15 - 20 triệu đồng/tháng. Nếu hai vợ chồng có thu nhập khoảng 40 triệu đồng/tháng, sau khi trừ chi phí, họ chỉ còn dư khoảng 20 triệu đồng - con số rất khó để tích lũy mua nhà. Do vậy, việc nâng mức trần thu nhập sẽ tạo điều kiện thuận lợi, kích thích người dân tích cực lao động, gia tăng thu nhập để có thể sở hữu nhà ở.

Dù vậy, việc nâng mức trần thu nhập của cá nhân mới chỉ là điều kiện cần, điều kiện đủ phải là có thêm nhiều dự án NOXH được xây dựng để cung ứng cho thị trường. Thực tế tại các thành phố lớn như TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng… luôn trong tình trạng cung không đủ cầu. Mỗi khi có dự án công bố, người dân lại xếp hàng dài, thậm chí xuyên đêm để chờ đăng ký. Nhiều nơi nhu cầu cao gấp nhiều lần nguồn cung khiến nhiều người dù “đội nắng dầm mưa” xếp hàng chờ mua căn hộ NOXH vẫn ra về tay trắng.

Hiện cả nước có 737 dự án NOXH đã và đang triển khai với quy mô khoảng 701.247 căn hộ. Trong đó, có 196 dự án đã hoàn thành với 170.673 căn hộ và 220 dự án đang xây dựng với 214.948 căn hộ. Đây là những dự án được thực hiện theo Đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ giai đoạn 2021 - 2030 của Chính phủ.

Theo Bộ Xây dựng, trong 2 tháng đầu năm nay, cả nước đã hoàn thành thêm 3 dự án NOXH với 544 căn hộ và khởi công mới 28 dự án với 20.964 căn hộ. Dù vậy, nguồn cung NOXH vẫn chưa đáp ứng nhu cầu của người dân.

Tại Huế, tính đến nay, toàn thành phố có 21 dự án NOXH với 20.537 căn hộ. Trong đó, có 3 DA đã hoàn thành đưa vào sử dụng với 1.712 căn hộ; 3 DA với 1.634 căn hộ đã có chủ đầu tư. Ngoài ra, có 6 DA NOXH khác với 9.406 căn hộ đã được chấp thuận chủ trương, lựa chọn đầu tư…

Tại buổi làm việc với UBND thành phố về giao chỉ tiêu phát triển NOXH cho các địa phương giai đoạn 2026 - 2030 của lãnh đạo Bộ Xây dựng mới đây, lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết, từ năm 2025 - 2030, toàn thành phố sẽ xây dựng hoàn thành khoảng 18.461 căn hộ NOXH. So với chỉ tiêu phải hoàn thành 11.800 căn hộ NOXH giai đoạn 2026 - 2030 của Chính phủ giao, thành phố đã vượt 6.661 căn hộ. Tuy nhiên, theo đánh giá của các cơ quan liên quan, hiện, nguồn cung NOXH chỉ mới đáp ứng được khoảng 30% nhu cầu của người dân trên địa bàn.

Dự kiến sắp tới, các chủ đầu tư sẽ đưa ra thị trường khoảng 2.000 căn hộ, song với nhu cầu tăng cao hiện nay, số căn hộ này được đánh giá cũng sẽ nhanh chóng bán hết cho người dân.

Để giải quyết bài toán về nguồn cung NOXH, ngoài tăng cường thu hút đầu tư, tạo quỹ đất sạch và gỡ vướng một số thủ tục pháp lý…, thì khâu then chốt vẫn là tạo điều kiện để các doanh nghiệp đầu tư xây dựng NOXH tiếp cận được các gói tín dụng ưu đãi. Bởi hiện nay gói tín dụng ưu đãi 145.000 tỷ đồng cho vay NOXH có tỷ lệ giải ngân khá thấp, chỉ đạt khoảng hơn 4%, tương đương khoảng hơn 6.200 tỷ đồng sau gần 3 năm triển khai. Đây cũng là vấn đề mà một số doanh nghiệp đầu tư NOXH tại Huế phản ánh với lãnh đạo thành phố và đoàn công tác của Bộ Xây dựng trong buổi làm việc nêu trên với mong muốn sớm có giải pháp tháo gỡ.

Để tăng thêm cơ hội sở hữu NOXH cho người dân, ngoài các chính sách, điều kiện ưu đãi, thu hút đầu tư, cần thiết phải đi kèm với các ưu đãi về tín dụng. Chỉ khi các gói vay ưu đãi đến được với doanh nghiệp một cách nhanh chóng, thuận lợi thì mới có thêm nhiều dự án NOXH được triển khai đúng tiến độ.