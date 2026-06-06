Cơ hội xúc tiến thương mại từ Hội chợ thương mại Festival Huế năm 2026

Doanh nghiệp tham gia hoạt động hội chợ thương mại tại thành phố Huế

Hiện thực hóa công tác xúc tiến thương mại

Hội chợ thương mại Festival Huế năm 2026 là một trong những hoạt động nhằm đa dạng hóa các sự kiện trong khuôn khổ Festival Huế năm 2026; là hoạt động thuộc chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2026 thúc đẩy hoạt động giao thương giữa các địa phương, các doanh nghiệp khu vực miền Trung - Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung.

Hoạt động nhằm tăng cường tuyên truyền, quảng bá các thương hiệu hàng hóa, dịch vụ của các vùng miền trong cả nước đến với các nhà đầu tư, du khách trong dịp "Tuần lễ Festival Nghệ thuật quốc tế 2026". Cùng với đó, hoạt động trưng bày, giới thiệu thành tựu kinh tế, văn hóa - xã hội, các ngành hàng thương mại, sản phẩm nông sản, đặc sản, OCOP… còn là cơ hội để các doanh nghiệp, địa phương chia sẻ kinh nghiệm, mở rộng hợp tác đầu tư, liên kết trong sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Hội chợ cũng góp phần tuyên truyền và đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ Chính trị phát động; tạo điều kiện thuận lợi để người tiêu dùng trên địa bàn thành phố Huế tiếp cận, mua sắm các sản phẩm có uy tín, chất lượng của các tỉnh, thành phố trong cả nước; hiện thực hóa công tác xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường để thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển nhanh và bền vững.

Các doanh nghiệp địa phương sẽ có cơ hội giới thiệu sản phẩm tại hội chợ (ảnh minh họa)

UBND thành phố cũng yêu cầu, các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường tăng cường phối hợp trong tổ chức, triển khai, thực hiện hội chợ. Đồng thời nhấn mạnh, sản phẩm, hàng hóa trưng bày, giới thiệu và bán tại hội chợ phải đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, có nguồn gốc xuất xứ theo quy định, được phép lưu thông hợp pháp trên thị trường. Các khu vực gian hàng giới thiệu, quảng bá, mua bán sản phẩm phải thể hiện văn minh thương mại, trang trí đẹp, tổ chức phục vụ chu đáo và chuyên nghiệp cho khách đến tham quan, mua sắm nhằm tạo ấn tượng tốt về Hội chợ thương mại Festival Huế năm 2026.

Cơ hội quảng bá sản phẩm địa phương

Hội chợ sẽ có quy mô 240 gian hàng tiêu chuẩn và được chia làm 3 khu vực. Trong đó, khu vực 1 sẽ là điểm trưng bày, triển lãm hàng hóa; gặp gỡ, kết nối giao thương giữa các địa phương trong cả nước với quy mô khoảng 50 gian hàng. Khu vực 2 sẽ trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông sản, đặc sản, OCOP, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm làng nghề của các địa phương cả nước với quy mô khoảng 110 gian hàng. Khu vực 3 có quy mô 80 gian hàng trưng bày, kinh doanh thương mại - dịch vụ tổng hợp.

Các đơn vị, doanh nghiệp khi đăng ký tham gia Hội chợ thương mại Festival Huế năm 2026 sẽ được nhà nước hỗ trợ chi phí gian hàng theo quy định. Đối tượng tham gia là các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các hợp tác xã, các tổ chức xúc tiến thương mại Việt Nam được thành lập theo quy định của pháp luật hiện hành; Sở Công Thương các tỉnh/thành phố; tổ chức Xúc tiến đầu tư - Thương mại - Du lịch các tỉnh, thành phố.

Hoạt động kết nối giao thương sẽ được tổ chức trong khuôn khổ hội chợ (Ảnh minh họa)

Hội chợ ưu tiên các sản phẩm OCOP, công nghiệp nông thôn tiêu biểu, đặc trưng, có lợi thế của các địa phương; đảm bảo hàng hóa tham gia có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đáp ứng các quy định về chất lượng, an toàn thực phẩm theo quy định. Ngoài ra, các sản phẩm nông lâm, thủy hải sản, thực phẩm chế biến; dệt may, giày da, phụ liệu; phương tiện giao thông, vận tải và phụ kiện; vật liệu xây dựng, trang trí nội thất; văn hóa phẩm, văn phòng phẩm; hàng tiêu dùng thiết yếu phục vụ đời sống; các loại dịch vụ: Ngân hàng, tài chính, bưu chính viễn thông, tư vấn, xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư và các dịch vụ liên quan khác cũng được khuyến khích tham gia giới thiệu kết nối tại hội chợ.

Trong khuôn khổ Hội chợ thương mại Festival Huế năm 2026, ngoài trưng bày, giới thiệu quảng bá sản phẩm tại gian hàng, các hoạt động hội nghị, hội thảo kết nối giao thương, tiêu thụ sản phẩm; phiên kết nối cung cầu, doanh nghiệp cũng sẽ được tổ chức.

Cùng với công tác phối hợp tổ chức của các sở ngành, địa phương, UBND thành phố cũng giao trách nhiệm cho Sở Công Thương tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về xúc tiến thương mại; kiểm soát hàng hóa trưng bày, kinh doanh tại Hội chợ thương mại Festival Huế năm 2026; phối hợp vận động doanh nghiệp tham gia, đồng thời kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và nâng cao uy tín, chất lượng của hội chợ.