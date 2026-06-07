Osaka Park House: Không gian sống từ nhu cầu thực

Song hành bài toán tiện ích và pháp lý

Trong quá trình mở rộng không gian đô thị về phía Đông Nam thành phố, khu vực An Vân Dương đang dần trở thành trung tâm phát triển mới với sự xuất hiện của nhiều công trình hạ tầng, cơ quan hành chính và các khu dân cư hiện đại. Nằm trong khu vực này, Osaka Park House là một trong những dự án nhận được sự quan tâm của thị trường bởi định hướng phát triển theo mô hình đô thị tích hợp, nơi nhu cầu an cư, làm việc và kinh doanh được kết nối trong cùng một không gian sống.

Ông Chu Tiến Dũng, Giám đốc Công ty TNHH Dự án Osaka Huế cho biết, ngay từ khi xây dựng ý tưởng phát triển dự án, doanh nghiệp không đặt mục tiêu đơn thuần tạo ra một khu nhà ở thương mại mà hướng đến hình thành một cộng đồng dân cư có thể gắn bó lâu dài. "Chúng tôi nhận thấy nhu cầu của người dân hiện nay đã khác trước. Một ngôi nhà không chỉ cần vị trí thuận lợi mà còn phải mang lại môi trường sống tốt, tiện ích đầy đủ và sự an tâm về pháp lý. Vì vậy, Osaka Park House được phát triển trên nền tảng pháp lý hoàn chỉnh, đồng thời chú trọng đầu tư hạ tầng và các không gian phục vụ cộng đồng ngay từ đầu", ông Chu Tiến Dũng chia sẻ.

Điều này hoàn toàn hợp lý khi sau những biến động của thị trường bất động sản, người mua nhà hiện nay có xu hướng dành nhiều thời gian hơn để tìm hiểu tính pháp lý của dự án trước khi đưa ra quyết định. Không ít khách hàng cho rằng, giá bán hay vị trí có thể thay đổi theo thời gian, nhưng tính minh bạch về pháp lý mới là yếu tố quyết định đến sự an tâm lâu dài.

Đây cũng là lý do những thông tin liên quan đến hồ sơ pháp lý của dự án luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ thị trường.

Theo hồ sơ được công bố, Osaka Park House đã được Sở Xây dựng thành phố Huế xác nhận đủ điều kiện đưa vào kinh doanh đối với 52 căn nhà ở thương mại dưới hình thức nhà ở hình thành trong tương lai. Để đạt được điều kiện này, dự án phải hoàn thành nhiều yêu cầu liên quan đến quy hoạch, đất đai, đầu tư xây dựng, hạ tầng kỹ thuật, nghĩa vụ tài chính cũng như các điều kiện theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản.

Đối với người mua nhà, đây được xem là một bước bảo đảm quan trọng bởi dự án đã trải qua quá trình kiểm tra, rà soát của cơ quan quản lý trước khi được phép đưa sản phẩm ra thị trường.

Không chỉ vậy, hệ thống hạ tầng kỹ thuật của dự án cũng đã được đầu tư đồng bộ với các hạng mục như giao thông nội khu, cấp điện, cấp nước, thoát nước, chiếu sáng công cộng, cây xanh cảnh quan và hệ thống phòng cháy chữa cháy. Đây là những yếu tố giúp người mua có thể hình dung rõ hơn về không gian sống tương lai thay vì chỉ tiếp cận qua các bản vẽ phối cảnh.

Trong bối cảnh người mua ngày càng hướng tới các sản phẩm có giá trị sử dụng thực, pháp lý rõ ràng và hạ tầng hiện hữu đang trở thành lợi thế đáng kể của các dự án nhà ở thương mại. Bên cạnh đó, việc dự án được ngân hàng tham gia bảo lãnh nghĩa vụ tài chính đối với nhà ở hình thành trong tương lai cũng góp phần gia tăng sự yên tâm cho khách hàng khi lựa chọn sản phẩm.

Mô hình đô thị hiện đại

Nếu pháp lý là điều kiện cần thì chất lượng sống lại là yếu tố quyết định việc một dự án có thực sự trở thành nơi an cư lâu dài hay không.

Nhìn vào quy hoạch dự án dễ nhận thấy, định hướng phát triển của dự án không tập trung vào mật độ xây dựng cao mà dành khá nhiều diện tích cho không gian công cộng và cây xanh. Điểm nhấn nổi bật là công viên Osaka Park rộng gần 3.000m² nằm ở trung tâm dự án. Không gian này được thiết kế như một khu sinh hoạt mở cho cộng đồng cư dân với các khu vực dạo bộ, vui chơi trẻ em, tập luyện thể thao và tổ chức các hoạt động cộng đồng.

Giữa nhịp sống đô thị ngày càng bận rộn, những khoảng xanh này đang trở thành nhu cầu thiết yếu hơn là một tiện ích mang tính bổ trợ. Nhiều gia đình khi lựa chọn nơi ở hiện nay không chỉ quan tâm đến diện tích căn nhà mà còn cân nhắc xem con trẻ có nơi vui chơi an toàn hay người lớn tuổi có không gian vận động hằng ngày hay không.

Bên cạnh công viên trung tâm, dự án còn dành quỹ đất cho cây xanh, quảng trường và các không gian công cộng nhằm tạo nên môi trường sống thông thoáng và hài hòa với thiên nhiên.

Một trong những điểm đáng chú ý của Osaka Park House là việc dành quỹ đất lớn cho giáo dục ngay trong nội khu. Theo quy hoạch, dự án bố trí trường mầm non diện tích khoảng 5.200m² và trường tiểu học rộng khoảng 7.400m². Việc trẻ em có thể học tập trong khu vực gần nơi ở không chỉ giúp phụ huynh tiết kiệm thời gian đưa đón mà còn góp phần hình thành môi trường sống gắn kết và an toàn hơn.

Song song với các tiện ích phục vụ đời sống, dự án cũng hướng đến ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý và vận hành đô thị. Dự án đã triển khai hệ thống trạm quan trắc chất lượng không khí theo thời gian thực, giúp giám sát liên tục các chỉ số bụi mịn và môi trường sống. Dữ liệu được kết nối trực tiếp với Trung tâm Điều hành đô thị thông minh (IOC), đồng thời cung cấp thông tin minh bạch đến người dân thông qua ứng dụng Hue-S, giúp cư dân chủ động theo dõi chất lượng môi trường xung quanh nơi sinh sống.

Bên cạnh đó, hệ thống camera AI thông minh được lắp đặt trên toàn khu đô thị, hỗ trợ giám sát an ninh 24/7, phát hiện sớm các tình huống bất thường và phối hợp xử lý kịp thời với các cơ quan chức năng. Các cảnh báo quan trọng được truyền tải nhanh chóng đến người dân thông qua nền tảng số Hue-S, góp phần nâng cao mức độ an toàn và sự an tâm trong cuộc sống hàng ngày.

Với việc ứng dụng công nghệ đô thị thông minh ngay từ giai đoạn đầu tư, Osaka Park House không chỉ mang đến một nơi an cư hiện đại mà còn kiến tạo một cộng đồng cư dân văn minh, kết nối và được bảo vệ bởi những giải pháp công nghệ tiên tiến nhất. Đây chính là giá trị khác biệt, tạo nên sức hấp dẫn của Osaka Park House trong xu hướng phát triển đô thị thông minh của tương lai.

Một điểm khác biệt khác của Osaka Park House nằm ở định hướng phát triển mô hình "Live – Work – Business". Đây là mô hình đang được nhiều khách hàng trẻ quan tâm khi ranh giới giữa nơi ở và nơi làm việc ngày càng trở nên linh hoạt.

Các căn nhà phố tại dự án được thiết kế theo hướng tối ưu công năng sử dụng, cho phép chủ sở hữu vừa sinh sống vừa khai thác kinh doanh hoặc làm việc ngay tại nhà. Tầng trệt có thể được sử dụng làm cửa hàng, văn phòng, showroom hoặc các mô hình dịch vụ; trong khi các tầng phía trên vẫn bảo đảm không gian sinh hoạt riêng tư cho gia đình. Mô hình này đặc biệt phù hợp với các hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ, chuyên gia hoặc những người đang tìm kiếm một tài sản có khả năng tạo ra giá trị khai thác lâu dài.

Bên cạnh đó, các sản phẩm của dự án được phát triển với diện tích đa dạng từ khoảng 87,5m² đến 180m², thiết kế 4 tầng và tum, đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng khác nhau từ gia đình trẻ, cán bộ công chức đến nhà đầu tư cá nhân. Một điểm khác biệt tại Osaka Park House là tất cả các căn nhà đều có sân trước rộng 20m² và sân sau rộng 10m² đến 15m² đáp ứng nhu cầu sử dụng để ở hoặc đầu tư kinh doanh.

Trong bối cảnh người mua nhà ngày càng đề cao giá trị sử dụng thực, một dự án sở hữu pháp lý rõ ràng, hạ tầng hiện hữu, không gian sống xanh, hệ thống giáo dục nội khu và khả năng khai thác đa công năng đang trở thành lựa chọn đáng cân nhắc. Không chỉ hướng tới việc cung cấp những căn nhà ở đơn thuần, Osaka Park House đang cho thấy xu hướng phát triển của các khu đô thị mới, nơi cư dân có thể tìm thấy sự cân bằng giữa an cư, làm việc và tận hưởng cuộc sống trong cùng một không gian.

Theo hiện trạng dự án, trong tổng số 52 căn hộ được xác nhận đủ điều kiện đưa vào kinh doanh, 26 căn hộ đã hoàn thành cất nóc. Đặc biệt, các căn hộ thuộc Bock C (hướng đường Dương Khuê) đã có thể giao nhà ngay cho khách hàng sau khi ký hợp đồng mua bán.

Thông tin liên hệ dự án: Công Ty TNHH Dự Án Osaka Huế; Lô LK8-2.8, Khu A - Khu ĐTM An Vân Dương, Phường Vỹ Dạ, Tp. Huế, Việt Nam; Số hotline: 0983693337