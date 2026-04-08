Vượt chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội

Ngày 9/4, Đoàn công tác của Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND thành phố về việc giao chỉ tiêu phát triển HOXH cho các địa phương giai đoạn 2026 - 2030 theo NQ 07 của Chính phủ.

Làm việc với đoàn có UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hoàng Hải Minh cùng đại diện các sở, ngành liên quan.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cùng lãnh đạo thành phố kiểm tra các dự án nhà ở xã hội

Nhiều dự án nhà ở xã hội đã và đang triển khai

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, đến nay trên địa bàn thành phố có tổng số 21 dự án (DA) NOXH với 20.537 căn hộ. Trong đó, có 12 DA NOXH độc lập và 9 DA NOXH trong quỹ đất 20% của DA nhà ở thương mại. Trong 12 DA NOXH độc lập có 3 DA với 1.712 căn hộ đã hoàn thành giai đoạn xây dựng và đưa vào khai thác sử dụng; 3 DA với 1.634 căn hộ đã có chủ đầu tư, hiện nay đã và đang triển khai xây dựng và 6 DA với 9.406 căn hộ đã được chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc đã được Ban Thường vụ Thành ủy thông qua chủ trương đầu tư, hiện nay đang tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Bên cạnh đó, có 9 DA NOTM có bố trí quỹ đất 20% để xây dựng NOXH theo chủ trương đầu tư đã được phê duyệt với 7.785 căn hộ. Tính đến nay, trên địa bàn đã có 2.076 căn hộ chung cư, tương ứng với 164.772 m2 sàn đã hoàn thành xây dựng đưa vào sử dụng.

Căn cứ vào chỉ tiêu phát triển NOXH của Chính phủ giao cho thành phố theo NQ 07 trong giai đoạn 2025 - 2030, phải hoàn thành 11.800 căn, so sánh với số lượng NOXH dự kiến sẽ được triển khai xây dựng hoàn thành từ năm 2025 đến 2030 của thành phố khoảng 18.461 căn thì đã vượt 6.661 căn hộ. Như vậy, số lượng căn hộ NOXH hoàn thành trong tương lai dự kiến sẽ vượt chỉ tiêu do Chính phủ giao.

Ông Lê Toàn Thắng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng khẳng định, đến năm 2030 thành phố sẽ đảm bảo hoàn thành số lượng căn hộ NOXH theo yêu cầu của NQ 07 của Chính phủ. Ngoài ra, UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát quỹ đất phát triển NOXH theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, chương trình phát triển nhà ở của địa phương. Trong đó, các đơn vị đang nghiên cứu kêu gọi đầu tư các NOXH trên địa bàn Ban Quản lý khu kinh tế công nghiệp quản lý như phường Hương Thủy và xã Chân Mây - Lăng Cô với quy mô từ 4.500 - 5.200 căn hộ.

Nhiều dự án nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố đã và đang triển khai

Tại buổi làm việc, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hoàng Hải Minh đánh giá, hiện tại, nguồn cung NOXH chỉ mới đáp ứng được khoảng 30% nhu cầu thực tế của người dân trên địa bàn. Mục tiêu ngắn hạn trong thời gian tới, thành phố sẽ đưa ra thị trường khoảng 2.000 căn NOXH và dự kiến các nhà đầu tư sẽ tiêu thụ hết nhanh chóng. Để đáp ứng nhu cầu NOXH của người dân trong thời gian tới, thành phố đang đánh giá tổng thể các DA; tiến hành rà soát và lựa chọn các quỹ đất thuận lợi để tập trung phát triển HOXH trên địa bàn.

Tháo gỡ khó khăn

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác của Bộ Xây dựng đã ghi nhận nhiều ý kiến, kiến nghị của thành phố cũng như tháo gỡ các khó khăn cho các doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển NOXH trên địa bàn.

Theo đại diện của Công ty CP Đầu tư và Phát triển bất động sản Cotana Capital (chủ đầu tư DA NOXH tại Khu đô thị Eco Garden), thực hiện Thông báo số 658/TB-VPCP ngày 29/11/2025 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp thứ ba của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 411/BXD-QLN ngày 12/1/2026 hướng dẫn liên quan đến việc xác định đối tượng, điều kiện, tiêu chí vay ưu đãi thuộc gói tín dụng 145.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, qua làm việc thực tế với các ngân hàng thương mại, các đơn vị này cho biết, vẫn chưa thể triển khai do đang chờ văn bản hướng dẫn cụ thể từ Ngân hàng Nhà nước. Tuy nhiên đến nay, Ngân hàng Nhà nước vẫn chưa ban hành hướng dẫn liên quan, dẫn đến việc tiếp cận nguồn vốn ưu đãi của các DA NOXH và các đối tượng thụ hưởng còn gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển nhà ở trên địa bàn. Đại diện của Công ty CP Đầu tư và Phát triển bất động sản Cotana Capital đề xuất UBND thành phố cần quan tâm, có ý kiến kiến nghị Ngân hàng Nhà nước sớm ban hành văn bản hướng dẫn để các ngân hàng thương mại có cơ sở triển khai thực hiện, đồng thời xem xét, hỗ trợ tháo gỡ các vướng mắc phát sinh nhằm đảm bảo hiệu quả thực thi chính sách trên thực tế.

Cũng tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hoàng Hải Minh cho rằng, hiện giá vật liệu, vật tư xây dựng có xu hướng tăng, ảnh hưởng trực tiếp đến tổng mức đầu tư, chi phí xây dựng của DA, từ đó tác động đến tiến độ triển khai thực hiện các DA NOXH nói riêng và các DA đầu tư xây dựng nói chung trên địa bàn thành phố. Một số DA NOXH, nhà ở thương mại có bố trí quỹ đất 20% để đầu tư xây dựng NOXH cũng đang gặp khó khăn trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng . . .

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh ghi nhận và đánh giá cao việc thành phố đã chủ động quy hoạch và bố trí quỹ đất dồi dào để phát triển NOXH, nhà lưu trú công nhân trong các khu công nghiệp trên địa bàn. Thứ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu thành phố tiếp tục rà soát lại các DA đang triển khai, đôn đốc, hỗ trợ các nhà đầu tư bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu phát triển NOXH năm 2026 và đến năm 2030 đảm bảo hoàn thành số lượng căn hộ NOXH theo yêu cầu của Chính phủ. Đồng thời, linh hoạt trong vận dụng các chính sách mới về phát triển NOXH để hỗ trợ các nhà đầu tư; tiếp tục tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đối với nhà đầu tư, người dân trong quá trình triển khai xây dựng và mua NOXH.