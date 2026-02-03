Đổi mới phương thức lãnh đạo phù hợp với tình hình mới

Ông Đoàn Vĩ Tuyến, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Thuế thành phố điều hành hội nghị

Bám sát Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2025, Đảng ủy Thuế thành phố và các cấp ủy đảng trực thuộc đã cụ thể hóa các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ bằng nghị quyết và các chương trình, kế hoạch, các phong trào thi đua yêu nước để tập hợp, lãnh đạo công chức, đảng viên, người lao động phát huy, tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2025.

Trong năm qua, Thuế thành phố thu được 13.230 tỷ đồng, đạt 117,2% so với dự toán Bộ Tài chính, đạt 106,7% chỉ tiêu phấn đấu Cục Thuế giao, đạt 113,1% dự toán HĐND thành phố giao, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Năm 2025, Đảng bộ Thuế thành phố được Đảng bộ UBND thành phố công nhận là Tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Năm 2026, Đảng bộ Thuế thành phố phấn đấu hoàn thành dự toán năm 2026 do Bộ Tài chính, HĐND, UBND thành phố Huế giao đạt mức cao nhất; 95% cấp ủy đảng lãnh đạo công chức, đảng viên, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trở lên; 100% công chức, đảng viên và 65% người lao động tham gia học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; 100% tổ chức đảng trực thuộc xây dựng nghị quyết, chương trình, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của cấp trên, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thuế thành phố Huế lần thứ II, nhiệm kỳ 2025 - 2030...

Các đảng viên xuất sắc được khen thưởng

Để thực hiện mục tiêu trên, các cấp ủy đảng tăng cường phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị kịp thời xây dựng nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác nhằm cụ thể hóa chỉ tiêu, kế hoạch Đảng ủy Thuế thành phố năm 2026; tập trung tham mưu triển khai hiệu quả các giải pháp quản lý thuế, theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn, từng khu vực, từng sắc thuế, quản lý chặt chẽ các nguồn thu. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, trốn thuế, quyết liệt xử lý, thu hồi nợ đọng thuế theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Cục Thuế. Cùng với đó, Đảng bộ Thuế thành phố tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng phù hợp với tình hình mới và chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đảng.

Tại hội nghị, Thuế thành phố cũng phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2026 và ký kết giao ước thi đua năm 2026.