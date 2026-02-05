Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thông quan hàng hóa

Xe hàng hóa tại bến bãi tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh: QUỐC ĐẠT)

Tại các cửa khẩu ở tỉnh Đồng Tháp, lực lượng chức năng đã chủ động phối hợp tháo gỡ kịp thời vướng mắc, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu. Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của cơ quan hải quan và lực lượng kiểm dịch, nhất là đối với nông sản tươi, hàng hóa được thông quan nhanh, không xảy ra ùn ứ, góp phần bảo đảm hoạt động doanh nghiệp ổn định trong cao điểm trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tại hai cửa khẩu quốc tế Dinh Bà (xã Tân Hộ Cơ) và Thường Phước (xã Thường Phước), không khí thông quan diễn ra khá nhộn nhịp. Ngay từ sáng sớm, các phương tiện chở nông sản xếp hàng làm thủ tục; cán bộ hải quan và lực lượng kiểm dịch có mặt trực tiếp hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ.

Anh Trần Ngọc Thu, Giám đốc Công ty xuất nhập khẩu Chơn Thu (ấp Dinh Bà, xã Tân Hộ Cơ) cho biết, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu nông sản xoài, lúa được 4 năm. Thời gian qua, các ngành chức năng luôn hỗ trợ, tạo điều kiện mở tờ khai và thực hiện thủ tục hải quan thuận lợi. Do vướng Nghị định số 46/2026/NĐ-CP, hàng hóa chỉ ùn ứ vài giờ trong sáng 31/1, sau đó được tạo điều kiện thông quan bình thường, không gây thiệt hại.

Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Đội trưởng Hải quan Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà (Chi cục Hải quan khu vực XX) cho biết, hoạt động nhập khẩu nông sản qua cửa khẩu Dinh Bà hiện diễn ra ổn định, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và sản xuất trong nước. Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là lúa, xoài tươi có nguồn gốc từ Campuchia; mặt hàng xuất khẩu gồm thủy sản (cá trê, cá lóc), gà con, bia lon, linh kiện máy gặt đập liên hợp, phân bón. Những ngày qua, các vướng mắc phát sinh đã được đơn vị kịp thời báo cáo và nhanh chóng được giải quyết, đáp ứng yêu cầu kiểm tra chuyên ngành, bảo đảm hàng hóa thông quan bình thường, không để xảy ra ùn ứ, góp phần giữ vững an ninh khu vực biên giới.

Tại Lạng Sơn, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh diễn ra ổn định, thông suốt, không phát sinh yếu tố đột biến. Tình hình xuất, nhập khẩu duy trì trật tự, năng lực thông quan được bảo đảm; các bến bãi hoạt động hiệu quả, đáp ứng nhu cầu thông quan của doanh nghiệp. Ngày 4/2/2026, tổng số phương tiện xuất nhập khẩu đạt 1.931 xe; lũy kế từ đầu năm đến hết ngày 4/2/2026 đạt 61.294 xe, cho thấy lưu lượng hàng hóa qua cửa khẩu vẫn ở mức cao và ổn định. Về xuất khẩu, hàng hóa chủ yếu là nông sản, trái cây với 330 xe, tổng trọng lượng khoảng 10.908 tấn.

Theo bà Phan Thị Liên, Phó Đội trưởng Hải quan cửa khẩu Tân Thanh, khu vực Tân Thanh tiếp tục là điểm xuất khẩu nông sản chủ lực, chiếm 217/234 xe xuất khẩu, tương ứng khoảng 9.378 tấn. Về nhập khẩu, tổng số xe đạt 1.432 xe, chủ yếu qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và Tân Thanh; tổng trọng lượng nông sản nhập khẩu trong ngày khoảng 3.918 tấn. Hàng hóa cơ bản được giải phóng kịp thời, không phát sinh ùn tắc.

Tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, số xe xuất khẩu đạt 230 xe, tăng 41 xe so với ngày trước; việc phân luồng làm thủ tục tại bến bãi cửa khẩu và Công viên Logistics Viettel được thực hiện linh hoạt, góp phần giảm áp lực tại khu vực cửa khẩu chính. Xe mới nhập khẩu đạt 182 xe, lũy kế từ đầu năm đạt 5.492 xe; số xe mới tồn tại cửa khẩu còn 503 xe, tập trung chủ yếu tại Hữu Nghị và Tân Thanh nhưng vẫn trong khả năng tiếp nhận, điều tiết. Lượng phương tiện tồn tại cửa khẩu là 437 xe, tăng 36 xe so với ngày 3/2/2026; trong đó xe hoa quả chiếm 256 xe (có 17 xe sầu riêng). Mặc dù lượng xe tồn tăng nhẹ, tình hình vẫn được đánh giá bình thường, chưa gây áp lực lớn đến công tác thông quan.

Hoạt động xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Chi Ma duy trì ổn định với 185 xe; các cửa khẩu phụ Na Hình, Nà Nưa không phát sinh hoạt động.

Tại Ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng, lượng toa nhập tăng (81 toa), lượng toa xuất giảm (20 toa), phù hợp với diễn biến chung của vận tải đường sắt thời điểm này. Cùng với Lạng Sơn, tại các cửa khẩu ở nhiều địa phương khác như Lào Cai, Tây Ninh, Đồng Nai..., hoạt động thông quan hàng hóa cũng được điều hành thuận lợi, nhanh chóng.

Có thể thấy việc tạm ngưng hiệu lực và điều chỉnh thời hạn áp dụng Nghị định số 46/2026/NĐ-CP ngày 26/1/2026 đã giải tỏa tình trạng ách tắc tại các cửa khẩu, bảo đảm thông quan kịp thời thực phẩm, hàng hóa xuất, nhập khẩu. Tuy nhiên thực tế những ngày qua cũng đặt ra vấn đề liên quan đến việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật cần quy định điều khoản chuyển tiếp cụ thể để bảo đảm thuận lợi hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp.

