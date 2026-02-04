Đảm bảo tiến độ các hoạt động lễ hội

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn kiểm tra tại khu vực sân Hàm Nghi

Thăm và kiểm tra tại các địa điểm, sau khi nghe báo cáo công tác thi công, chuẩn bị trưng bày, bố trí tại các không gian lễ hội, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn đánh giá cao những nỗ lực của các đơn vị trong tổ chức các hoạt động tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tại vườn hoa sân Hàm Nghi, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các đơn vị tiếp tục hoàn thiện các phần việc còn lại, đảm bảo mỹ quan đô thị, an toàn cho người tham quan; chú trọng công tác chăm sóc hoa, vệ sinh môi trường, hệ thống chiếu sáng và các điều kiện phục vụ người dân, du khách trong suốt thời gian diễn ra các hoạt động lễ hội Tết.

Kiểm tra tại Nghênh Lương Đình, địa điểm tổ chức Ngày hội Hoàng mai Huế, Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh đây là hoạt động văn hóa đặc sắc, góp phần quảng bá hình ảnh Huế dịp Tết, do đó cần tổ chức bài bản, đảm bảo tính thẩm mỹ, an toàn và tạo không gian thưởng lãm văn hóa đặc trưng cho người dân và du khách.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn kiểm tra tại khu vực diễn ra Ngày hội Hoàng mai Huế (Ảnh: Đình Hoàng)

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường phối hợp, chủ động rà soát toàn bộ các khâu chuẩn bị, đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn; đồng thời chú trọng công tác phục vụ Nhân dân, tạo không khí vui tươi, lành mạnh, góp phần xây dựng hình ảnh thành phố Huế thân thiện, văn minh trong dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tại không gian sách và văn hóa Huế, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu, đơn vị quản lý cần có nhiều hoạt động tại không gian sách, nhất là các hoạt động có thể thu hút các bạn trẻ, du khách nhằm lan tỏa văn hóa đọc, lan tỏa những giá trị văn hóa Huế đến du khách gần xa.