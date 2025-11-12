Xúc tiến thương mại: Phát huy nội lực, tận dụng ngoại lực

Các hoạt động xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm doanh nghiệp

Xây dựng mạng lưới phân phối

Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp và các sở, ngành liên quan đã tổ chức rất nhiều các hoạt động XTTM từ quy mô nhỏ đến quy mô lớn, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các hội nghị XTTM tại địa phương và các tỉnh, thành trên cả nước. Hiệu quả mang lại từ hoạt động này khá lớn.

Bà Nguyễn Thị Kim Lang, Phó Giám đốc Công ty TNHH Bách Nghệ Búp Sen chia sẻ: Chúng tôi tham gia hầu hết các hoạt động XTTM do các sở, ngành tổ chức. Những hoạt động này có ý nghĩa quan trọng, bởi đây là cơ hội để các sản phẩm của Bách Nghệ Búp Sen được quảng bá, giới thiệu đến với khách hàng trong và ngoại tỉnh. Từ đó, nhiều sản phẩm của Công ty được người tiêu dùng biết đến, sản phẩm cũng bán chạy hơn thông qua các hoạt động này.

Thực tế, các hoạt động XTTM được xem như cơ hội để doanh nghiệp bán hàng, giới thiệu sản phẩm. Tuy nhiên, điều này chưa đủ với ý nghĩa của các hoạt động XTTM, bởi hoạt động XTTM không chỉ dừng ở ý nghĩa của việc bán hàng hay giới thiệu sản phẩm mà hướng đến mục tiêu cao hơn là tìm kiếm thị trường, xây dựng được mạng lưới phân phối. Việc hình thành các kênh phân phối mới sẽ tạo nên hướng đi bền vững cho doanh nghiệp trong phát triển.

Chuỗi càng lớn, yêu cầu càng cao

Tại hội nghị kết nối cung cầu giữa thành phố Huế và các tỉnh, thành năm 2025 được Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp tổ chức gần đây, các hệ thống phân phối lớn như: Tập đoàn Central Retail tại Việt Nam; Siêu thị Co.opmart, Đặc sản Kinh Đô… đều nhấn mạnh các tiêu chí để tham gia vào hệ thống chính là sự khác biệt và các tiêu chí về quy chuẩn sản phẩm. Sản phẩm của doanh nghiệp có tham gia các hoạt động XTTM nhiều đến mấy, nếu bao bì sơ sài, thông tin truy xuất không rõ ràng và chất lượng không đồng đều; nhất là các thông tin minh bạch hàng hóa, hóa đơn chứng từ không hợp lệ thì sẽ rất khó tham gia vào các chuỗi cung ứng.

Bà Trần Thị Phương Lan, Giám đốc Đối ngoại phụ trách khu vực miền Trung, Tập đoàn Central Retail Việt Nam thông tin: Một sản phẩm muốn lên kệ phải đáp ứng các hồ sơ pháp lý, chất lượng phải đảm bảo từ giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, giấy kiểm nghiệm, hồ sơ công bố chất lượng, các giấy chứng nhận khác như: Hữu cơ, thủy canh, VietGAP. Nếu doanh nghiệp có sản phẩm tốt, nhưng thiếu một trong các giấy tờ hay thiếu sự đầu tư về bao bì cũng sẽ khó tham tham gia vào chuỗi cung ứng.

Thực tế, các kênh phân phối lớn không chỉ là nơi bán hàng, mà còn là đơn vị bảo chứng chất lượng cho người tiêu dùng. Do đó, các tiêu chuẩn đầu vào càng khắt khe càng chứng tỏ được uy tín thương hiệu sản phẩm.

Theo kinh nghiệm tham gia vào một số chuỗi cung ứng của những nhà phân phối lớn, bà Hồ Nhật Phương, Công ty SBC Hoàng Gia cho hay, quan trọng nhất chính là sản phẩm phải đảm bảo được các quy chuẩn chất lượng, mẫu mã sản phẩm. Vì thế, trong giai đoạn đầu tham gia XTTM vào các chuỗi, SBC Hoàng Gia đầu tư rất nhiều vào công nghệ, các chứng nhận quy chuẩn chất lượng, đầu tư mẫu mã sản phẩm theo hướng thân thiện môi trường. Đồng thời, để tạo dựng được thị trường bền vững, chúng tôi cũng đầu tư mở rộng quy mô vùng nguyên liệu đảm bảo chất lượng. Hiện, tỷ lệ đơn hàng ký kết tại các sự kiện XTTM và các chuỗi đã khá ổn định.

Trong bức tranh chung của hoạt động XTTM, các cơ quan XTTM không chỉ đóng vai trò kết nối, hỗ trợ mà còn là bộ lọc và huấn luyện viên, giúp các doanh nghiệp tiếp cận thị trường hiệu quả hơn.

Để tham gia các hoạt động XTTM, các sản phẩm tham gia các sự kiện phải vượt qua bài kiểm tra nội bộ về chất lượng sản phẩm, mẫu mã đóng gói và khả năng cung ứng ổn định của các đơn vị tổ chức. Với các doanh nghiệp chưa đảm bảo các tiêu chí, quy chuẩn đề ra, thành phố cũng như các sở, ngành đang triển khai rất nhiều chương trình hỗ trợ từ đào tạo, tư vấn đến các hoạt động hỗ trợ máy móc, mẫu mã, công bố chất lượng sản phẩm… Đây là cơ hội để doanh nghiệp, hộ kinh doanh tận dụng ngoại lực và phát huy được nội lực để XTTM thành công.