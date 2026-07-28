Đến năm 2030, phấn đấu kiên cố hóa 100% phòng học

Thành phố phấn đấu xây dựng mạng lưới trường mầm non, phổ thông công lập cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 249/2025/QH15 và Nghị quyết số 103/NQ-CP; xác định rõ nhiệm vụ, tiến độ, sản phẩm và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan, đồng thời tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện.

Theo mục tiêu đề ra, đến năm 2030, thành phố phấn đấu xây dựng mạng lưới trường mầm non, phổ thông công lập cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh; từng bước bảo đảm cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tối thiểu phục vụ thực hiện chương trình giáo dục mầm non, phổ thông. Thành phố phấn đấu duy trì phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3-5 tuổi và hoàn thành giáo dục bắt buộc hết THCS.

Đáng chú ý, thành phố đặt mục tiêu kiên cố hóa 100% phòng học, bảo đảm đủ nhà công vụ cho giáo viên tại các địa bàn khó khăn. Khoảng 30% cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông được trang bị thiết bị để triển khai dạy và học một số môn bằng tiếng Anh, từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, thành phố định hướng đầu tư trọng điểm, phát triển Trường Cao đẳng Huế trở thành trường cao đẳng chất lượng cao, đào tạo các ngành, nghề trọng điểm, mũi nhọn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và khu vực, nâng cao năng lực cạnh tranh trong nước.

Cùng với đầu tư cơ sở vật chất, kế hoạch chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và người học; đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế và phát triển toàn diện người học.

Để thực hiện các mục tiêu đề ra, thành phố sẽ tăng cường tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, văn bản liên quan; thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Đồng thời, rà soát quy hoạch, bố trí quỹ đất, đầu tư mạng lưới trường lớp, kiên cố hóa hạ tầng, trang bị thiết bị dạy học hiện đại, phát triển đội ngũ, đẩy mạnh chuyển đổi số, bảo đảm nguồn lực tài chính và huy động xã hội hóa.

Đến năm 2035, Huế phấn đấu 100% cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông đạt chuẩn về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học tối thiểu; phát triển Trường Cao đẳng Huế tiếp cận trình độ các nước ASEAN-4, đào tạo các ngành, nghề trọng điểm có năng lực cạnh tranh trong khu vực và thế giới…

Chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027, từ ngày 25-29/7, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên (GV), cán bộ quản lý (CBQL) các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên, bao gồm cả cơ sở giáo dục ngoài công lập.

Giáo viên được bồi dưỡng chuẩn bị cho năm học mới (ảnh minh họa)

Chương trình được thiết kế sát với yêu cầu của từng cấp học, hướng đến nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Đối với giáo dục mầm non, GV được bồi dưỡng kỹ năng xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục cá nhân cho trẻ có nhu cầu đặc biệt học hòa nhập, đồng thời nâng cao chất lượng chăm sóc toàn diện, chú trọng dinh dưỡng và hình thành thói quen vệ sinh cho trẻ. CBQL tập trung vào phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo hướng giáo dục toàn diện, tích hợp, lấy trẻ làm trung tâm và tiếp cận đa văn hóa.

Ở cấp tiểu học, GV được bồi dưỡng về tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động dạy học và giáo dục; trong khi CBQL tập trung vào quản trị tài chính nhà trường. Đối với cấp THCS, nội dung bồi dưỡng GV và CBQL cùng hướng đến xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường. Đây là nội dung gắn trực tiếp với yêu cầu bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh cho học sinh.

Đối với GV THPT và giáo dục thường xuyên, nội dung bồi dưỡng tập trung vào phát triển chuyên môn; CBQL được bồi dưỡng về quản trị chất lượng giáo dục trong nhà trường. Các GV, CBQL còn được bồi dưỡng các chủ đề ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác quản lý, giảng dạy trong kho học liệu số trên TEMIS của Bộ GD&ĐT.