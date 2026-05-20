Đưa sản phẩm OCOP lên sàn thương mại điện tử

Cùng với mục tiêu trên là các giải pháp được đề ra nhằm tập trung đẩy mạnh quảng bá, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao năng lực xúc tiến thương mại theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và bền vững cho các sản phẩm OCOP. Mục tiêu xuyên suốt của đề án là hình thành chuỗi giá trị sản phẩm OCOP gắn với văn hóa, du lịch và làng nghề Huế. Đề án cũng đồng thời đưa ra các mục tiêu cụ thể, phấn đấu đến năm 2030 có ít nhất 80% chủ thể OCOP đưa sản phẩm lên các nền tảng số như Shopee, Lazada, TikTok và Hue-S…

Sau thời gian định hình và phát triển, Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đến nay đã thực sự cho thấy hiệu quả. Ở Huế, theo số liệu từ Sở Nông nghiệp và Môi trường, đến nay, toàn thành phố có 115 sản phẩm OCOP được công nhận, trong đó có 1 sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc gia (5 sao); 19 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 4 sao và 95 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 3 sao.

Đối với sản phẩm 5 sao duy nhất của Huế hiện nay là sản phẩm Gia vị hoàn chỉnh - Bún bò Huế của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại YesHue, chứng chỉ OCOP được xem như tấm hộ chiếu để sản phẩm này bứt phá khỏi thị trường nội địa. Với doanh thu tăng trưởng ổn định, từ một sản phẩm đóng gói phân phối trong nước, gia vị bún bò Huế YesHue hiện đã được xuất khẩu chính ngạch sang nhiều thị trường có tiêu chuẩn kiểm định khắt khe như Mỹ, Nhật Bản, Anh, Úc và Canada. Đầu ra ổn định của sản phẩm cũng góp phần thúc đẩy vùng trồng nguyên liệu bản địa thô của Huế như sả, ớt, tỏi, hành…, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho nông dân. Ngoài ra, hiệu quả bền vững của sản phẩm OCOP 5 sao này là góp phần “đóng gói văn hóa” Huế ra thế giới.

Một ví dụ khác cũng khiến chúng tôi khá bất ngờ là sản phẩm truyền thống bún Vân Cù (từng đạt chuẩn sản phẩm OCOP 3 sao). Có tuổi đời gần 500 năm, nghề bún Vân Cù đang tạo việc làm trực tiếp cho 300 lao động, doanh thu mỗi năm của làng nghề lên đến 130 tỷ đồng. Sản phẩm OCOP này cũng đồng thời kéo theo đầu ra cho chuỗi dịch vụ khác như nguyên liệu gạo gắn với đầu ra của cây lúa, hay dịch vụ vận chuyển khi mỗi ngày có gần 30 tấn bún Vân Cù ra lò, được phân bổ đến nhiều nơi.

Hay với quả thanh trà Thủy Biều. Với 1.000 hộ dân tham gia trên diện tích gần 150ha, cây thanh trà đặc sản đạt chuẩn OCOP 3 sao này đã biến những miệt vườn trù phú ven sông Hương như Nguyệt Biều, Lương Quán… thành điểm du lịch sinh thái được du khách ưa thích khi đến Huế.

Nhìn vào danh sách 115 sản phẩm OCOP của Huế hiện có, có thể thấy sự phong phú và đa dạng của sản phẩm, từ lĩnh vực nông sản như tinh dầu tràm, trà atiso, hạt sen, mứt gừng, dầu lạc, nấm linh chi, cà pháo muối… đến hàng thủ công mỹ nghệ như túi xách từ cỏ bàng; đồ gia dụng và trang trí từ mây tre đan của người dân Bao La; hàng dệt zèng thổ cẩm của đồng bào A Lưới hay sản phẩm cao cấp như pháp lam Huế… Gắn với mỗi sản phẩm là nguồn gốc của vùng đất, văn hóa canh tác, tập quán sản xuất, câu chuyện kinh doanh truyền cảm hứng… Tất cả làm nên thương hiệu, tên gọi, “lý lịch”, xuất xứ đặc biệt cho từng sản phẩm. Một khi những câu chuyện ấy được đầu tư truyền thông trên các nền tảng, chiến dịch quảng bá sản phẩm OCOP ở Huế rõ ràng không chỉ là cách để sản phẩm tiếp cận sàn thương mại điện tử - một xu hướng tất yếu hiện nay.

Sâu xa hơn, khi 80% chủ thể OCOP đưa sản phẩm lên các nền tảng số như Shopee, Lazada, TikTok và Hue-S..., cũng là khi hình ảnh Huế, văn hóa Huế, điểm đến Huế được lan tỏa, đi xa, tạo nên hiệu ứng kép, gắn quảng bá OCOP với truyền thông về bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa di sản và du lịch.