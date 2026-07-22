Tăng cường hợp tác nhân đạo giữa Huế và Salavan

Hội đàm trao đổi kinh nghiệm về công tác Hội và phong trào CTĐ giữa thành phố Huế và tỉnh Salavan

Tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Văn Mạnh; lãnh đạo Hội CTĐ thành phố Huế; Đoàn đại biểu Hội CTĐ tỉnh Salavan do ông Davan Phoungchampa, Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh Salavan làm Trưởng đoàn, cùng đại diện Sở Ngoại vụ tỉnh Salavan và các đơn vị trực thuộc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Văn Mạnh chào mừng đoàn công tác đến thăm, làm việc và trao đổi kinh nghiệm tại Huế. Đồng thời khẳng định, Việt Nam và Lào có mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp.

Trong mối quan hệ tốt đẹp đó, thành phố Huế và tỉnh Salavan luôn duy trì sự gắn bó, hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó có hoạt động nhân đạo và bảo đảm an sinh xã hội.

Năm 2023, Hội CTĐ hai địa phương đã ký kết Chương trình hợp tác giai đoạn 2023 - 2027, tạo cơ sở tăng cường trao đổi kinh nghiệm, nâng cao năng lực cán bộ, hỗ trợ nhân đạo và triển khai các chương trình an sinh xã hội phù hợp với điều kiện thực tế đặc thù.

Giai đoạn 2023 - 2025, hai đơn vị thường xuyên trao đổi đoàn, tổ chức tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động nhân đạo, sơ cấp cứu, hiến máu tình nguyện, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, vận động nguồn lực và phòng ngừa, ứng phó thiên tai. Nhiều hoạt động hỗ trợ sinh kế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Salavan cũng được triển khai.

Thời gian tới, hai bên thống nhất tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình hợp tác giai đoạn 2023 - 2027; tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội.

Hai đơn vị sẽ phối hợp tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí và hỗ trợ nhân đạo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, nhất là tại khu vực biên giới; nghiên cứu xây dựng các mô hình sinh kế bền vững; tăng cường phối hợp phòng ngừa, ứng phó thiên tai, thảm họa và cứu trợ khẩn cấp.