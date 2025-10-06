Thông báo lịch tạm ngừng cấp điện công tác trên địa bàn TP. Huế từ ngày 16/10 đến ngày 22/10

|
|
Ngày
|
Thời gian
|
Khu vực
|
Bắt đầu
Giờ:phút
|
Kết thúc
Giờ:phút
|
I/ Các Phường:
|
1. Phường Phong Điền:
|
16/10/2025
|
7:00
|
12:30
|
- Các TBA Vinh Phú, Vinh Phú 2, Vinh Phú 3, Lộc Lợi 1, Lộc Lợi 3
- Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng hạ tầng và Khai thác mỏ Tân Việt Bắc (TBA Xi măng Đồng Lâm 6.1, TBA Xi măng Đồng Lâm 6.2)
|
2. Phường Phong Dinh:
|
18/10/2025
|
7:30
|
15:00
|
Hợp Tác Xã Sản Xuất Kinh Doanh Dịch Vụ Nông Nghiệp Mỹ Phú (TBA Bơm Mỹ Phú)
|
22/10/2025
|
8:10
|
11:30
|
Hợp Tác Xã Sản Xuất Kinh Doanh Dịch Vụ Nông Nghiệp Mỹ Phú, HTX sản xuất nông nghiệp Trung Thạnh (TBA Bơm Ô Đạt Nhất)
|
3. PhườngPhong Phú:
|
16/10/2025
|
7:30
|
16:30
|
- Công ty TNHH Thủy Sản Công nghệ Cao Việt Nam - Chi nhánh 1 tại Huế (TBA CP Điền Hương 1, 2, 3, 4, 5, 6 và TBA Bơm Nước Biển CP Điền Hương 1);
- Hộ Nuôi Tôm Cao Bảo Quốc, Trần Văn Minh, Cơ sở nuôi tôm Nguyễn Năm, Cơ sở nuôi tôm Trần Gia Duy, Nguyễn Đình Hải (TBA Nuôi tôm Điền Hương 10);
- Hộ nuôi tôm Văn Xuân Mãi, Công ty TNHH Thiên An Phú, Nguyễn Viết Phú, Hộ kinh doanh Nguyễn Kính, Hộ kinh doanh Lê Công Phúc (TBA Nuôi tôm Điền Hương 9);
- Hợp tác xã nuôi trồng Thủy sản Trung Đồng (TBA Bơm nước mặn Điền Hương);
- TBA Nuôi tôm Điền Hương 5, TBA Điền Hương 4;
- Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước (TBA Nuôi tôm Điền Hương 8);
- Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Và Thương Mại Thuận Phước (TBA Điền Hương 4-HD530283).
|
18/10/2025
|
7:30
|
15:00
|
- TBA Điền Lộc 1: TDP Giáp Nam, TDP Hòa Xuân;
- TBA Điền Lộc 10: TDP 2 Kế Môn, TDP Giáp Nam.
|
4. Phường Kim Trà:
|
18/10/2025
|
7:00
|
17:00
|
Các TBA La Chữ 2, La Chữ 4, Trường Thi, Quê Chữ 2, Quê Chữ 3
|
21/10/2025
|
7:00
|
17:00
|
Các TBA An Thuận, Giáp Trung, Giáp Đông
|
5. Phường Kim Long:
|
17/10/2025
|
7:00
|
11:45
|
Đường Kim Long (từ số nhà 134 đến số nhà 154 ), kiệt 150 Kim Long, Nguyễn Hoàng (từ số nhà 01 đến số nhà 31 và từ số nhà 02 đến số nhà 30). Kiệt 20 Nguyễn Hoàng; Nguyễn Phúc Nguyên (từ nhà số 2 đến nhà số 4), kiệt 4 Nguyễn Phúc Nguyên (Nhánh B, D TBA Kim Long 1)
|
22/10/2025
|
6:10
|
14:30
|
Đường Vạn Xuân (từ đường Phú Mộng đến số nhà 67), Phạm Thị Liên (từ số nhà 38 đến đường Vạn Xuân), kiệt: 24, 36 Phạm Thị Liên, Phú Mộng (từ số nhà 40 đến đường Vạn Xuân (TBA Phú Mộng 1).
|
6. Phường Hương An:
|
18/10/2025
|
7:00
|
17:00
|
Các TBA Bồn Phổ 1, Bồn Phổ 2, Bồn Phổ 3, Cao Văn Khánh, UBND phường Hương An
|
11:30
|
13:30
|
Công ty TNHH Nguyễn Danh (TBA Nguyễn Danh)
|
7. Phường Phú Xuân:
|
16/10/2025
|
6:20
|
18:00
|
- Đường Phùng Hưng (từ đường Triệu Quang Phục đến đường Tuệ Tĩnh), Nhật Lệ (từ số nhà 60 đến đường Phùng Hưng), đường Hòa Bình, đường Tuệ Tĩnh (từ số nhà 12 đến đường Phùng Hưng), Thạch Hãn (từ số nhà 107 và số nhà 112 đến đường Phùng Hưng) - (TBA Canh Nông 3, TBA Dép Thêu);
- Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố Đô Huế- Đại Nối Huế (TBA Chương Đức T2);
- Đường Lê Huân (từ đường Nguyễn Thiện Thuật đến đường Thạch Hãn), kiệt 101 Lê Huân, Nguyễn Thiện Thuật (từ đường Lê Huân đến đường Nguyễn Trãi), Ngô Thời Nhậm (từ số nhà 31 đến đường Lê Huân) Yết Kiêu (từ số nhà 82 đến đường Lê Huân), Phùng Hưng (từ đường Tuệ Tỉnh đến đường Đặng Thái Thân), Đặng Thái Thân (từ đường Lê Huân đến Trường Tiểu học Thuận Thành) - (TBA Phùng Hưng, TBA Đặng Thái Thân TBA Lê Huân)
|
18/10/2025
|
6:00
|
15:00
|
- Trường Tiểu học Phú Hòa, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (số 01 Trần Hưng Đạo), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Thừa Thiên Huế (số 49 Trần hưng Đạo);
- Đường Trần Hưng Đạo (từ Nhà văn hóa Thành phố đến cửa Ngăn), Đinh Tiên Hoàng (từ cửa Thượng Tứ đến đường Trần Hưng Đạo), Trần Huy Liệu (từ đường Đinh Tiên Hoàng đến cửa Ngăn), Khu vực bến xe Nguyễn Hoàng (TBA Trần Hưng Đạo 2).
|
21/10/2025
|
6:00
|
14:30
|
Đường La Sơn Phu Tử (từ số nhà 32 và số nhà 39 đến đường Thái Phiên), kiệt: 36, 44, 52 La Sơn Phu Tử, Trần Nhân Tông (từ số nhà 59 đến đường La Sơn Phu Tử), Thái Phiên (từ đường La Sơn Phu Tử đến đường Trần Văn Kỷ) - (TBA Sân Bay Tây Lộc 2).
|
8:50
|
14:35
|
Viện Nghiên Cứu Khoa Học Miền Trung (số 321 Huỳnh Thúc Kháng)
|
8. Phường Thuận An:
|
22/10/2025
|
6:00
|
8:00
|
TDP Diên Trường
|
16:00
|
17:45
|
TDP Mỹ An Phường Dương Nỗ, TDP Diên Trường
|
9. Phường Hóa Châu:
|
16/10/2025
|
9:40
|
11:35
|
TBA Tây Thành 2: TDP Phú Ngạn, TDP Tây Thành
|
13:30
|
16:35
|
TBA Tây Thành: TDP Phú Ngạn, TDP Tây Thành
|
10. Phường Mỹ Thượng:
|
'17/10/2025
|
6:00
|
15:00
|
TBA Ngọc Anh 2: TDP Ngọc Anh
|
7:00
|
14:30
|
TBA Phú Thượng 2: TDP Ngọc Anh
|
20/10/2025
|
7:00
|
16:00
|
TDP An Lưu, TDP Mỹ Lam, TDP Vinh Vệ
|
22/10/2025
|
8:00
|
10:00
|
TDP Trung Đông
|
8:00
|
16:00
|
TDP Nam Thượng
|
10:00
|
14:00
|
TDP Lại Thế
|
14:00
|
16:00
|
TDP Trung Đông
|
11. Phường Vỹ Dạ:
|
17/10/2025
|
6:00
|
15:00
|
Đường Nguyễn Hạnh, Trương Hữu Hoàn, Lê Tự Đồng, Dạ Lê Chánh
|
12. Phường Thuận Hóa:
|
18/10/2025
|
7:00
|
10:30
|
Đường Nguyễn Công Trứ (từ số 48 đến 80), Bà Triệu (từ số 02 đến 26).
|
13. Phường An Cựu:
|
16/10/2025
|
6:15
|
11:00
|
Đường Hùng Vương (từ số 182 đến 280), Ngự Bình (từ số 01 đến 27), An Dương Vương (từ số 09 đến 73)
|
14. Phường Thủy Xuân:
|
21/10/2025
|
6:00
|
11:00
|
Đường Đại Nam, Thôn Bãng Lãng, Thôn An Ninh, Thôn Dạ Khê, Thôn Nguyệt Biều
|
15. Phường Thanh Thủy:
|
17/10/2025
|
7:30
|
16:30
|
Nhánh B TBA Thủy Dương 4
|
16. Phường Hương Thủy:
|
16/10/2025
|
6:30
|
17:30
|
HTX Nông nghiệp Thủy Phù (TBA Tân Khai); HTX Nông nghiệp Phù Bài (TBA Bơm Thủy Phù 1)
|
17. Phường Phú Bài:
|
16/10/2025
|
6:30
|
17:30
|
-TBA Bơm Thủy Phù 4: Thôn 10;
- TBA Thủy Phù 3: Thôn 10.
|
21/10/2025
|
7:30
|
14:30
|
TBA Cây Sen 2: Thôn 5, thôn 7
|
18. Phường Dương Nỗ:
|
16/10/2025
|
7:30
|
9:30
|
TDP Mậu Tài, TDP Vọng Trì, TDP Thanh Tiên, TDP Tân Lập
|
9:00
|
13:30
|
TDP Lại Lộc
|
9:30
|
11:30
|
TDP Thanh Tiên
|
22/10/2025
|
6:00
|
8:00
|
TDP Mỹ An
|
II/ Các Xã:
|
1. Xã Đan Điền:
|
21/10/2025
|
7:00
|
17:15
|
- TBA Quảng Lợi 1: Thôn Cư Lạc, Mỹ Thạnh, Thôn Ngư Mỹ Thạnh
- TBA Quảng Lợi 2: Thôn Thủy Lập
- TBA Quảng Lợi 10: Thôn Mỹ Thạnh, Thôn Ngư Mỹ Thạnh,
- TBA Thủy Lập 1 : Thôn Mỹ Thạnh, Ngư Mỹ Thạnh, Thôn Thủy Lập,
- TBA Thủy Lập 2: Thôn Thủy Lập
- Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Vinfast (TBA Trạm sạc Vinfast Quảng Lợi (CHXD PV OIL QUẢNG LỢI).
|
2. Xã Quảng Điền:
|
16/10/2025
|
8:00
|
9:40
|
Nhánh A TBA Mỹ Xá 1
|
17/10/2025
|
9:45
|
11:30
|
- Các TBA Phú Lương B, TBA Phú Lương B 2, Đông Xuyên 2, Quảng Điền 6;
- TBA Phước Thanh: Thôn Phước Thanh, Phú Lương B, Thôn Mỹ Xá;
- TBA Thủ Lễ: Thôn Thủ Lễ 1, 2, 3;
- TBA Khuôn Phò: Thôn Thủ Lễ 2;
- Hợp Tác Xã Sản Xuất và Dịch Vụ Nông Nghiệp Đông Phước (TBA Bơm Đông Phước 1).
|
21/10/2025
|
7:00
|
17:15
|
- TBA Quảng Lợi 5
- TBA Tân Lập 1, Tân Lập 2: Thôn An Gia
|
3. Xã Phú Vinh:
|
10/21/2025
|
6:00
|
12:00
|
Xã Vinh Xuân (cũ)
|
4. Xã Phú Vang:
|
16/10/2025
|
6:30
|
17:30
|
TBA Bơm Vinh Thái: Thôn Hà Kênh, thôn Kênh Tắc
|
17/10/2025
|
7:00
|
15:00
|
Thôn Hà Trữ, Thôn Dưỡng Mong A, Thôn Dưỡng Mong B, Thôn Thanh Lam Bồ
|
19/10/2025
|
7:00
|
15:00
|
KCN Phú Đa
|
20/10/2025
|
13:00
|
15:30
|
Thôn Trường Hà: TBA Trường Hà 3, Nhánh A TBA Trường Hà 2
|
13:30
|
15:30
|
Thôn Nghĩa Lập
|
14:00
|
15:30
|
- Thôn Trường Hà: TBA Trường Hà 3, TBA Trường Hà;
- Thôn Điền Trung, Thôn 2.
|
5. Xã Hưng Lộc:
|
17/10/2025
|
8:30
|
15:30
|
- TBA Lâm Trường La Sơn;
- Công ty Cổ phần Điện lực Phú Lộc (Các TBA La Sơn, Nam Sơn, Vinh Sơn, Phát Huy, Lộc Sơn);
- Công ty TNHH Thành Long (TBA Nhà máy Cán thép La Sơn -Mỹ Hoàng).
|
21/10/2025
|
7:30
|
14:30
|
Công ty cổ phần Điện lực Phú Lộc (TBA Hòa Vang)
|
6. Xã Chân Mây - Lăng Cô:
|
19/10/2025
|
13:00
|
15:30
|
- Công ty Cổ Phần Đầu tư Sài Gòn - Huế (TBA Văn phòng SGH Lô 1); Công ty TNHH Chế xuất Billion Max Việt Nam (Các TBA Billion Max, Billion Max 2 - T1&T2, Billion Max 3 - T1&T2, Billion Max 4 - T1&T2); Công ty TNHH Sunjin AT&C Vina (TBA SUNJIN AT&C VINA); Công ty TNHH MTV Lux Quartz Việt Nam (TBA Công ty Thạch Anh); Công ty TNHH Nakamoto Packs Việt Nam (TBA NAKAMOTO); Công ty Cổ Phần Đầu tư Sài Gòn - Huế (TBA Bơm nước thải SGH); Công ty TNHH Malpensa Plant Việt Nam (TBA Malpensa Plant); Công ty TNHH Okura Việt Nam (TBA Okura); Công ty TNHH JON72 Việt Nam (TBA TC Dự án Jon72); Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Xây Dựng DINCO (TBA Thi công Ferrum); Công ty TNHH Kinh doanh thương mại và Dịch vụ Vinfast (TBA Vinfast Lộc Vĩnh);
- TBA Đông An.
|
15:45
|
18:30
|
Cảng Vụ Hàng Hải Thừa Thiên Huế, Hồ Đức Việt, Trần Văn Ngọc( NTTS), Hộ Kinh Doanh Hồ Đức Việt (TBA Cảng Vụ Chân Mây); Công ty CP Khoáng sản HATACO (TBA BT Mạnh Linh); Công ty TNHH LOGISTICS SUNRISE, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế, công nghiệp (TBA CS T4 Chân Mây, TBA CS T5 Chân Mây); Chi nhánh Công ty CP Xăng dầu dầu khí PV OIL miền Trung tại Thừa Thiên Huế (TBA Kho Xăng Dầu Chân Mây); Đồn Biên Phòng Cửa Khẩu Cảng Chân Mây Thuộc Bộ Chỉ Huy Biên Phòng Tỉnh Thừa Thiên Huế, Công ty CP 1-5, Bộ Đội Biên Phòng Tỉnh Thừa Thiên Huế, Viettel Huế - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (TBA KS Biên Phòng Cảng Chân Mây); Chi cục Hải quan khu vực IX (TBA Hải Quan Chân Mây); Chi nhánh xây dựng công trình thủy - Tổng công ty xây dựng Lũng Lô (TBA KèChắn Sóng Lũng Lô);Công Ty TNHH Chế Biến Gỗ Xuất Khẩu Phúc Thịnh (TBA Kho Dự Trữ Dăm Gỗ Phúc Thịnh); Công ty CP Cảng Chân Mây (TBA Vận Tải Đồng Lâm, TBA Cảng Chân Mây); Công ty TNHH Một thành viên Hào Hưng Huế (TBA Bến Cảng số 3); Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Long Phụng (TBA Bê tông Long Phụng); Công ty CP Phú Thái Global ( TBA Phú Thái); Công ty Cổ phần Hàng hải Vsico (TBA Bến Cảng số 4, 5); Công ty Cổ phần Kết cấu thép và Thiết bị nâng Việt Nam (TBA Logistics Chân Mây )
|
7. Xã Nam Đông:
|
16/10/2025
|
8:00
|
12:00
|
Thôn Hợp Hòa, Thôn Lập, Thôn Ta Lu, Thôn Atin
|
8. Xã Khe Tre:
|
17/10/2025
|
8:00
|
11:00
|
Thôn Dỗi, Thôn Ria Hố, Thôn Lộc Hưng, Thôn Mỹ Hưng, Thôn Lộc Mỹ