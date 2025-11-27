Thông báo lịch tạm ngừng cấp điện công tác trên địa bàn Thành phố Huế từ ngày 4/12/2025 đến ngày 10/12/2025

Ngày Thời gian Khu vực

1. Phường Hóa Châu:

T5, 04/12/2025 7:10 11:50 Nhánh nhánh A TBA Địa Linh 2, Nhánh C TBA Địa Linh, Nhánh A TBA Hương Vinh 2: Thôn Địa Linh, Thôn La Khê

T5, 04/12/2025 13:00 17:30 Nhánh A TBA Bơm Hương Vinh, Nhánh A TBA Hương Vinh 6: Thôn Thủy Phú, Thôn Triều Sơn Đông

T5, 04/12/2025 7:00 17:00 TBA Phú Lương A. (KV Đội QLĐ Quảng Điền)

T7, 06/12/2025 7:30 15:00 TDP Thuận Hoà, TDP Vân An, TDP Vân Quật Đông. (KV Đội QLĐ Phú Vang)

2. Phường Phú Xuân:

T7, 06/12/2025 7:30 9:00 - Trường THPT Đặng Trần Côn;

- Đường Nguyễn Trãi (từ số nhà 54 và 57 đến đường Ông Ích Khiêm), Ông Ích Khiêm (từ số nhà 91 đến đường Lê Huân), Đặng Trần Côn, Trần Bình Trọng, Lê Huân (từ số nhà 37 đến đường Ông Ích Khiêm) - (TBA ĐặngTrần Côn).

3. Phường Hương An:

T2, 08/12/2025 7:10 11:50 - Đường Đặng Tất (từ số nhà 69 đến số nhà 101), Trần Quý Khoáng (từ số nhà 01 đến số nhà 31); Kiệt 01 Đặng Chiêm, Tổ 8 KV3 Phường Hương An (Nhánh A TBA Bơm Phao Tây An);

- Đường Trần Quý Khoáng ( từ số nhà 31 đến số nhà 55), kiệt 35, 41, 47, 49 Trần Quý Khoáng, Tổ 8 khu vực 3 thuộc phường Hương An; Kiệt 35, 69 Đặng Tất (Nhánh B TBA Tây An 6).

4. Phường Kim Long:

T2, 08/12/2025 13:30 17:40 - Đường Lý Nam Đế (từ số nhà 302 đến số nhà 332), Lựu Bảo (từ số nhà 77 đến số nhà 111) - (Nhánh A TBA Bơm Hương Long);

- Đường Nguyễn Hữu Dật (từ số nhà 68 đến số nhà 78), kiệt 57, 68, 78 Nguyễn Hữu Dật (Nhánh B TBA Trúc Lâm 1).

5. Phường Vỹ Dạ:

T6, 05/12/2025 7:00 11:30 - Đường Nguyễn Lương Bằng, Bà Triệu (từ số 149 đến 263), Trường Chinh (từ số 01 đến 73), Nguyễn Đức Tịnh (từ sô 02 đến 20), Nguyễn Hữu Thọ (từ số 08 đến 22), Lê Viết Lượng (từ số 02 đến 34);

- Công ty CP ESPACE BUSINESS HUẾ (TBA Phong Phú Plaza T1) - (Siêu thị Go); Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Nam Á số 175 Bà triệu

T4, 10/12/2025 7:30 11:00 Đường Nguyễn Lộ Trạch (từ số 171 đến 195), Ngô Thúc Khuê, Sông Như Ý

6. Phường Thuận Hóa:

T6, 05/12/2025 7:00 11:30 TBA Nguyễn Phong Sắc

T6, 05/12/2025 13:15 17:30 - Đường Phan Chu Trinh (từ số 54 đến 176), Nguyễn Trường Tộ (từ số 13 đến 39), Hàm Nghi (từ sô 01 đến 29), Đoàn Hữu Trưng (từ số 02 đến 14);

- Công ty cổ phần Dược Medipharco (TBA Công ty Dược MEDIPHARCO T1)

T7, 06/12/2025 7:00 11:45 - Đường Đội Cung, Bến Nghé (từ số 01 đến 55), Đường Trần Cao Vân (từ số 42 đến 52);

- Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Sự Kiện Đinh Thị (TBA Khách sạn MIDTOWN); Khách Sạn Mường Thanh Holiday Huế - Chi Nhánh Công ty CP Tập Đoàn Mường Thanh (TBA Khách sạn SKY GARDEN); Trường Đại Học Sư Phạm Huế (TBA Đại Học Sư Phạm T2).

T7, 06/12/2025 13:30 16:30 Đường Lịch Đợi (từ số 01 đến 41), Hoàng Đình Ái, Nguyễn Xí, Lê Phụng Hiểu, Tôn Thất Tùng, Trường Đồng, Đinh Liệt

CN, 07/12/2025 7:30 17:30 - Công ty Điện lực Huế - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Trung: TBA Điện Lực Nam Sông Hương, TBA NĐH Công ty Điện lực

+ Văn phòng CTĐL Huế - Tổ chỉnh lý văn thư lưu trữ;

+ Đội Quản lý điện Nam Sông Hương - 102 Nguyễn Huệ;

+ Sân tennis - 32 Lý Thường Kiệt;

+ Trung tâm thí nghiệm điện CTĐL Huế - 42 Lý Thường Kiệt;

+ Nhà khách Điện lực - 100 Nguyễn Huệ;

+ Tòa nhà văn phòng Công ty - 32 Lý Thường Kiệt);

+ BTS Viettel tầng 9 - Văn phòng Công ty Điện lực Huế.

T3, 09/12/2025 6:30 11:30 Đường Phạm Ngũ Lão (từ số 40 đến 48), Đường Võ Thị sáu (từ số 39 đến 91), Nguyễn Công Trứ (từ số 21 đến 33)

T4, 10/12/2025 13:30 16:30 Đường Phan Bội Châu (từ số 100 đến 194)

7. Phường Mỹ Thượng:

T5, 04/12/2025 7:00 12:00 Hợp tác xã Nông nghiệp Phú Mỹ 1 (TBA Bơm Phú Mỹ 6). (KV Đội QLĐ Phú Vang)

T7, 06/12/2025 7:30 9:30 Công ty TNHH XNK Thuỷ Sản Phú Song Hường (TBA Xí nghiệp Đông Lạnh)

8. Phường An Cựu:

CN, 07/12/2025 6:00 7:30 - Đường Duy Tân (từ số 34 đến số 56), Nguyễn Khoa Chiêm (từ số 36 đến 78);

- Trường Đại Học Ngoại ngữ (TBA Đại học Ngoại Ngữ).

CN, 07/12/2025 15:30 17:00 - Đường Duy Tân (từ số 34 đến số 56), Nguyễn Khoa Chiêm (từ số 36 đến 78);

- Trường Đại Học Ngoại ngữ (TBA Đại học Ngoại Ngữ).

CN, 07/12/2025 17:30 19:00 - Đường Duy Tân (từ số 34 đến số 56), Nguyễn Khoa Chiêm (từ số 36 đến 78);

- Trường Đại Học Ngoại ngữ (TBA Đại học Ngoại Ngữ).

9. Phường Phong Thái:

T7, 06/12/2025 6:30 10:30 - Đội sản xuất Bắc Thạnh (TBA Bắc Triều Vịnh) (Bơm Bắc Hiền); Công ty TNHH Premium Silica Huế (TBA Premium Silica); Công ty TNHH Lý Quốc Hưng (TBA Solar Lý Quốc Hưng); Công ty TNHH Một thành viên Công nghệ Xanh Phú Phong Điền (TBA Phú Phong Điền); Công ty TNHH MTV Công nghệ xanh Phú Quảng Điền (TBA Công Nghệ Xanh Phú Quảng Điền); Công ty TNHH MTV Công nghệ Xanh Phú Hải (TBA Công Nghệ Xanh Phú Hải); Công ty TNHH MTV Công Nghệ Xanh PT (TBA Công Nghệ Xanh PT); Công ty CP Đầu tư Agry (TBA Trang Trại Agry); Công ty CP Bình Minh Huế (TBA Solar Bình Minh Huế); Công ty CP Mặt Trời Huế (TBA Solar Mặt trời Huế);

- Các TBA Bắc Hiền 1, 2, 3, 4, 5;

- TBA Trang Trại Triều Dương, Nhánh C TBA Khu Nhà Ở Scavi.

10. Phường Phong Điền:

CN, 07/12/2025 7:30 15:30 Các TBA Khánh Mỹ, Phò Trạch 8, Trạch Thượng 3

CN, 07/12/2025 8:20 9:10 TBA Trạch Thượng 1

11. Phường Phong Dinh:

CN, 07/12/2025 7:30 15:30 Công ty TNHH C&N Vina Huế - Hàn Quốc (TBA Xử lý nước thải C và N Vina); Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Viglacera - Chi nhánh Tổng Công ty Viglacera (TBA Trạm xử lý nước thải Viglacera, TBA Bơm nước sạch Viglacera); Công ty CP Kính Đạt Phương (TBA Thi công Đạt Phương 1, TBA Thi công Đạt Phương 2); Viettel Huế - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội , Công ty cổ phần Frit Phú Xuân (TBA Frit Phú Xuân); Công ty cổ phần VicoFrit, Công ty Cổ phần kính Đạt Phương (TBA VicoFrit); Công ty TNHH MTV Năng lượng 504 - Chi nhánh Thừa Thiên Huế (TBA BLTL 504 Phong Điền); Công ty CP Frit Hương Giang (TBA Frit Hương Giang); Công ty TNHH MTV Đầu tư và chế biến khoáng sản Phenikaa Huế (TBA Phenika T1, TBA Phenika T2); Công ty TNHH MTV Thương mại và Đầu tư Glass Vico (TBA Glass Vico); Công ty TNHH HGC Stone (TBA Nhà máy HGC Stone)

T3, 09/12/2025 7:00 8:20 - Các TBA Trung Thạnh 1, Chương Bình 1, Chương Bình 2, Phú Nông, Ma Nê;

- Hợp tác xã Nông nghiệp Phú Lộc (TBA Bơm Hải Hạc, TBA Ô Sa Tồn);

- Hợp tác xã Sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Đại Phú, Hợp Tác xã Sản Xuất Kinh Doanh Dịch Vụ Nông Nghiệp Mỹ Phú (TBA Ô Sa Tồn)

T3, 09/12/2025 8:20 16:00 Các TBA Chương Bình 1, Phong Bình 1, Phong Bình 2, Xóm Hóp

T3, 09/12/2025 16:00 17:20 - Các TBA Trung Thạnh 1, Chương Bình 1, Chương Bình 2, Phú Nông, Ma Nê;

- Hợp tác xã nông nghiệp Phú Lộc (TBA Bơm Hải Hạc, TBA Ô Sa Tồn);

- Hợp tác xã Sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Đại Phú, Hợp Tác xã Sản Xuất Kinh Doanh Dịch Vụ Nông Nghiệp Mỹ Phú (TBA Ô Sa Tồn)

12. Phường Thanh Thủy:

T5, 04/12/2025 7:30 11:30 Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Đồng Tiến (TBA BT Đồng Tâm)

T6, 05/12/2025 7:30 11:30 Công ty TNHH Việt Hương (TBA Đá Việt Thắng)

13. Phường Phú Bài:

T7, 06/12/2025 7:30 11:30 - Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Phú Bài (TBA Đèn Đường Phú Bài 2); Chi nhánh II Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam (TBA Thuốc Sát trùng); CN Xí nghiệp Quản lý và Sửa chữa xe máy thiết bị thuộc CTCP Quản lý và Xây dựng Đường bộ TT-Huế (TBA Bê tông nhựa CTCP Trường Phú); Công ty TNHH EON INDUSTRY VIỆT NAM (TBA EON Industry Việt Nam 2, 3);

- Các TBA Phú Bài 3, Văn phòng Điện Lực Hương Thủy, Phú Bài 9, Phú Lương 2, Phú Lương 3.

14. Xã Lộc An:

T5, 04/12/2025 8:00 13:00 - Công ty CP Điện lực Phú Lộc (TBA Đá Bạc 2, TBA KTĐ Đá Bạc); Công ty CP thương mại Phú Lộc (TBA Cây xăng Bạch Thạch); Công ty CP vật liệu xây dựng Lộc Điền (TBA Mỏ đá Lộc Điền); Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Thừa Thiên Huế (TBA Cây xăng LộcĐiền); Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Lộc An (TBA Chiếu sáng Quốc lộ T1); Công ty TNHH MTV Dịch vụ Xây dựng Long Phụng (TBA Mỏ đá Lộc Điền 2).

T2, 08/12/2025 7:30 16:30 Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy Lợi Thành phố Huế (TBA Bơm Tiến Lực, TBA Bơm Sơn Bổn); Công ty CP Điện lực Phú Lộc (TBA Hà Nam)

T3, 09/12/2025 7:30 14:30 Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy Lợi Thành phố Huế (TBA Hà Thành, TBA Bơm Hà Cỏ); Công ty CP Điện lực Phú Lộc (TBA Hà Thành); Hợp tác xã Nông nghiệp Vinh Hà (TBA Bơm Hà Cỏ)

15. Xã Hưng Lộc:

T2, 08/12/2025 7:30 16:30 Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Hưng Lộc (TBA Chiếu sáng Lộc Sơn)

16. Xã Quảng Điền:

T5, 04/12/2025 7:00 17:00 TBA Đông Xuyên, TBA La Vân Hạ

T6, 05/12/2025 8:00 13:00 - Các TBA Xuân Dương, Xuân Dương 2, Xuân Dương 3, Bơm Quảng An, Bơm Quảng An 2, Bàu Bang;

- Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy Lợi Thành phố Huế (TBA Bơm Tiêu Quảng An).

17. Phường Thuận An:

T5, 04/12/2025 7:00 12:00 - TDP Diên Trường;

- Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị thành phố Huế (TBA Chiếu Sáng 3).

T2, 08/12/2025 9:30 11:30 TDP Tân An

18. Xã A Lưới 4:

T5, 04/12/2025 8:00 13:00 Thôn Cưr Xo, Thôn Ka Nôn 1

19. Xã Chân Mây - Lăng Cô:

T6, 05/12/2025 7:30 15:00 - Công ty Truyền tải điện 2 - Chi nhánh Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (TBA Truyền tải Lăng Cô); Công ty CP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (các TBA Chiếu sáng Phú Gia 1, Chiếu Sáng Phú Gia 2, Hầm Phú Gia); Công ty CP Môi trường và Công trình Đô Thị Huế (TBA XLNT Lăng Cô); Quán cà phê - Ăn trưa LAGUN, Lê Sữu, Hộ kinh doanh Lê Hợi (TBA The Lagoon); Trần Đình Phước, Viễn thông Huế - Chi nhánh Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Viettel Huế - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Chân Mây - Lăng Cô (TBA BTS Phú Gia); Công ty TNHH Liên doanh Nguyên liệu giấy Huế (TBA NMG Phú gia T1, NMG Phú gia T3 ); Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dịch vụ Sông Lô (TBA Mỏ đá Tam Lộc); Công ty TNHH Toàn Tâm (TBA Mỏ đá Phú Gia); Công ty TNHH Xuất nhập khẩu P & H (TBA Mỏ đá Phú Gia 2); Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế, công nghiệp (TBA CS T1 Chân Mây); Công ty TNHH Kinh doanh thương mại và Dịch vụ VINFAST (TBA Vinfast Lộc Tiến);

- TBA Hầm Phú Gia 1, TBA Phú Gia, TBA Phú Gia 2.

T7, 06/12/2025 8:00 13:00 - Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Chân Mây - Lăng Cô (TBA Chiếu sáng Quốc lộ T5); Công ty CP Vật Liệu Xây Dựng Lộc Điền, Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng Lộc Điền (TBA Mỏ đá Thừa Lưu);

- Các TBA Thổ Sơn, Lộc Tiến, Lộc Tiến 2, Lộc Tiến 3.

20. Phường Kim Trà:

T5, 04/12/2025 7:00 14:00 - HTX nông nghiệp Tây Toàn (TBA Bơm Tây Toàn; Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bao Vinh (TBA Xăng dầu Bao Vinh);

- Các TBA Triều Sơn Trung, Giáp Trung 2, Triều Sơn Trung 2.

T5, 04/12/2025 7:00 17:00 - Các TBA Vân Cù, Vân Cù 2, Vân Cù 3, Vân Cù 4, Vân Cù 5, An Thuận, Giáp Đông, Giáp Trung;

- Hợp tác xã Nông nghiệp Đông Toàn (TBA Bơm Đông Toàn).

T3, 09/12/2025 13:30 16:00 Hộ kinh doanh Lê Trường Sơn, Trung tâm dịch vụ Sự nghiệp công phường Kim Trà (TBA Chiếu sáng T3 Tứ Hạ)

21. Phường Kim Long:

T6, 05/12/2025 7:30 9:30 Công ty CP Khai thác Đá Thừa Thiên Huế - Xí nghiệp đá xây dựng Ga Lôi (TBA Xay đá Ga Lôi)

T3, 09/12/2025 8:20 11:10 TBA Hương Hồ 7

T4, 10/12/2025 7:30 14:00 TBA Hương Hồ 7

