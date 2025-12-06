Thông báo lịch tạm ngừng cấp điện công tác trên địa bàn Thành phố Huế từ ngày 18/12/2025 đến ngày 24/12/2025

|
Ngày
Thời gian
Khu vực
Bắt đầu
Giờ:phút
Kết thúc
Giờ:phút
1. Phường Phú Xuân:
T5, 18/12/2025
8:30
10:20
Công ty TNHH Quang Rọm: số 211 Chi Lăng (TBA Chi Lăng 6-Nhà hàng Bách Hỷ)
T6, 19/12/2025
7:10
11:50
Đường La Sơn Phu Tử (từ số nhà 32 và số nhà 39 đến đường Thái Phiên), kiệt: 36, 44, 52 La Sơn Phu Tử, Trần Nhân Tông (từ số nhà 59 đến đường La Sơn Phu Tử), Thái Phiên (từ đường La Sơn Phu Tử đến đường Trần Văn Kỷ) - (TBA Sân Bay Tây Lộc 2)
2. Phường Hương An:
CN, 21/12/2025
11:30
13:20
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Việt Nhật, Công ty TNHH In Quang Phát, Chi nhánh Thừa Thiên Huế Công ty TNHH Tuấn Việt, Công ty TNHH Thương Mại Vận Tải Minh Phát, DNTN Duy Tịnh, Doanh nghiệp Tư nhân nghề truyền thống Tâm Tín, Công ty TNHH Sản Xuất Thương mại Và Dịch vụ Duy Trí, Công ty CP Hello Quốc tế Việt Nam (TBA KCN Hương Sơ 2)
3. Phường Thủy Xuân:
T5, 18/12/2025
7:30
16:00
Đường Đại Nam, Châu Chữ, Khu TĐC Bãng Lãng, Nguyệt Biều, Kim Sơn; Thôn An Ninh (TBA Kim Sơn 2, TBA ĐC Bãng Lãng)
T6, 19/12/2025
13:15
17:00
- Đan Viện Biển Đức Thiên An (TBA Đan Viện Thiên An);
- Thôn Kim Sơn.
T6, 19/12/2025
13:30
16:30
Đường Thanh Hải
T7, 20/12/2025
7:30
13:30
- Công ty CP Cấp nước (TBA Nhà máy nước Vạn Niên T1, TBA Nhà máy nước Vạn Niên T2);
- Đường Đoàn Nhữ Hài;
- Thôn Cư Chánh.
T4, 24/12/2025
6:00
16:30
Đường Lê Ngô Cát (từ số 44 đến 104), Võ Văn Kiệt, Minh Mạng (từ số 15 đến 109)
4. Phường Thuận Hóa:
T6, 19/12/2025
7:00
11:00
Đường Đặng Huy Trứ, Đào Tấn, Xuân Diệu, Phan Bội Châu (từ 183 đến 257), Đoàn Hữu Trưng
5. Phường Vỹ Dạ:
T3, 23/12/2025
7:30
11:30
- Đường Nguyễn Lộ Trạch (từ. số 171 đến 195), Ngô Thúc Khuê, Sông Như ý;
- Thôn Vân Dương.
6. Phường An Cựu:
T4, 24/12/2025
6:00
16:30
Đường Võ Văn Kiệt
7. Phường Phong Thái:
T5, 18/12/2025
7:30
16:30
- Các TBA TĐC Phong Sơn, Tây Sơn 2, Tây Sơn 4;
- Công ty CP Thanh Tân Thừa Thiên Huế (TBA Nước khoáng Thanh Tân) - (2 điểm đo Trạm Bơm nước khoáng Thanh Tân và Khu nghỉ dưỡng Alba Thanh Tân).
CN, 21/12/2025
8:00
10:00
- Công ty CP Thanh Tân Thừa Thiên Huế Thanh Tân (TBA Nhà máy nước khoáng Thanh Tân);
- TBA Ánh Sáng NM Thanh Tân.
8. Phường Phong Điền:
T5, 18/12/2025
7:30
16:30
Các TBA Xuân Lập, Phong Hòa, Hiền An, TBA Hiền An 2, TĐC Phong Xuân
9. Phường Phú Bài:
T5, 18/12/2025
7:30
9:30
TBA Bàu Đa 3
T7, 20/12/2025
7:30
14:30
- Công ty TNHH Năng lượng Môi trường EB (TBA TD NMRPS);
- Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Huế (TBA Xử lý rác thải Phú Sơn).
10. Phường Hương Thủy:
T5, 18/12/2025
7:30
9:30
Nhánh B, C TBA Thủy châu 1, Nhánh A TBA Bơm Tăng Áp Thủy Phương 5
11. Phường Thanh Thủy:
T6, 19/12/2025
6:30
14:30
TBA Thủy Dương 4
T6, 19/12/2025
7:30
10:30
TBA Hố Môn, Hố Môn 2
T6, 19/12/2025
10:30
14:30
TBA Hố Môn
T6, 19/12/2025
13:30
14:30
Nhánh C TBA Tập Thể Dệt
12. Xã Lộc An:
T3, 23/12/2025
7:30
16:30
- Công ty CP Điện lực Phú Lộc (TBA Hà Châu, TBA Hà Thành);
- Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy Lợi thành phố Huế (các TBA Hà Thành, Bơm Hà Cỏ, Bơm An Sơn Bổn, Cống Truồi, Bơm Vinh Hà);
- Hợp tác xã Nông nghiệp Vinh Hà (TBA Bơm Hà Cỏ);
- Công ty CP cấp nước (TBA Cống Truồi);
- Công ty TNHH MTV Xây dựng và San lấp Lộc Thọ (TBA Bơm Vinh Hà).
13. Phường Phong Quảng:
T5, 18/12/2025
7:50
10:05
Nhánh A TBA Quảng Công 2
T5, 18/12/2025
10:15
11:30
Nhánh A TBA Quảng Công 5
T5, 18/12/2025
13:10
16:05
Nhánh B TBA Quảng Công 3
T7, 20/12/2025
8:00
11:00
- TBA Quảng Công 4, TBA Quảng Công 8;
- Công ty CP Khoáng sản Huế (TBA Titan Quảng Công 1 T1, TBA Titan Quảng Công 1 T2, TBA Titan Quảng Công 2).
14. Phường Phong Phú:
T6, 19/12/2025
7:50
11:30
- Cơ sở nuôi tôm Văn Công Phục, Văn Công Hải, Hộ kinh doanh Văn Đại Dương, Hộ nuôi tôm Văn Công Phục (TBA Nuôi tôm Điền Hòa 1);
- Hộ Kinh doanh Trần Dược, Hộ kinh doanh Trần Xuân Ánh, Hộ kinh doanh Hồ Đích, Hộ kinh doanh Hồ Duy Lành (TBA Nuôi tôm Điền Hòa 2);
- Hộ kinh doanh Trần Tiến, Hộ kinh doanh Lê Tường (TBA Nuôi tôm Điền Hòa 3).
T6, 19/12/2025
13:20
15:40
TBA Điền Lộc 4
15. Xã Phú Vang:
T6, 19/12/2025
6:00
22:00
Xã Phú Vang
16. Phường Dương Nỗ:
T3, 23/12/2025
7:30
17:00
TDP Hải Trình
17. Phường Mỹ Thượng:
T7, 20/12/2025
7:30
16:00
TDP Triều Thủy
18. Phường Thuận An:
T7, 20/12/2025
8:00
11:00
Chi nhánh Công ty CP Điện tử Tin học viễn thông tại Thừa Thiên Huế-Khu tổ hợp nghỉ dưỡng, dịch vụ du lịch SUN&SEA, Hộ kinh doanh Phan Thị Diệm, Công ty CP Đầu tư Dệt may Thái Bình, Doanh nghiệp tư nhân T 20 (TBA KS Tân Mỹ)
T5, 18/12/2025
7:30
14:30
Xã Phú Hải (Cũ)
19. Xã A Lưới 1:
T6, 19/12/2025
7:30
14:00
Thôn A Tia 2, Thôn Đút 1
20. Xã A Lưới 2:
T6, 19/12/2025
7:30
14:00
Thôn 1
T6, 19/12/2025
9:30
16:00
Thôn 5, Thôn 7
21. Xã A Lưới 5:
T4, 24/12/2025
6:00
16:30
Sa thải 50% công suất đặt cụm ĐMTMN Sông Bồ (NLSXS Solar, NLTDS Solar, D4VN Solar, NLVH Solar, NLS Solar, NLSAL Solar)
22. Xã Lộc An:
T5, 18/12/2025
8:00
13:00
- Công ty cổ phần Điện lực Phú Lộc (TBA Đá bạc 2, TBA KTĐ Đá Bạc); Công ty cổ phần thương mại Phú Lộc (Cây xăng Bạch Thạch); Công ty TNHH MTV Dịch vụ Xây dựng Long Phụng (TBA Mỏ đá Lộc Điền 2); Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Lộc Điền (TBA Mỏ đá Lộc Điền); Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Thừa Thiên Huế (TBA Cây Xăng Lộc Điền); Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Lộc An (TBA Chiếu sáng Quốc lộ T1)
23. Xã Chân Mây - Lăng Cô:
T3, 23/12/2025
8:00
16:00
TBA Hói Dừa, Hói Dừa 2, Hói Mít, Hói Mít 2
24. Phường Kim Trà :
T5, 18/12/2025
8:00
11:00
TBA Quê Chữ 1
T5, 18/12/2025
13:30
16:00
TBA Đông Xuân 1