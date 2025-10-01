Thông báo lịch tạm ngừng cấp điện công tác trên địa bàn Thành phố Huế từ ngày 2/10/2025 đến ngày 8/10/2025

|
|
Ngày
|
Thời gian
|
Khu vực
|
Bắt đầu
Giờ:phút
|
Kết thúc
Giờ:phút
|
I/ Các Phường:
|
1. Phường Phong Thái:
|
04/10/2025
|
6:30
|
12:30
|
TBA Bơm Phong Hiền: TDP An Lỗ
|
2. PhườngPhong Phú:
|
02/10/2025
|
7:30
|
12:45
|
- Ủy ban xã Điền Môn (Bơm tưới tiêu) - (TBA Bơm Điền Môn 1);
- Hợp Tác Xã Sản Xuất Kinh Doanh Dịch Vụ Nông Nghiệp Điền Lộc (TBA Bơm Hói Chu);
- Hợp tác xã nông nghiệp Kế Môn (TBA Bơm Kế Môn);
- Hợp Tác Xã Sản Xuất Nông Nghiệp Vĩnh Xương (TBA Bơm Vĩnh Xương);
- Điện chiếu sáng khu vực trang trại Điền Môn (TBA Trang Trại Điền Môn);
- TBA Điền Môn 1: TDP 2 Kế Môn;
- TBA Điền Môn 3: TDP 1 Kế Môn , TDP 2 Kế Môn, TDP Vĩnh Xương;
- TBA Điền Môn 2: TDP Vĩnh Xương;
- TBA Điền Hương 1: TDP Thanh Hương Tây;
- TBA Điền Môn 4: TDP 1 Kế Môn , TDP 2 Kế Môn.
|
3. Phường Hương Trà:
|
03/10/2025
|
7:00
|
11:00
|
Nhánh A TBA Phú Lành: TDP 1, TDP 3
|
4. Phường Kim Long:
|
03/10/2025
|
7:00
|
9:00
|
- Trường Tiểu Học Hương Long - 59 Lý Nam Đế;
- Đường Lý Nam Đế (từ số nhà 57 đến số nhà 71 và từ số nhà 210 đến số nhà 230), Kiệt 59 Lý Nam Đế, Nguyễn Phúc Thụ (TBA An Ninh Hạ 4).
|
9:15
|
11:15
|
Đường Nguyễn Hoàng (từ số nhà 33 đến số nhà 67), kiệt: 33, 36, 67 Nguyễn Hoàng (TBA Kim Long 8)
|
07/10/2025
|
7:30
|
11:30
|
- Công ty trách nhiệm hữu hạn Về Nguồn (TBA Về Nguồn 3 (T2), TBA Về Nguồn (Trạm 1));
- Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô Thị Huế, Công ty cổ phần Quản lý Đường bộ và Xây dựng công trình Thừa Thiên Huế (TBA Bê tông Nhựa);
- Công ty TNHH Hương Hồ, Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh thành phố Huế, Trung tâm mạng lưới MobiFone miền Trung, Đặng Thị Hoàng Chi, Công ty TNHH Về Nguồn, Gara Bùi Văn Nhược, Viettel Huế - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (TBA Về Nguồn (Trạm 2));
- Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô Thị Huế (TBA Chiếu sáng Đường Tránh Số 2);
- TBA Hương Hồ 3, TBA Hương Hồ 6.
|
5. Phường Hương An:
|
04/10/2025
|
6:20
|
8:10
|
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị thành phố Huế-Phường Hương An (TBA CDC Huế);
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Huế- 21 Nguyễn Văn Linh; Đường Nguyễn Duy Hiệu (từ đường Phạm Bành đến đường Tạ Hiện), Khu TĐC Hương Sơ GĐ1 và GĐ2 (TBA Định cư An Hòa);
|
6:30
|
8:10
|
- Đường Phạm Bành (từ số nhà 39 đến đường Cần Vương), KQH Hương Sơ giai đoạn 2, 3, 4 (TBA Định cư An Hòa);
- Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Trụ sở Doanh trại Đội PCCC khu vực Cụm công nghiệp làng nghề Hương Sơ, Phường Hương An;
- Đường Phạm Bành, Mai Lượng (từ đường Nguyễn Văn Linh đến đường Phan Bá Phiến), KQH Hương Sơ, Phường Hương An (TBA Điện lực Bắc Sông Hương);
- Đường Đặng Chiêm (từ số nhà 27 đến số nhà 43 và kiệt: 29, 33) - (TBA Dương Xuân 1);
- Công ty Cổ phần Quốc Tế Hoàn Thiện: số 270 Nguyễn Văn Linh, Trung tâm Hỗ trợ nông dân thành phố Huế: số 270 Nguyễn Văn Linh; Số 240-270 Nguyễn Văn Linh; Tổ 2 khu vực 1, phường Hương An (TBA May mặc Thiên An Phú);
- Đường Nguyễn Đóa, Phan Cảnh Kế (từ đường Hoa Lư đến đường Mê Linh), Lê Minh Trường (từ số nhà 13 đến số nhà 31) - (TBA Hoa Lư);
- Đường Lê Minh Trường (từ Mê Linh đến Hoa Lư), Đặng Chiêm (từ Mê Linh đến Đặng Tất) - (TBA Dương Xuân 2);
- Đường Đặng Tất (từ số nhà 103 đến số nhà 167), đường Đặng Chiêm (từ số nhà 25 đến đường Đặng Tất) - (TBA Đặng Tất);
- Dãy: A, B, C Khu CC Hương Sơ, Tản Đà (từ cầu Bạch Yến đến đường Nguyễn Văn Linh), Lê Minh Trường (TBA Định cư Hương Sơ 2).
|
8:10
|
15:30
|
- Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Trụ sở Doanh trại Đội PCCC khu vực Cụm công nghiệp làng nghề Hương Sơ, Phường Hương An;
- Đường Phạm Bành, đường Mai Lượng (từ đường Nguyễn Văn Linh đến đường Phan Bá Phiến), KQH Hương Sơ, Phường Hương An (TBA Điện lực Bắc Sông Hương);
- Đường Đặng Chiêm (từ số nhà 27 đến số nhà 43 và kiệt: 29, 33) - (TBA Dương Xuân 1);
- Đường Trần Quý Khoáng (từ số nhà 59 đến số nhà 121), Kiệt: 63, 67, 73, 99, 103, 111, 115 Trần Quý Khoáng, thuộc phường Hương An (TBA Thống Nhất 1);
- UBND Phường Hương An: số 143 Nguyễn Văn Linh; Trạm Y tế Phường Hương An: số 141 Nguyễn Văn Linh; Đường Nguyễn Văn Linh (từ đường Trần Quý Khoáng đến đường Tản Đà), đường Đặng Chiêm (từ đường Nguyễn Văn Linh đến số nhà 43) - (TBA Thống Nhất 5).
|
6. Phường Phú Xuân:
|
02/10/2025
|
6:00
|
15:00
|
- Trường Tiểu học Phú Hòa, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (01 Trần Hưng Đạo), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Thừa Thiên Huế (49 Trần hưng Đạo);
- Đường Trần Hưng Đạo (từ Nhà văn hóa Thành phố đến cửa Ngăn), Đinh Tiên Hoàng (từ cửa Thượng Tứ đến đường Trần Hưng Đạo), Trần Huy Liệu (từ đường Đinh Tiên Hoàng đến cửa Ngăn), Khu vực bến xe Nguyễn Hoàng (TBA Trần Hưng Đạo 2).
|
03/10/2025
|
14:00
|
16:20
|
Trung Tâm Bảo Tồn Di Tích Cố Đô Huế, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô Thị Huế, Trung tâm Công viên cây xanh Huế, Viettel Thừa Thiên Huế - Chi Nhánh Tập Đoàn Công Nghiệp - Viễn Thông Quân Đội, Trung tâm mạng lưới MobiFone miền Trung - Chi nhánh Tổng công ty Viễn thông Mobifone (TBA Kỳ Đài)
|
06/10/2025
|
7:30
|
14:30
|
- Đường Nguyễn Chí Thanh (từ số nhà 37 đến số nhà 91 và từ số nhà 62 đến số nhà 106), kiệt 271 Chi Lăng.(TBA Nguyễn Chí Thanh 1);
- Trường Tiểu học Phú Cát: số 59 Mạc Đĩnh Chi;
- Đường Nguyễn Chí Thanh (từ số nhà 35, 64 kể cả kiệt 64, đến Bạch Đằng), Nguyễn Du (từ Nguyễn Chí Thanh đến Mạc Đỉnh Chi), Mạc Đỉnh Chi (từ Nguyễn Du đến trường tiểu học Phú Cát), Chùa Ông (TBA Nguyễn Chí Thanh 2);
- Đường Nguyễn Chí Thanh (từ số nhà 91 đến số nhà 111), Kiệt 111 Nguyễn Chí Thanh (TBA Nguyễn Chí Thanh 6);
- Đường Hồ Xuân Hương (Từ số nhà 30 đến đường Nguyễn Chí Thanh. (TBA Hồ Xuân Hương).
|
07/10/2025
|
6:00
|
14:30
|
- Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Thừa Thiên Huế (37 Trần Quốc Toản);
- Đường Trần Nhân Tông (từ đường Hòa Mỹ đến đường Trần Quốc Toản), Thanh Lam Bồ, Chu Mạnh Trinh (từ đường Thanh Lam Bồ đến đường Trần Quốc Toản), Nguyễn Thượng Hiền, Hòa Mỹ, Trần Quốc Toản (từ đường Nguyễn Quang Bích đến đường Thái Phiên) - (TBA Tây Lộc 3).
|
08/10/2025
|
6:00
|
13:10
|
- Đường Trần Quốc Toản (từ đường Hoàng Diệu đến đường Ngô Thế Lân), Ngô Thế Lân (từ nhà số 01 đến đường Nguyễn Trãi), Hoàng Diệu (từ số nhà 20 đến đường Trần Quốc Toản);
- Kiệt: 15, 19, 20, 26, 35 Hoàng Diệu (TBA Tây Lộc 1).
|
7. Phường Hóa Châu:
|
04/10/2025
|
6:30
|
8:10
|
Thôn Thế Lại Thượng
|
8. Phường Mỹ Thượng:
|
08/10/2025
|
7:00
|
11:30
|
ThDP Lại Thế, TDP Ngọc Anh
|
9. Phường Vỹ Dạ:
|
02/10/2025
|
7:30
|
9:30
|
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Đăng Tuấn (TBA Thuận Thành Mart)
|
04/10/2025
|
6:15
|
11:00
|
- TBA Chung cư Xuân Phú;
- Đường Vũ Xuân Chiêm;
- Chung cư VICOLAND (TBA Vân Dương 5);
- Khu QH Xuân Phú (TBA Vân Dương 1).
|
07/10/2025
|
6:15
|
11:00
|
- Đường Trương Gia Mô, Tùng Thiện Vương, Hồng Khẳng, Nguyễn Cửu Vân. Phan Văn Trương (từ số 103 đến số 181), Lâm Hoằng (từ số 01 đến 57);
- TBA TT Hoạt Động Thanh Thiếu Niên.
|
10. Phường Thuận Hóa:
|
02/10/2025
|
8:30
|
11:30
|
Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Thuận Phú (TBA Khách sạn Thuận Hóa)
|
9:30
|
11:30
|
Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Khánh Trang (TBA Khách sạn Khánh Trang)
|
13:30
|
15:30
|
Công Ty TNHH Khách Sạn Kinh Thành (TBA Khách sạn Kinh Thành)
|
05/10/2025
|
7:45
|
12:30
|
Đường Đặng Huy Trứ (từ số 93 đến 135)
|
7:45
|
13:30
|
Trường Đại Học Khoa Học Huế (TBA Đại học Tổng Hợp)
|
11. Phường An Cựu:
|
05/10/2025
|
7:15
|
11:30
|
Bộ chỉ huy Quân sự Thành phố Huế thuộc Quân khu 4 (TBA Khu A BCH Quân sự Tình TT-Huế)
|
12. Phường Thủy Xuân:
|
04/10/2025
|
11:00
|
15:30
|
Kiệt 6 Tam Thai, Kiệt 47 Minh Mạng
|
13. Phường Thanh Thủy:
|
05/10/2025
|
7:15
|
11:30
|
- Trường tiều học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông FPT (TBA FPT-1);
- Các TBA TĐC Thủy Thanh, TĐC Thủy Dương GĐ 1, TĐC Thủy Dương GĐ 3.
|
07/10/2025
|
6:30
|
17:30
|
- Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển INDEL (TBA Cây Xăng Xanh Pôn);
- Doanh nghiệp tư nhân nhựa Thế Phương (TBA Nhựa Thế Phương).
|
8:00
|
11:30
|
TBA Thanh Lê
|
14. Phường Hương Thủy:
|
03/10/2025
|
6:30
|
17:30
|
- HTX Nông nghiệp Thủy Phù (TBA Tân Khai);
- HTX Nông nghiệp Phù Bài (TBA Bơm Thủy Phù 1).
|
07/10/2025
|
6:30
|
17:30
|
Công ty TNHH TMDV & ĐTXD Thành Phát (TBA Thành Phát)
|
15. Phường Phú Bài:
|
02/10/2025
|
6:30
|
13:30
|
Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Thừa Thiên Huế (TBA Xăng dầu số 5)
|
7:30
|
14:30
|
- TBA Tân Lập;
- Tổng công ty cổ phần Hợp Lực (TBA Đài Hóa Thân);
- Viễn thông Huế - Chi nhánh Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Lê Quang Toàn, Trần Khanh, Viettel Huế - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, Trần Sung (TBA 468-Phú Sơn);
- Công ty TNHH Năng lượng Môi trường EB (Thừa Thiên Huế) - (TBA Bơm xử lý rác Phú Sơn).
|
03/10/2025
|
6:30
|
17:30
|
TBA Bơm Thủy Phù 4, TBA Thủy Phù 3
|
04/10/2025
|
8:00
|
11:30
|
Nhánh A TBA Phú Bài 6
|
07/10/2025
|
6:30
|
17:30
|
- Kho K890 cục Quân khí (TBA Nhà Công Vụ Kho 890);
- Trung đoàn Bộ Binh 6 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, Tiểu đoàn 3 tăng - Thiết giáp (TBA Trung đoàn Bộ Binh 6).
|
II/ Các Xã:
|
1. Xã Đan Điền:
|
03/10/2025
|
7:45
|
11:30
|
- TBA Quảng Lợi 8;
- Công ty TNHH MTV THSOLAR (TBA THSOLAR);
- Công ty TNHH MTV TDSOLAR (TBA TDSOLAR);
- Công ty TNHH BNSOLAR (TBA BNSOLAR).
|
2. Xã Quảng Điền:
|
08/10/2025
|
7:45
|
10:45
|
- TBA Phò Nam: Thôn Phò Nam A, thôn Tân Xuân Lai;
- TBA Phước Yên: Thôn Phước Yên;
- TBA La Vân Thượng: thôn La Vân Thượng,Thôn Phước Yên, Thôn Lương Cổ;
- Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Quảng Thọ 1, Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Quảng Thọ II (TBA Bơm Tân Thành);
- Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Quảng Thọ II ( TBA Rau Má Quảng Thọ).
|
3. Xã Phú Vinh:
|
03/10/2025
|
7:30
|
16:30
|
Thôn Hà Úc 2, thôn Hà Úc 3, thôn An Bằng
|
4. Xã Phú Hồ:
|
06/10/2025
|
13:00
|
15:00
|
Thôn Đông Di
|
5. Xã Phú Vang:
|
03/10/2025
|
6:30
|
17:30
|
TBA Bơm Vinh Thái
|
04/10/2025
|
6:00
|
11:30
|
Thôn Hà Thượng, Thôn Mong C, Thôn Dưỡng Mong C
|
08/10/2025
|
13:00
|
15:00
|
Thôn Hoà Tây
|
6. Xã Lộc An:
|
06/10/2025
|
7:30
|
14:30
|
- Công ty cổ phần Điện lực Phú Lộc (TBA Nam Phổ Hạ);
-Trường THPT An Lương Đông (TBA Trường THPT An Lương Đông);
- Công ty cổ phần Điện lực Phú Lộc (TBA Bắc Truổi, TBA Bắc Truổi 2, TBA Nam Phổ Hạ 2).
|
7. Xã Chân Mây - Lăng Cô:
|
02/10/2025
|
8:30
|
13:30
|
- TBA Lộc Vĩnh 2: Thôn Phú Hải, thôn Cảnh Dương;
- TBA Lộc Vĩnh 4: Thôn Bình An, thôn Bình An 2;
- TBA Lộc Vĩnh 7.
|
8. Xã A Lưới 3:
|
4/10/2025
|
7:30
|
12:00
|
- Các Thôn Hợp Thượng, Thôn Ky Ré, Thôn Phú Thành, Thôn Căn Tôm, Thôn Căn Sâm, Thôn Căn Te, Thôn A Đên, Thôn A Xáp, Thôn Phú Xuân, Thôn Phú Thượng;
- Hộ kinh doanh Nguyễn Lương Ba (TBA Nguyễn Lương Ba); Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã A Lưới 3 (TBA Làng VHDT Thiểu Số A Lưới ).
|
9. Xã A Lưới 4:
|
02/10/2025
|
7:30
|
10:30
|
Thôn La Tưng
|
11:00
|
14:00
|
Thôn La Tưng, Thôn A Đớt, Thôn Paris Kavin
|
14:00
|
17:30
|
Thôn A Đớt, Thôn Liên Hiệp, Thôn Chi Lanh A Roh
|
04/10/2025
|
7:30
|
12:00
|
- Các Thôn Ka Nôn 1, Thôn Hương Phú, Thôn Hương Thịnh, Thôn Ka Nôn 2, Thôn Kưr xo;
- Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Thừa Thiên Huế ( TBA Trạm trộn Hương Phong)
|
13:30
|
18:00
|
Thôn A Min - C9, Thôn Ka Rôông - A Ho
|
10. Xã A Lưới 5:
|
04/10/2025
|
13:30
|
18:00
|
Viettel Huế - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, Đồn Biên phòng Hương Nguyên, Viễn thông Huế - Chi nhánh Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (TBA Đồn Biên Phòng 637)