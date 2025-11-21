Thông báo cung cấp thông tin liên quan vụ tai nạn giao thông

Hiện trường vụ tai nạn

Vào thời điểm nói trên, anh Trần Văn An (chưa kiểm tra được nồng độ cồn, ma túy do đi cấp cứu); sinh năm 2007; trú tại: Kỳ Trinh, Kỳ Anh, Hà Tĩnh; sinh viên của Đại học Huế điều khiển xe mô tô 38K1 – 666.68 lưu thông trên đường Lê Lợi theo hướng từ cầu Tràng Tiền đến cầu Phú Xuân. Khi đến địa điểm đã nêu thì bị một xe mô tô (chưa xác định được biển số xe, màu sơn) do một nam thanh niên (chưa rõ thông tin) điều khiển chở một nam thanh niên khác ngồi sau (chưa rõ thông tin) va chạm vào, gây ra tai nạn giao thông.

Sau khi xảy ra va chạm thì hai nam thanh niên sử dụng xe mô tô (chưa xác định được biển số xe, màu sơn) rời khỏi hiện trường.

Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Huế thông báo ai biết thông tin liên quan đến vụ tai nạn giao thông nói trên xin liên hệ Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Huế (đường Âu Lạc - KQH Đông Nam Thủy An, phường An Cựu, thành phố Huế).

Số điện thoại: 0234.323856 - 0932556732 (Đ/c Thiếu tá Phan Văn Hạnh).