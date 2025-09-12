Thông báo lịch tạm ngừng cấp điện công tác trên địa bàn Thành phố Huế từ ngày 25/9/2025 đến ngày 1/10/2025

Ngày Thời gian Khu vực

I/ Các Phường:

1. Phường Phong Điền:

25/09/2025 8:30 10:00 TDP Khánh Mỹ: Nhánh A TBA Trường Cấp 2,3 Phong Điền, Nhánh B TBA Phò Trạch 9

2. PhườngPhong Phú:

26/09/2025 7:30 12:45 - Các TBA Điền Môn 1, 2, 3, 4; TBA Điền Hương 1

- Ủy ban xã Điền Môn (Bơm tưới tiêu) - (TBA Bơm Điền Môn 1); Hợp Tác Xã Sản Xuất Kinh Doanh Dịch Vụ Nông Nghiệp Điền Lộc (TBA Bơm Hói Chu); Hợp tác xã nông nghiệp Kế Môn (TBA Bơm Kế Môn);Hợp Tác Xã Sản Xuất Nông Nghiệp Vĩnh Xương (TBA Bơm Vĩnh Xương); Điện chiếu sáng khu vực trang trại Điền Môn (TBA Trang trại Điền Môn)

01/10/2025 7:30 16:30 - Công ty TNHH Thủy Sản Công nghệ Cao Việt Nam - Chi nhánh 1 tại Huế (các TBA CP Điền Hương 1, 2, 3, 4, 5, 6; TBA Bơm Nước Biển CP Điền Hương 1);

- Hộ Nuôi Tôm Cao Bảo Quốc, Trần Văn Minh, Cơ sở nuôi tôm Nguyễn Năm, Cơ sở nuôi tôm Trần Gia Duy, Nguyễn Đình Hải (TBA Nuôi tôm Điền Hương 10);

Hộ nuôi tôm Văn Xuân Mãi, Công ty TNHH Thiên An Phú, Nguyễn Viết Phú, Hộ kinh doanh Nguyễn Kính, Hộ kinh doanh Lê Công Phúc (TBA Nuôi tôm Điền Hương 9);

- Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản Trung Đồng (TBA Bơm nước mặn Điền Hương); Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước (TBA Nuôi tôm Điền Hương 8); Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Và Thương Mại Thuận Phước (TBA Điền Hương 4-HD530283);

- TBA Nuôi tôm Điền Hương 5; Điền Hương 4.

3. Phường Hương Trà:

01/10/2025 7:30 9:15 - TBA Tứ Hạ T1,TBA Lê Hoàn;

- Công ty Cổ phần Cấp nước Huế (TBA Nhà máy nước Tứ Hạ); Trung tâm Y tế Hương Trà (TT Y tế TX Hương Trà).

7:30 16:15 Các TBA Lai Thành 1, Lai Thành 2, Lai Thành 3, Phú Ốc 3

14:30 16:15 - TBA Tứ Hạ T1,TBA Lê Hoàn;

- Công ty Cổ phần Cấp nước Huế (TBA Nhà máy nước Tứ Hạ); Trung tâm Y tế Hương Trà (TT Y tế TX Hương Trà).

4. Phường Kim Trà:

26/09/2025 7:00 11:00 TBA La Chữ 2, TBA La Chữ 4

11:00 14:00 TBA La Chữ 2, TBA La Chữ 4

30/09/2025 7:00 16:45 TBA Giáp Thượng, TBA Quê Chữ 1

5. Phường Kim Long:

29/09/2025 6:00 7:40 - Đường Vạn Xuân (từ số nhà 01 đến số nhà 117), Phạm Thị Liên (từ số nhà 01 đến kiệt 36), Phú Mộng (từ kiệt 42 đến đường Vạn Xuân), Kim Long (từ số nhà 26 đến đường Lê Duẩn) - (TBA Kim Long 3);

- Đường Vạn Xuân (từ số nhà 59 đến số nhà 109 Vạn Xuân); Kiệt: 75 và 95 Vạn Xuân (TBA Vạn Xuân 3).

30/09/2025 6:00 15:45 Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Nhân Tâm -66 Nguyễn Phúc Nguyên (TBA Nhân Tâm);

Đường Nguyễn Phúc Nguyên (từ số nhà 06 đến số nhà 90), Phan Trọng Tịnh, Nguyễn Phúc Chu, Bà Nguyễn Đình Chi, Lê Quang Quyền (TBA Kim Long 2).

5. Phường Hương An:

26/09/2025 7:00 11:00 Các TBA Bồn Phổ 1, Bồn Phổ 2, Bồn Phổ 3, Cao Văn Khánh, UBND phường Hương An

6. Phường Phú Xuân:

25/09/2025 8:00 8:50 Đường Đào Duy Anh (từ số nhà 31 đến số nhà 135); Kiệt: 01, 33, 79, 113 Đào Duy Anh (TBA Mang Cá AB)

26/09/2025 6:20 18:00 - Đường Phùng Hưng (từ đường Triệu Quang Phục đến đường Tuệ Tĩnh), Nhật Lệ (từ số nhà 60 đến đường Phùng Hưng), đường Hòa Bình, đường Tuệ Tĩnh (từ số nhà 12 đến đường Phùng Hưng), Thạch Hãn (từ số nhà 107 và số nhà 112 đến đường Phùng Hưng). (TBA Canh Nông 3 và TBA Dép Thêu).

- Trung Tâm Bảo Tồn Di Tích Cố Đô Huế (TBA Chương Đức 2);

- Đường Lê Huân (từ đường Nguyễn Thiện Thuật đến đường Thạch Hãn), kiệt 101 Lê Huân, Nguyễn Thiện Thuật (từ đường Lê Huân đến đường Nguyễn Trãi), Ngô Thời Nhậm (từ số nhà 31 đến đường Lê Huân) Yết Kiêu (từ số nhà 82 đến đường Lê Huân), Phùng Hưng (từ đường Tuệ Tỉnh đến đường Đặng Thái Thân), Đặng Thái Thân (từ đường Lê Huân đến Trường Tiểu học Thuận Thành).-(TBA: Phùng Hưng, Đặng Thái Thân, Lê Huân)

27/09/2025 6:00 11:30 - Trường THPT Đặng Trần Côn;

- Đường Nguyễn Trãi (từ số nhà 54 và 57 đến đường Ông Ích Khiêm), Ông Ích Khiêm (từ số nhà 91 đến đường Lê Huân), Đặng Trần Côn, Trần Bình Trọng, Lê Huân (từ số nhà 37 đến đường Ông Ích Khiêm) - (TBA Đặng Trần Côn)

6:00 14:30 Đường La Sơn Phu Tử (từ số nhà 32 và số nhà 39 đến đường Thái Phiên); Kiệt: 36, 44, 52 La Sơn Phu Tử, Trần Nhân Tông (từ số nhà 59 đến đường La Sơn Phu Tử), Thái Phiên (từ đường La Sơn Phu Tử đến đường Trần Văn Kỷ) - (TBA Sân Bay Tây Lộc 2)

7. Phường Thuận An:

25/09/2025 6:30 16:00 Các TDP An Hải, TDP Hải Bình, TDP Hải Tiến, TDP Hải Thành, TDP Minh Hải

26/09/2025 7:00 15:30 xã Phú Hải (cũ)

8. Phường Hóa Châu:

25/09/2025 6:30 11:30 Các TDP Vân An, TDP Vân Quật Thượng, TDP Tiến Thành, TDP Quán An, TDP Kim Đôi

01/10/2025 6:00 14:30 TBA Địa Linh: Thôn La Khê, Thôn Địa Linh

9. Phường Mỹ Thượng:

26/09/2025 7:30 11:30 TDP Tây Trì Nhơn

10. Phường Vỹ Dạ:

25/09/2025 13:15 17:00 KQH Cồn Bàn

27/09/2025 5:45 13:30 - Các Đường Hàn Mặc Tử, Điềm Phùng Thị, Xuân thủy, Nguyễn Sinh Sắc, Lưu Hữu Phước, Hồng Thiết, Kim Liên, Hàn Mặc Tử (từ số nhà 103 đến số nhà 185), Nguyễn Cửu Vân;

- Bệnh Viện Mắt Huế (TBA Bệnh viện Mắt); Trường Cao Đẳng Du Lịch Huế Số 01 Điềm Phùng Thị thuộc TBA Nghiệp vụ Du lịch 2

28/09/2025 6:15 10:30 Đường Dương Văn An, Nguyễn Tuân, Nguyễn Bình, Nguyễn Đỗ Cung, Đặng thùy Trâm, Nguyễn Lộ Trạch (từ số nhà 36 đến số nhà 106), Trần Văn Ơn, Lý Tự Trọng

30/09/2025 6:45 9:45 Đường Lâm Hoằng (từ số nhà 02 đến số nhà 16), Nguyễn Sinh Cung (từ số nhà 60 đến số nhà 114)

11. Phường Thuận Hóa:

25/09/2025 13:15 17:00 Đường Tây Sơn, Thích Nữ Diệu Không, Lê Đình Thám.

26/09/2025 7:00 10:30 Đường Chế Lan Viên, Võ Liêm Sơn, Phan Bội Châu (từ số nhà 148 đến số nhà 336), Xuân Diệu.

27/09/2025 6:30 11:30 Đường Phan Đình Phùng (từ số nhà 79 đến số nhà 101), Đống Đa (từ số nhà 02 đến số nhà 28), Hai Bà Trưng (từ số nhà 51 đến số nhà 63), Nguyễn Huệ (từ số nhà 41 đến số nhà 55), Ngô Gia Tự ( từ số nhà 21 đến số nhà 45), Cư xá Đống Đa.

7:15 9:15 Công ty CP Tập đoàn Ân Nam (TBA Kinh doanh Nhà Nguyễn Văn Cừ)

9:30 11:30 Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Huế (TBA Ngân hàng TMCP Ngoại Thương)

12. Phường An Cựu:

25/09/2025 6:15 11:30 Đường Hoàng Thị Loan, Tam Thai, Trần Lư, Lê Công Hành, KQH Xóm Hành

13. Phường Thủy Xuân:

25/09/2025 6:15 11:30 Đường Võ Văn Kiệt, Kiệt 106 Minh Mạng

8:00 11:30 Kiệt 6 Tam Thai, Kiệt 47 Minh Mạng

13:15 17:00 Đường Trần Thái Tông, Thích Tịnh Khiết

14. Phường Thanh Thủy:

25/09/2025 7:30 14:30 TBA T2 KĐTM Đông nam Thủy An

27/09/2025 7:30 10:30 Công ty TNHH MTV Nhựa Thùy Dương, Doanh nghiệp tư nhân nhựa Thế Phương,DNTN Hoàng Trọng Nhật, Nguyễn Đình Hưởng,DNTN Công Thể, Doanh nghiệp tư nhân Liên Hoa (TBA Nhựa Thùy Dương)

30/09/2025 7:30 17:30 - Các TBA Thủy Dương 7, Thượng Lâm 2; Thanh Dạ, TBA Trường THPT Thực hành;

- Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế (TBA Cây Xăng An Tây); Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế(TBA CS Đèn đường Võ Văn Kiệt).

15. Phường Phú Bài:

25/09/2025 7:30 14:30 TBA Bàu Đa 3: Thôn 1B

27/09/2025 7:30 10:30 Chi cục Hải quan khu vực IX, Công an thành phố Huế (TBA Chi Cục Hải Quan Thủy An)

01/10/2025 6:30 8:00 Xã Thủy Phù (cũ)

9:45 14:30 Nhánh B TBA Cống Ba

16. Phường Dương Nỗ:

26/09/2025 7:30 11:30 Các TDP Tân Lập, TDP Tiên Nộn, TDP Phú Khê, TDP Thanh Vinh, TDP Vọng Trì

II/ Các Xã:

1. Xã Đan Điền:

29/09/2025 7:45 14:00 - Các TBA Quảng Thái 1,2, 3,4,5, 6,7;

- Hợp Tác Xã Sản Xuất, Kinh Doanh Dịch Vụ Nông Nghiệp Thống Nhất (TBA Bơm Ô Thất Tộc); Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy Lợi thành phố Huế (TBA Bơm Tây Hưng, TBA Bơm Tam Giang); Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Tam Giang (TBA Bơm Ô Biền, TBA Bơm Tam Giang);

2. Xã Quảng Điền:

25/09/2025 7:00 17:30 TBA Thủ Lễ

8:15 16:00 Nhánh A TBA Đông Phước

3. Xã Phú Vinh:

26/09/2025 7:00 15:30 Xã Phú Diên (cũ)

8:30 10:30 Công ty cổ phần vui chơi giải trí tổng hợp Tam Giang (TBA TC Resort Vinh Thanh); Công ty TNHH Dịch vụ Quản lý điện nước Thành Tín (TBA Sân Gôn BRG 1)

01/10/2025 6:00 11:30 Xã Vinh Xuân (cũ)

12:00 17:30 XãPhú Diên (cũ)

4. Xã Phú Vang:

27/09/2025 7:00 15:00 Các Thôn Hà Trữ, Thôn Dưỡng Mong A, Thôn Dưỡng Mong B, thôn Thanh Lam Bồ

9:00 17:00 Thôn Nam Châu, Thôn Đức Lam Trung

28/09/2025 7:00 15:00 KCN Phú Đa

30/09/2025 6:30 13:00 TDP Thanh Lam, TDP Viễn Trình, TDP Lương Viễn

5. Xã Vinh Lộc:

27/09/2025 7:30 17:00 Thôn 4

6. Xã Hưng Lộc:

26/09/2025 7:30 13:30 Công ty TNHH MTV Dịch vụ Xây dựng Long Phụng (TBA Mỏ Xay đá Lộc Điền 2)

29/09/2025 7:30 16:30 - Công ty cổ phần Điện lực Phú Lộc (TBA La Sơn); Công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Long (TBA Nhà máy Cán thép La Sơn-Mỹ Hoàng);

- TBA Lâm Trường La Sơn.

8:30 15:30 - Công ty Cổ phần Điện lực Phú Lộc (TBA La Sơn, Nam Sơn, Vinh Sơn, Phát Huy, Lộc Sơn);

- Công ty TNHH Thành Long (TBA Nhà máy Cán thép La Sơn-Mỹ Hoàng).

7. Xã Phú Lộc:

26/09/2025 8:00 12:30 Các TBA Hòa An, Tân Bình, Cầu Tư Hiền, Hải Bình, Xóm Đầm

27/09/2025 7:30 17:00 Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ VINFAST (TBA Vinfast Lộc Trì); Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị huyện Phú Lộc (TBA Chiếu sáng Quốc Lộ T3); Công ty cổ phần Điện lực Phú Lộc (TBA Chợ Cầu Hai, TBA Y tế Phú Lộc, TBA UBND huyện Phú Lộc).

8. Xã Chân Mây - Lăng Cô:

25/09/2025 7:30 11:30 - TBA TĐC Lộc Thủy;

- Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng Giao thông Đèo Cả (TBA Chiếu sáng Phước Tượng).

30/09/2025 8:00 9:30 Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô Thị Huế (TBA XLNT Lăng Cô)

9:45 11:15 Công ty Truyền Tải Điện 2 - Chi nhánh Tổng công ty Truyền Tải Điện Quốc Gia ('TBA Truyền Tải Lăng Cô)

13:30 15:00 Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dịch vụ Sông Lô (TBA Mỏ Đá Tam Lộc)

15:15 16:45 Chi cục Hải quan khu vực IX (TBA Hải Quan Chân Mây)

9. Xã Khe Tre:

26/09/2025 9:00 15:30 - Các Thôn Hà An, Đa Phú, Phú Nam, Xuân Phú, Phú Hòa, Phú Mậu

- Công ty TNHH Renen (TBA Viên nén năng lượng Renen T1, TBA Viên nén năng lượng Renen T2); Công ty Cổ phần Cao Su Thừa Thiên Huế (TBA Công ty Cổ phần Cao su Nam Đông); Hộ KD Tôn Thất Tuấn - thôn Xuân Phú

