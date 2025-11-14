Thông báo lịch tạm ngừng cấp điện công tác trên địa bàn Thành phố Huế từ ngày 27/11/2025 đến ngày 3/12/2025

|
|
Ngày
|
Thời gian
|
Khu vực
|
Bắt đầu
Giờ:phút
|
Kết thúc
Giờ:phút
|
1. Phường Phú Xuân:
|
T5, 27/11/2025
|
6:00
|
7:20
|
- Trường THCS Thống Nhất số 35 Đặng Dung;
- Đường Mai Thúc Loan (từ Lê Thánh Tôn đến đường Ngô Đức Kế), Lê Thánh Tôn (từ đường Mai Thúc Loan đến đường Nguyễn Chí Diểu), Nguyễn Biểu (từ đường Đinh Tiên Hoàng đến đường Ngô Đức Kế), Ngô Đức Kế (từ đường Mai Thúc Loan đến đường Đặng Dung), Nguyễn Chí Diểu (từ số nhà 48 đến số nhà 50) - (TBA Nguyễn Biểu)
|
T5, 27/11/2025
|
7:00
|
16:10
|
Đường Tăng Bạt Hổ (từ số nhà 295 và số nhà 296 đến Cầu Bãi Dâu) - (TBA Tăng Bạt Hổ 3)
|
T6, 28/11/2025
|
7:30
|
9:00
|
Đường Lương Ngọc Quyến (từ đường Tôn Thất Thiệp đến đường Nguyễn Trãi), Tôn Thất Thiệp (từ số nhà 224 đến đường Lương Ngọc Quyến) - (TBA Lương Ngọc Quyến)
|
T6, 28/11/2025
|
14:00
|
15:10
|
Đường Thạch Hãn (từ đường Nguyễn Trãi đến Lê Huân), Nguyễn Trãi (từ Triệu Quang Phục đến đường Yết Kiêu), số nhà: 1/75, 9/75, 79, 80 đường Yết Kiêu (TBA Yết Kiêu)
|
T3, 02/12/2025
|
6:00
|
7:15
|
- UBND Phường Phú Xuân số 394 Đinh Tiên Hoàng;
- Đường Đinh Tiên Hoàng (từ đường Lê Trung Đình đến đường Lương Ngọc Quyến) - (TBA Tỉnh Đội)
|
T3, 02/12/2025
|
7:30
|
8:50
|
Đường Nhật Lệ (từ số nhà 49 và 62 đến đường Lê Thánh Tôn), Đặng Thai Mai, Tuệ Tĩnh (từ số nhà 16 đến đường Đặng Thai Mai) - (TBA Nhật Lệ 2)
|
2. Phường Hương An:
|
T5, 27/11/2025
|
8:00
|
10:00
|
Nhánh B TBA Thống Nhất 4: Thôn Mỹ Lại
|
T7, 29/11/2025
|
6:00
|
13:30
|
- Bệnh viện Da liễu thành phố Huế, Bệnh viện Phổi thành phố Huế (Nguyễn Văn Linh, Phường Hương An); Công ty cổ phần Vật tư Nông nghiệp Thừa Thiên Huế số 54 Tản Đà (TBA TTPC Bệnh Xã Hội);
- Đường Tản Đà (từ số nhà 94 đến đường Nguyễn Văn Linh), Tổ 7 KV3 phường Hương An, Lễ Khê (TBA Thống Nhất 6);
- Ban Quản Lý Chợ Hương Sơ: số 58 Tản Đà; Dãy: A, B, C Khu CC Hương Sơ thuộc phường Hương An, Dãy: H1, H3, H5, G3, G5 Khu TĐC Hương Sơ (TBA Tái Định Cư Hương Sơ Hương Sơ);
- Đường Nguyễn Bá Học, Tổ: 6, 7 KV3, Phường Hương An; Dãy: H3, H5, H6 Khu TĐC Hương Sơ (TBA Tái Định Cư Hương Sơ 2);
- Đường Tản Đà (từ Lệ Khê đến Nguyễn Bá Học); Tổ 5, Tổ 6, tô 7, khu vực 3, Phường Hương An; Tổ 8, khu vực 4, P. Hương An; Xóm 3, Lệ Khê, P Hương An (TBA Thống Nhất 7);
- Kiệt 121 Trần Quý Khoáng (TBA Trần Quý Khoáng);
- Xóm 1; Xóm 2, Lệ Khê, P. Hương An; Tổ 5, KV2. P Hương An; Tổ 8, KV 4, P Hương An; 122 đến 147 đường Trần Quý Khoáng, (TBA Thống Nhất 3)
|
T7, 29/11/2025
|
11:30
|
13:30
|
Công ty TNHH Nguyễn Danh-Đường số 3 (TBA Nguyễn Danh)
|
T3, 02/12/2025
|
7:00
|
17:00
|
Các TBA Bồn Phổ 1, Bồn Phổ 2, Bồn Phổ 3, Cao Văn Khánh, UBND phường Hương An. (KV Đội QLĐ Hương Trà)
|
T3, 02/12/2025
|
9:10
|
10:30
|
Đường Trần Quý Khoáng (từ số nhà 123 đến số nhà 143); Tổ 5 KV3 và xóm 1, xóm 2 Lệ Khê thuộc Phường Hương Sơ cũ (TBA Thống Nhất 3)
|
3. Phường Hóa Châu:
|
T6, 28/11/2025
|
9:15
|
10:00
|
Kiệt 345 đường Đặng Tất và kiệt 57 đường Bao Vinh (TBA Bao Vinh 3)
|
4. Phường Thủy Xuân:
|
T5, 27/11/2025
|
6:30
|
11:45
|
Đường Nguyệt Biều, Thanh nghị, Thân Văn Nhiếp
|
5. Phường Phong Thái:
|
T5, 27/11/2025
|
7:00
|
8:30
|
TBA: Đồng Lâm 1, Đồng Lâm 2, Phường Hóp
|
T5, 27/11/2025
|
15:30
|
17:00
|
Đồng Lâm 1, Đồng Lâm 2, Phường Hóp
|
T3, 02/12/2025
|
7:30
|
15:30
|
Các TBA Phò Ninh 1, Phò Ninh 3, Thượng An 5
|
T4, 03/12/2025
|
7:30
|
10:30
|
Các TBA Bồ Điền 2, Bồ Điền 4, An Lỗ, An Lỗ 2, Bơm Phong Hiền, Thượng An 2, Uỷ ban Phong Hiền, Hiền Lương 1, Hiền Lương 2
|
T6, 28/11/2025
|
6:30
|
8:00
|
- Công ty Cổ phần Giống cây trồng vật nuôi Thừa Thiên Huế (TBA Ánh sáng Bơm Bắc Hiền);
- TBA Phân Vi sinh 3.
|
T6, 28/11/2025
|
15:40
|
17:00
|
- Công ty Cổ phần Giống cây trồng vật nuôi Thừa Thiên Huế (TBA Ánh sáng Bơm Bắc Hiền);
- TBA Phân Vi sinh 3.
|
6. Phường Phong Điền:
|
T5, 27/11/2025
|
8:40
|
15:30
|
- TBA Tân Lập, TBA Phò Trạch 5;
- Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Vinfast (TBA Trạm sạc Vinfast - Trạm nghỉ dừng Nhà hàng 27)
|
T6, 28/11/2025
|
6:30
|
8:00
|
Công ty Cổ phần mua bán điện Gelex: KCN Phong Điền ; Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Huế, Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Viglacera - Chi nhánh Tổng Công ty Viglacera (TBA Viglacera); Công ty cổ phần Vật tư Nông nghiệp Thừa Thiên Huế (TBA Phân Vi sinh 3); Công ty Cổ phần Thành Đạt (TBA Thi công đường cứu hộ cứu nạn PĐ-ĐL)
|
T6, 28/11/2025
|
15:40
|
17:00
|
Công ty Cổ phần mua bán điện Gelex: KCN Phong Điền ; Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Huế, Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Viglacera - Chi nhánh Tổng Công ty Viglacera (TBA Viglacera); Công ty cổ phần Vật tư Nông nghiệp Thừa Thiên Huế (TBA Phân Vi sinh 3); Công ty Cổ phần Thành Đạt (TBA Thi công đường cứu hộ cứu nạn PĐ-ĐL)
|
7. Xã Đan Điền:
|
T6, 28/11/2025
|
6:30
|
8:00
|
Công ty TNHH Công nghệ Xanh Hải Nguyên (TBA CNX Hải Nguyên 2); Công ty TNHH sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng sạch Hoàng Nam (TBA Solar Hoàng Nam); Công ty TNHH sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng sạch Hoàng Yến (TBA Solar Hoàng Yến); Công ty TNHH Công nghệ xanh Cao Nguyên (TBA CNX Cao Nguyên 2); Công ty TNHH Công nghệ xanh Tây Nguyên (TBA CNX Tây Nguyên 2); Công ty TNHH Công nghệ Xanh Bắc Nguyên (TBA Solar CNX Bắc Nguyên 2)
|
T6, 28/11/2025
|
8:00
|
16:00
|
Nhánh B TBA Quảng Thái 2
|
T6, 28/11/2025
|
15:40
|
17:00
|
Công ty TNHH Công nghệ Xanh Hải Nguyên (TBA CNX Hải Nguyên 2); Công ty TNHH sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng sạch Hoàng Nam (TBA Solar Hoàng Nam); Công ty TNHH sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng sạch Hoàng Yến (TBA Solar Hoàng Yến); Công ty TNHH Công nghệ xanh Cao Nguyên (TBA CNX Cao Nguyên 2); Công ty TNHH Công nghệ xanh Tây Nguyên (TBA CNX Tây Nguyên 2); Công ty TNHH Công nghệ Xanh Bắc Nguyên (TBA Solar CNX Bắc Nguyên 2)
|
T7, 29/11/2025
|
7:50
|
15:10
|
Nhánh B TBA Phú Lễ 1
|
T4, 03/12/2025
|
7:30
|
10:30
|
TBA Phú Lễ 1
|
8. Phường Phong Dinh:
|
T5, 27/11/2025
|
7:45
|
12:00
|
Nhánh A TBA Phong Phú 2. (KV Đội QLĐ Quảng Điền)
|
T6, 28/11/2025
|
6:30
|
8:00
|
- TBA Lương Mai 2;
- Công ty cổ phần Đầu tư Đoàn Sơn Thủy (TBA NM ĐMT Phong Điền 2 - TD2);
|
T6, 28/11/2025
|
15:40
|
17:00
|
- TBA Lương Mai 2;
- Công ty cổ phần Đầu tư Đoàn Sơn Thủy (TBA NM ĐMT Phong Điền 2 - TD2);
|
T7, 29/11/2025
|
7:30
|
11:30
|
Các TBA TBA Ưu Điềm 1, Ưu Điềm 2, Ưu Điềm 3, Ưu Điềm 4, Trạch Phổ 1, Trạch Phổ 3
|
9. Xã Phú Vang:
|
T5, 27/11/2025
|
7:30
|
11:30
|
Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Thành phố Huế (TBA Bơm Vinh Hà)
|
10. Phường Thanh Thủy:
|
T6, 28/11/2025
|
7:30
|
11:30
|
- Hợp tác xã Nông nghiệp Thủy Dương (TBA Bơm Thủy Dương 2);
- Công ty cổ phần 473, Hợp tác xã Nông nghiệp Thủy Dương (TBA Bơm Thủy Dương);
- Hợp tác xã nông nghiệp Thủy Phương, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Thanh Thủy (TBA Đèn đường Thủy Phương 2);
- Thuế Thành phố Huế (TBA Chi cục Thuế KV Hương Phú);
- Công ty Cổ phần Tổng công ty PGS (TBA Showroom PGS)
- TBA Thủy Phương 1, 10, Hói cây sen.
|
11. Phường Phú Bài:
|
T5, 27/11/2025
|
7:30
|
11:30
|
Công ty Cổ phần Xây dựng Thành An Phát, Công ty TNHH xây dựng và đầu tư Thuận An,Công ty CP in và Dịch vụ giáo dục Huế (TBA In Biểu Mẫu)
|
T2, 01/12/2025
|
7:30
|
14:30
|
- Các TBA Phú Sơn 1, Phú Sơn 2, Khu Định Cư Phú Sơn (T2);
- Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Huế (TBA Xử Lý rác Phú Sơn); Công ty TNHH Năng lượng Môi trường EB (Thừa Thiên Huế) - (TBA Bơm Xử lý rác Phú sơn)
|
12. Phường Hương Thủy:
|
T3, 02/12/2025
|
7:30
|
13:30
|
Các TBA Hòa Phong 1, Hòa Phong 2, Bơm Bàu Tây; Bơm Bàu Đỏ
|
13. Phường Mỹ Thượng:
|
T5, 27/11/2025
|
6:00
|
17:00
|
Phường Mỹ Thượng
|
T3, 02/12/2025
|
6:00
|
13:00
|
Phường Mỹ Thượng
|
T3, 02/12/2025
|
6:00
|
15:00
|
TBA Ngọc Anh 2: TDP Ngọc Anh
|
T3, 02/12/2025
|
8:00
|
10:00
|
TDP Lại Thế, TDP Nam Thượng, TDP Trung Đông
|
T3, 02/12/2025
|
10:00
|
14:00
|
- TDP Lại Thế, TDP Nam Thượng, TDP Trung Đông, TDP Ngọc Anh;
- Viện Công Nghệ Sinh Học, Đại Học Huế (TBA Trung tâm Công nghệ Sinh học), Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Song ngữ Quốc tế Học Viện Anh Quốc - Huế (TBA UK ACADEMY Huế)
|
T3, 02/12/2025
|
14:00
|
16:00
|
TDP Lại Thế, TDP Tây Thượng, TDP Nam Thượng
|
T3, 02/12/2025
|
16:00
|
17:45
|
TDP Tây Trì Nhơn, TDP Nam Thượng, TDP Trung Đông
|
14. Phường Thuận An:
|
T5, 27/11/2025
|
6:00
|
17:00
|
TDP Diên Trường, TDP Tân Dương Phường Thuận An
|
T6, 28/11/2025
|
7:00
|
14:00
|
Thôn Hoà Duân, Thôn Tân An, Thôn Xuân An
|
T4, 03/12/2025
|
7:30
|
12:30
|
- TBA Phú Hải 4;
- Nguyễn Anh Tuấn, Trung Tâm Khuyến nông (TBA Tôm Phú Hải)
|
T4, 03/12/2025
|
13:00
|
15:00
|
TBA Phú Hải 1
|
15. Phường Dương Nỗ:
|
T5, 27/11/2025
|
6:00
|
17:00
|
Phường Dương Nỗ
|
T3, 02/12/2025
|
6:00
|
13:00
|
Phường Dương Nỗ
|
16. Xã Vinh Lộc:
|
T5, 27/11/2025
|
8:00
|
13:00
|
Các TBA Vinh Giang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; TBA Uỷ Ban Vinh Giang. (KV Đội QLĐ Phú Lộc)
|
T7, 29/11/2025
|
6:30
|
17:00
|
Xã Vinh Mỹ (cũ)
|
17. Xã Phú Vang:
|
T2, 01/12/2025
|
6:30
|
15:30
|
TDP Trường Lưu, TDP Diêm Tụ, TDP Đức Thái
|
T2, 01/12/2025
|
15:30
|
17:00
|
Hợp tác xã nông nghiệp Phú Đa II (TBA Bơm Phú Đa 3)
|
T4, 03/12/2025
|
7:00
|
16:30
|
Thôn Hà Trữ, Thôn Dưỡng Mong A, Thôn Dưỡng Mong B, Thôn Thanh Lam Bồ
|
18. Phường Phú Thượng:
|
T3, 02/12/2025
|
6:00
|
8:00
|
TDP Tây Trì Nhơn, TDP Lại Thế, TDP Tây Thượng, TDP La Ỷ, TDP Nam Thượng
|
19. Xã A Lưới 1:
|
T3, 02/12/2025
|
8:00
|
17:00
|
- Chi cục Hải quan khu vực IX (TBA T1 Cửa khẩu Hồng Vân);
- Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân (TBA T1 Cửa khẩu Hồng Vân, TBA T2 Cửa khẩu Hồng Vân);
- Viettel Huế - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (TBA T2 Cửa khẩu Hồng Vân).
|
20. Xã A Lưới 2:
|
T5, 27/11/2025
|
7:30
|
17:00
|
Viettel Huế - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (TBA BTS Viettel 304, TBA ĐBP Nhâm); Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - A Lưới (TBA Chốt Dân quân Nhâm); Đồn Biên phòng Quảng Nhâm (TBA ĐBP Nhâm); Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung(TBA T4 TĐ A Lưới)
|
T6, 28/11/2025
|
8:00
|
13:00
|
Thôn 5, Thôn 6
|
21. Xã A Lưới 4:
|
T5, 27/11/2025
|
8:00
|
17:00
|
- Các Thôn Ka Vá, Thôn Tru - Chaih, Thôn Loah - Ta Vai, Thôn Cưr Xo, Thôn Ka Nôn 2, Thôn A Tin, Thôn Chi Lanh A Roh, Thôn Paris Kavin, Thôn Chi Hòa, Thôn A Đớt, Thôn Liên Hiệp, Thôn Ba Lạch, Thôn La Tưng;
- Đoàn Kinh tế Quốc phòng 92 (TBA Đoàn KTQP 92); Công ty cổ phần Thành Đạt (TBA Thi công Lâm Đớt); Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt - Trạm liên ngành (TBA CK S10)
|
22. Xã Chân Mây - Lăng Cô:
|
T6, 28/11/2025
|
7:30
|
12:30
|
Cảng Vụ Hàng Hải Thừa Thiên Huế, Công an thành phố Huế, Hồ Đức Việt, Trần Văn Ngọc( NTTS), Hộ Kinh Doanh Hồ Đức Việt (TBA Cảng Vụ Chân Mây); Công ty CP Khoáng sản Hataco (TBA BT Mạnh Linh); Công ty TNHH LOGISTICS SUNRISE, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế, công nghiệp (TBA CS T4 Chân Mây, TBA CS T5 Chân Mây); Chi nhánh Công ty CP Xăng dầu dầu khí PV OIL miền Trung tại Thừa Thiên Huế (TBA Kho xăng dầu Chân Mây); Đồn Biên Phòng Cửa Khẩu Cảng Chân Mây Thuộc Bộ Chỉ Huy Biên Phòng Tỉnh Thừa Thiên Huế, Viettel Huế - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, CÔNG TY CỔ PHẦN 1-5, Bộ Đội Biên Phòng Tỉnh Thừa Thiên Huế (TBA Kiểm soát Biên phòng Cảng Chân Mây); Chi cục Hải quan khu vực IX (TBA Hải Quan Chân Mây); Chi nhánh xây dựng công trình thủy - Tổng công ty xây dựng Lũng Lô (TBA Kè Chắn Sóng Lũng Lô); Công Ty TNHH Chế Biến Gỗ Xuất Khẩu Phúc Thịnh (TBA Kho Dự Trữ Dăm Gỗ Phúc Thịnh); Công ty CP Cảng Chân Mây (TBA Vận Tải Đồng Lâm, TBA Bến Cảng số 2, TBA Cảng Chân Mây); Công ty TNHH Một thành viên Hào Hưng Huế (TBA Thi công Bến Cảng số 3); Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Long Phụng (TBA Bê tông Long Phụng); Công ty CP Phú Thái Global (TBA Phú Thái); Công ty Cổ phần Hàng hải Vsico (TBA Bến Cảng Số 4,5); Công tyCP Kết cấu thép và Thiết bị nâng Việt Nam (TBA Logistics Chân Mây)
|
T4, 03/12/2025
|
8:00
|
16:00
|
- Hợp Tác Xã Dịch Vụ Điện-Nước Lăng Cô (TBA Lộc Hải 5, 8, 10; ĐC Lăng Cô, Hải Vân); Đồn Biên Phòng 236, Nhà Hàng Biển Xanh (TBA Đồn Biên phòng 236); Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (TBA Thu phí Hầm Phước Tượng - Phú Gia); Công ty TNHH Bé Đen Sóng biển (TBA Sao biển Bé đen); Huỳnh Ngọc Ty (Hải Vân Linh Tự) (TBA Hói dừa 2);
- TBA Hói Dừa, Hói Mít, Hói Mít 2.
|
23. Phường Hương Trà:
|
T6, 28/11/2025
|
7:00
|
8:15
|
- Hộ kinh doanh Lê Trường Sơn, Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công phường Kim Trà (TBA Chiếu sáng T3 Tứ Hạ); Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng, Chi Nhánh Tổng Công Ty Đường Sắt Việt Nam - Khai Thác Đường Sắt Thừa Thiên Huế (TBA Ga Văn Xá);
- TBA Văn Đông 1, Văn Đông 2, Văn Đông 3, Văn Đông 5, Điện lực Hương Trà.
|
T6, 28/11/2025
|
7:00
|
16:30
|
TBA Văn Tây 4
|
T6, 28/11/2025
|
15:30
|
17:00
|
- Hộ kinh doanh Lê Trường Sơn, Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công phường Kim Trà (TBA Chiếu sáng T3 Tứ Hạ); Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng, Chi Nhánh Tổng Công Ty Đường Sắt Việt Nam - Khai Thác Đường Sắt Thừa Thiên Huế (TBA Ga Văn Xá);
- TBA Văn Đông 1, Văn Đông 2, Văn Đông 3, Văn Đông 5, Điện lực Hương Trà.
|
24. Phường Kim Trà:
|
T3, 02/12/2025
|
7:00
|
17:00
|
Các TBA La Chữ 2, La Chữ 4, Trường Thi, Quê Chữ 2, Quê Chữ 3
|
25. Xã Hưng Lộc:
|
T5, 27/11/2025
|
7:30
|
14:30
|
Bản Phúc Lộc, Thôn Xuân Mỹ, Thôn Phụng Sơn