Thông báo lịch tạm ngừng cấp điện công tác trên địa bàn TP. Huế từ ngày 9/10 đến ngày 15/10

|
|
Ngày
|
Thời gian
|
Khu vực
|
Bắt đầu
Giờ:phút
|
Kết thúc
Giờ:phút
|
I/ Các Phường:
|
1. PhườngPhong Phú:
|
13/10/2025
|
7:15
|
17:30
|
Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Điền Hòa (TBA Bơm Tây Chợ, TBA Bơm Hói Mới)
|
2. Phường Hương Trà:
|
09/10/2025
|
7:00
|
16:30
|
Các TBA Văn Đông 4, Bơm Hương Văn, Tứ Phú, Tứ Hạ T2, Tứ Hạ T5, Tứ Hạ T6
|
3. Phường Kim Trà:
|
14/10/2025
|
7:30
|
15:00
|
Nhánh A TBA Đông Xuân 3
|
4. Phường Kim Long:
|
09/10/2025
|
7:00
|
15:30
|
Kiệt 240 Lý Nam Đế- (Nhánh B TBA Nguyễn Hữu Dật);
|
10/10/2025
|
6:00
|
7:40
|
- Đường Vạn Xuân (từ số nhà 01 đến số nhà 117), Phạm Thị Liên (từ số nhà 01 đến kiệt 36), Phú Mộng (từ Kiệt 42 đến đường Vạn Xuân), Kim Long (từ số nhà 26 đến đường Lê Duẩn) - (TBA Kim Long 3);
- Đường Vạn Xuân (từ số nhà 59 đến số nhà 109 Vạn Xuân);
- Kiệt: 75 và 95 Vạn Xuân (TBA Vạn Xuân 3).
|
13/10/2025
|
14:00
|
16:00
|
Đường An Ninh (từ số nhà 01 đến số nhà 31 và từ số nhà 02 đến số nhà 44), Nguyễn Hoàng (từ số nhà 71 đến số nhà 99), kiệt 80 Nguyễn Hoàng (Nhánh A TBA Trung Hòa)
|
14/10/2025
|
6:00
|
15:30
|
Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Nhân Tâm -66 Nguyễn Phúc Nguyên (TBA Nhân Tâm);
Đường Nguyễn Phúc Nguyên (từ số nhà 06 đến số nhà 90), Phan Trọng Tịnh, Nguyễn Phúc Chu, Bà Nguyễn Đình Chi, Lê Quang Quyền (TBA Kim Long 2);
|
5. Phường Hương An:
|
11/10/2025
|
6:00
|
13:30
|
- Bệnh viện Da liễu thành phố Huế, Bệnh viện Phổi thành phố Huế (Nguyễn Văn Linh, Phường Hương An); Công ty cổ phần Vật tư Nông nghiệp Thừa Thiên Huế số 54 Tản Đà (TBA TTPC Bệnh Xã Hội);
- Đường Tản Đà (từ số nhà 94 đến đường Nguyễn Văn Linh), Tổ 7 KV3 phường Hương An, Lễ Khê (TBA Thống Nhất 6);
- Ban Quản Lý Chợ Hương Sơ số 58 Tản Đà; Dãy: A, B, C Khu CC Hương Sơ thuộc phường Hương An, Dãy: H1, H3, H5, G3, G5 Khu TĐC Hương Sơ, Phường Hương An (TBA Tái Định Cư Hương Sơ);
- Đường Nguyễn Bá Học, Tổ: 6, 7 KV3, Phường Hương An; Dãy: H3, H5, H6 Khu TĐC Hương Sơ, Phường Hương An (TBA Tái Định Cư Hương Sơ 2);
- Đường Tản Đà (từ Lệ Khê đến Nguyễn Bá Học); Tổ 5, Tổ 6, tô 7, khu vực 3, Phường Hương An; Tổ 8, khu vực 4, P Hương An; Xóm 3, Lệ Khê, P Hương An (TBA Thống Nhất 7);
- Kiệt 121 Trần Quý Khoáng (TBA Trần Quý Khoáng);
- Xóm 1; Xóm 2, Lê Khê, P Hương An; Tổ 5, KV2. P Hương An; Tổ 8, KV 4, P Hương An; 122 đến 147 đường Trần Quý Khoáng (TBA Thống Nhất 3)
|
6. Phường Phú Xuân:
|
09/10/2025
|
6:00
|
14:30
|
Đường La Sơn Phu Tử (từ số nhà 32 và số nhà 39 đến đường Thái Phiên); Kiệt: 36, 44, 52 La Sơn Phu Tử, Trần Nhân Tông (từ số nhà 59 đến đường La Sơn Phu Tử), Thái Phiên (từ đường La Sơn Phu Tử đến đường Trần Văn Kỷ) - (TBA Sân Bay Tây Lộc 2)
|
11/10/2025
|
7:30
|
9:30
|
Đường Tạ Quang Bửu (từ số nhà 64 đến đường Trần Quý Cáp) , Lê Văn Hưu (từ đường Tạ Quang Bửu đến đường Tô Ngọc Vân), Tô Ngọc Vân (TBA Canh Nông 1).
|
7. Phường Thuận An:
|
10/10/2025
|
6:00
|
13:30
|
TDP Diên Trường
|
6:00
|
16:30
|
TDP Diên Trường
|
8. Phường Hóa Châu:
|
09/10/2025
|
7:00
|
17:15
|
TBA Phú Lương A: TDP Phú Lương A
|
9. Phường Mỹ Thượng:
|
10/10/2025
|
6:00
|
13:30
|
Các TDP Dưỡng Mong, TDP Chiếc Bi, TDP Triều Thủy, Truyền Nam, An Truyền, ĐC Phú An, TDP Vinh Vệ
|
10. Phường Vỹ Dạ:
|
12/10/2025
|
6:15
|
11:00
|
- TBA Chung cư Xuân Phú;
- Chung cư VICOLAND: TBA Vân Dương 5;
- Khu QH Xuân Phú: TBA Vân Dương 1;
- Đường Vũ Xuân Chiêm.
|
11. Phường Thuận Hóa:
|
09/10/2025
|
6:15
|
13:00
|
- Phan Chu Trinh (từ số nhà 54 đến số nhà 178);
- Công ty cổ phần Dược Medipharco (TBA Công ty Dược MEDIPHARCO T1 );
- Công ty Truyền Tải Điện 2 - Chi nhánh Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (TBA Phan Chu Trinh 5).
|
11/10/2025
|
6:15
|
15:30
|
- Đường Phan Bội Châu (từ số nhà 02 đến số nhà 54), Nguyễn Huệ (từ số nhà 18 đến số nhà 44);
- Công ty TNHH Du lịch Mondial (TBA Khách sạn Mondial).
|
8:30
|
11:30
|
Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Huế (TBA Ngân hàng TMCP Ngoại Thương).
|
12. Phường Thanh Thủy:
|
09/10/2025
|
7:30
|
10:30
|
- Hợp tác xã Nông nghiệp Thủy Dương (TBA Bơm Thủy Dương, TBA Bơm Thủy Dương 2); Công ty cổ phần 473 (TBA Bơm Thủy Dương); Hợp tác xã nông nghiệp Thủy Phương, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Thanh Thủy (TBA Đèn đường Thủy Phương 2); Thuế Thành phố Huế (TBA Chi cục Thuế KV Hương Phú); Công ty Cổ phần Tổng công ty PGS (TBA Showroom PGS);
- Các TBA Thủy Phương 1, Thủy Phương 10, Hói cây sen
|
14/10/2025
|
6:30
|
17:30
|
Trường Cao đẳng nghề số 23 - Bộ Quốc Phòng (TBA Trường TC Nghề 23 BQP); Chi nhánh Bê tông và Khai thác mỏ Thành Đạt - CTCP ĐT KD nhà Thành Đạt (TBA Bê Tông Thủy Phương (Wisenco))
|
15/10/2025
|
7:30
|
14:30
|
TBA Thủy Dương 5
|
13. Phường Hương Thủy:
|
09/10/2025
|
6:30
|
17:30
|
HTX Nông nghiệp Thủy Phù (TBA Tân Khai); HTX Nông nghiệp Phù Bài (TBA Bơm Thủy Phù 1)
|
14/10/2025
|
6:30
|
17:30
|
Kho 890 - Cục quân khí (TBA Kho 890); Công ty TNHH một thành viên Tuấn Nhân (TBA Rửa xe Đường tránh); Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Phú Bài (TBA Chiếu sáng Đường tránh 1); Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Hương Thủy (TBA KĐC Thủy Châu)
|
15/10/2025
|
6:30
|
15:00
|
TBA Châu Sơn
|
14. Phường Phú Bài:
|
09/10/2025
|
6:30
|
17:30
|
TBA Bơm Thủy Phù 4, TBA Thủy Phù 3
|
13/10/2025
|
6:30
|
12:00
|
Công ty CP May mặc Xuất Khẩu IMPULSE FASHION TAE HEE (TBA Song Thiên Long); Công ty CP Đầu tư CME SOLAR (TBA CME SOLAR)
|
13:00
|
18:00
|
Công ty cổ phần Đầu tư Điện năng lượng Mặt Trời miền Trung (TBA ĐMTMN Sợi phú bài )
|
14/10/2025
|
6:30
|
17:30
|
Tiểu đoàn 3 tăng - Thiết giáp, Trung đoàn Bộ Binh 6 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế (TBA Trung đoan Bộ Binh 6);Trung đoàn 6 - Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế (TBA Thao Trường Phú Bài)
|
7:30
|
10:30
|
Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư Giải pháp Năng Lượng (TBA SOLAR LBK Phú Bài 1)
|
10:30
|
14:30
|
Công ty TNHH GreenYellow Smart Solutions Việt Nam (TBA GREENYELLOW SMART SOLUTIONS VN)
|
14:30
|
17:30
|
Công ty TNHH GreenYellow Power Ventures (TBA SOLAR Phú Hưng (ĐMTMN))
|
15. Phường Dương Nỗ:
|
10/10/2025
|
6:00
|
16:30
|
TDP Mỹ An
|
II/ Các Xã:
|
1. Xã Đan Điền:
|
10/10/2025
|
7:45
|
14:30
|
- Các TBA Quảng Thái 1,2, 3, 4, 5, 6,7;
- Hợp Tác Xã Sản Xuất, Kinh Doanh Dịch Vụ Nông Nghiệp Thống Nhất (TBA Bơm Ô Thất Tộc); Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy Lợi thành phố Huế (TBA Bơm Tây Hưng, TBA Bơm Tam Giang); Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh dịch vụ Nông nghiệp Tam Giang (TBA Bơm Ô Biền, TBA Bơm Tam Giang).
|
13/10/2025
|
7:15
|
17:30
|
Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh dịch vụ Nông nghiệp Thống Nhất (TBA Bơm Bắc Biện); Hợp tác xã nông nghiệp Điền Hòa (TBA Bơm Bát Vọng)
|
14/10/2025
|
7:00
|
17:15
|
- TBA Quảng Lợi 1: Thôn cư lạc, thôn Mỹ thạnh, thôn Ngư Mỹ Thạnh;
- TBA Quảng Lợi 2: Thôn Thủy Lập;
- TBA Thủy lập 1, TBA Thủy Lập 2: Thôn Thủy Lập;
- TBA Quảng Lợi 10 : Thôn Mỹ Thạnh, thôn Ngư Mỹ Thạnh;
- Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Vinfast (TBA Trạm sạc Vinfast Quảng Lợi (CHXD PV OIL QUẢNG LỢI).
|
15/10/2025
|
9:00
|
16:15
|
Các TBA Đức Nhuận, Nghĩa Lộ, Nghĩa Lộ 2, Xuân Tùy 1, Xuân Tùy 2, Bát Vọng
|
2. Xã Quảng Điền:
|
09/10/2025
|
7:00
|
17:15
|
TBA Đông Xuyên, TBA La Vân Hạ: Thôn La Vân Hạ
|
14/10/2025
|
7:00
|
17:15
|
TBA Quảng Lợi 5; TBA Tân Lập 1, TBA Tân Lập 2: Thôn An Gia
|
3. Xã Phú Vang:
|
09/10/2025
|
6:30
|
17:30
|
TBA Bơm Vinh Thái
|
12/10/2025
|
7:00
|
15:00
|
KCN Phú Đa
|
13/10/2025
|
7:30
|
11:30
|
- Hợp tác xã Nông nghiệp Vinh Hà (TBA Bơm Hà Cỏ)
- Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy Lợi thành phố Huế (TBA Bơm Hà Cỏ, TBA Tiếp vận Phú Bài )
|
9:30
|
11:30
|
Thôn Nghĩa Lập, Thôn 2, Thôn Điền Trung
|
4. Xã Hưng Lộc:
|
10/10/2025
|
8:00
|
11:30
|
- TBA Lâm Trường La Sơn: Thôn Vinh Sơn, thôn La Sơn , thôn Xuân Sơn;
- Công ty cổ phần Điện lực Phú Lộc (các TBA La Sơn, Bắc Sơn, Bắc Sơn 2, Bắc Sơn 3, Lộc Bổn, Hòa Mỹ, Thuận Hóa 1, Thuận Hóa 2, Thuận Hóa 3);
- Công ty TNHH Thành Long(TBA Nhà máy cán thép La Sơn).
|
13:30
|
16:00
|
Công ty TNHH Vitto (TBA TRẠM VITTO 2);
Công ty TNHH Vitto Phú Lộc (TBA VITTO T1 (XT477 - 110kV La Sơn))
|
16:00
|
18:30
|
Công ty TNHH Vitto Phú Lộc (TBA VITTO T1 (XT477 - 110kV La Sơn))
|
11/10/2025
|
7:30
|
11:30
|
- Công ty cổ phần Điện lực Phú Lộc (các TBA An Nông 3, Hòa Vang 1, Hòa Vang2, Bình An, Chợ Nong, An Nong 1);
- Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy Lợi thành phố Huế (TBA Bơm An Nông, TBA Bình An).
|
13/10/2025
|
7:30
|
11:30
|
- Công ty cổ phần Điện lực Phú Lộc (các TBA An Nông 3, Hòa Vang 1, Hòa Vang2, Bình An, Chợ Nong, An Nong 1);
- Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy Lợi thành phố Huế (TBA Bơm An Nông, TBA Bình An).
|
5. Xã Phú Lộc:
|
11/10/2025
|
7:30
|
17:00
|
Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Vinfast (TBA Vinfast Lộc Trì); Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Phú Lộc (TBA Chiếu sáng Quốc lộ T3); Công ty cổ phần Điện lực Phú Lộc (TBA Y tế Phú Lộc, TBA UBND huyện Phú Lộc)
|
14/10/2025
|
8:00
|
15:00
|
Huỳnh Ngọc Ty (TBA Hải Vân Linh Tự)
|
6. Xã Chân Mây - Lăng Cô:
|
14/10/2025
|
8:00
|
15:00
|
- Công ty cổ phần Điện lực Phú Lộc (TBA Chợ Cầu Hai);
- Hợp Tác Xã Dịch Vụ Điện-Nước Lăng Cô (các TBA Lộc Hai 5, 8, 10; TBA ĐC Lăng Cô, TBA Hải Vân)
- Đồn Biên Phòng 236, Nhà Hàng Biển Xanh (TBA Đồn Biên Phòng 236);
- Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng Giao thông Đèo Cả (TBA Thu phí Hầm Phước Tượng - Phú Gia);
- Công ty TNHH Bé đen Sóng biển (TBA Sao biển Bé Đen);
- TBA Hói Dừa: TDP Hói Dừa
- TBA Hói Mít, TBA Hói Mít 2: TDP An Cư Tây
|
7. Xã A Lưới 1:
|
10/10/2025
|
8:00
|
17:00
|
Viettel Huế - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (TBA BTS VIETTEL 203 )
|
8. Xã A Lưới 4:
|
09/10/2025
|
8:00
|
17:00
|
Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Trung (TBA T1-Aroàng)