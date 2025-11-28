Thông báo lịch tạm ngừng cấp điện công tác trên địa bàn Thành phố Huế từ ngày 11/12/2025 đến ngày 17/12/2025

Ngày Thời gian Khu vực

1. Phường Phú Xuân:

T6, 12/12/2025 13:00 15:50 - KĐC Phú Hậu GĐ3, đường Nguyễn Đình Tân, Hồ Quý Ly (từ đường Nguyễn Hàm Ninh đến đường Nguyễn Văn Thoại), Trịnh Hoài Đức (từ đường Nguyễn Hàm Ninh đến đường Nguyễn Văn thoại), Nguyễn Hàm Ninh (từ đường Hồ Quý Lý đến đường Ngô Kha) - (TBA Định cư Phú Hậu 2);

- Đường Ngô Nhân Tịnh, Chi Lăng (từ số nhà 408 đến số nhà 512), kiệt: 478, 482, 485, 486, 498 Chi Lăng (TBA Định cư Phú Hậu 3).

T7, 13/12/2025 7:10 11:50 - Đường Tăng Bạt Hổ (từ số nhà 318 và số nhà 339 đến Cầu Bãi Dâu) - ( Nhánh C TBA Tăng Bạt Hổ 3);

- Đường Hoàng Xuân Hãn (từ đường Đào Duy Anh đến đường Tăng Bạt Hổ) - (Nhánh A TBA Huỳnh Thúc Kháng 1).

T2, 15/12/2025 7:10 11:50 Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (từ đường Nguyễn Chí Thanh đến đường Mạc Đỉnh Chi) - (TBA Nguyễn Bỉnh Khiêm)

T3, 16/12/2025 7:00 11:40 Đường Phùng Hưng (từ đường Triệu Quang Phục đến đường Tuệ Tĩnh), Nhật Lệ (từ số nhà 60 đến đường Phùng Hưng), đường Hòa Bình, đường Tuệ Tĩnh (từ số nhà 18 đến số nhà 26 và từ số nhà 05 đến số nhà 07), Thạch Hãn (từ số nhà 107 đến số nhà 135 và số nhà 112 đến số nhà 140) - (TBA Canh Nông 3)

T4, 17/12/2025 6:20 16:50 - Đường Phùng Hưng (từ đường Triệu Quang Phục đến đường Tuệ Tĩnh), Nhật Lệ (từ số nhà 60 đến đường Phùng Hưng), đường Hòa Bình, đường Tuệ Tĩnh (từ số nhà 12 đến đường Phùng Hưng), Thạch Hãn (từ số nhà 107 và số nhà 112 đến đường Phùng Hưng) - (TBA TBA Dép Thêu);

- Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố Đô Huế (Đại Nội Huế) - (TBA Chương Đức 2);

- Đường Lê Huân (từ đường Nguyễn Thiện Thuật đến đường Thạch Hãn), kiệt 101 Lê Huân, Nguyễn Thiện Thuật (từ đường Lê Huân đến đường Nguyễn Trãi), Ngô Thời Nhậm (từ số nhà 31 đến đường Lê Huân) Yết Kiêu (từ số nhà 82 đến đường Lê Huân), Phùng Hưng (từ đường Tuệ Tỉnh đến đường Đặng Thái Thân), Đặng Thái Thân (từ đường Lê Huân đến Trường Tiểu học Thuận Thành) - (TBA Phùng Hưng, TBA Đặng Thái Thân, TBA Lê Huân).

2. Phường An Cựu:

T5, 11/12/2025 6:30 12:45 - TBA Chung cư Xuân Phú;

- KTX Đại học Huế, Tổ 21, KV 4 Phường An Cựu

T5, 11/12/2025 7:00 16:30 Các TBA Nguyễn Hữu Cảnh, TĐC Đại học Huế: Khu TĐC Đại Học Huế, đường Tôn Thất Bật, Nguyễn Văn Khả

T6, 12/12/2025 14:00 16:30 Đường Phan Chu Trinh (từ số 318 đến số 404), Hải Triều (từ số 02 đến 14)

CN, 14/12/2025 6:00 7:00 Đường Hải Triều (từ số 02 đến 10), Trần Phú (từ số 02 đến số 30)

CN, 14/12/2025 10:00 17:30 Đường Ngự Bình (từ số 30 đến 56), Nguyễn Khoa Chiêm (từ số 36 đến 78);

- Trường Đại học Ngoại ngữ (TBA Đại học Ngoại Ngữ).

3. Phường Thuận Hóa:

T6, 12/12/2025 7:30 11:00 Công ty CP Quản Lý Vận Hành Xử Lý Nước Thải Việt Nam ((TBA Trạm Bơm số 8) - (QLVH XL Nước thải - Lê Lợi CV LTT)

T6, 12/12/2025 14:00 16:30 Đường Nguyễn Huệ (từ số 148 đến 147), Hùng Vương (từ số 92 đến 96)

T7, 13/12/2025 7:30 11:00 Trung tâm sản phụ khoa - Bệnh viện Trung Ương Huế (TBA Bệnh viện Trung ương Huế)

T7, 13/12/2025 14:00 16:30 - Công ty CP Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế (TBA KS Duy Tân) ;

- Đường Hùng Vương (từ số 26 đến 50), Nguyễn Tri Phương (từ số 28 đến 54);

- Nhà khách Duy Tân (Bộ tư lệnh Quân khu 4) - (TBA KS Duy Tân): 12 Hùng Vương;

- Đường Nguyễn Tri Phương (từ số 02 đến 26), Lý Thường Kiệt (từ số 01 đến 17).

CN, 14/12/2025 6:00 7:00 Đường Phan Chu Trinh (từ số 184 đến số 404), Hải Triều (từ số 02 đến 10), Trần Phú (từ số 02 đến số 30).

CN, 14/12/2025 7:00 17:30 - Đường Nguyễn Huệ (từ số 76 đến 102), Đống Đa (từ số 02 đến 26), Ngô Gia Tự (từ số 23 đến số 33);

- Chi Nhánh Công Ty TNHH Medic - Phòng Khám Đa Khoa Medic: số 69 Nguyễn Huệ;

- Viễn thông Huế - Chi nhánh Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Công ty Cổ Phần Xây Lắp Bưu Điện Huế (TBA Viễn thông Đa phương tiện MMC)

CN, 14/12/2025 10:00 17:30 - Công ty Điện lực Huế - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Trung: TBA Điện Lực Nam Sông Hương, TBA NĐH Công ty Điện lực

+ Văn phòng CTĐL Huế - Tổ chỉnh lý văn thư lưu trữ;

+ Đội Quản lý điện Nam Sông Hương - 102 Nguyễn Huệ;

+ Sân tennis - 32 Lý Thường Kiệt;

+ Trung tâm thí nghiệm điện CTĐL Huế - 42 Lý Thường Kiệt;

+ Nhà khách Điện lực - 100 Nguyễn Huệ;

+ Tòa nhà văn phòng Công ty - 32 Lý Thường Kiệt);

+ BTS Viettel tầng 9 - Văn phòng Công ty Điện lực Huế.

CN, 14/12/2025 17:30 18:30 Đường Phan Chu Trinh (từ số 184 đến số 404), Hải Triều (từ số 02 đến 10), Trần Phú (từ số 02 đến số 30).

4. Phường Vỹ Dạ:

T6, 12/12/2025 7:30 11:00 Công ty CP Quản Lý Vận Hành Xử Lý Nước Thải Việt Nam (TBA Trạm Bơm số 8) - (QLVH XL Nước thải - Tố Hữu Cầu Phát Lát)

T7, 13/12/2025 7:30 11:00 Đường Văn Cao, Bà Triệu (từ số 01 đến 47), Bà triệu (từ số 55 đến 91), Dương Văn An (từ số 02 đến 22)

T2, 15/12/2025 6:30 11:45 Kiệt 7, 9 Công Lương

5. Phường Phong Dinh:

T5, 11/12/2025 7:30 11:30 - TBA Đức Phú;

- Nguyễn Khoa Lai, Công ty cổ phần Frit Huế (TBA Mỏ cát Phong Hòa);

- Công ty cổ phần Frit Huế (TBA Frit Phong Điền);

- Công ty TNHH MTV Vico Silica, Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng và Thương mại Dịch vụ Khánh Trà, Công ty TNHH Tây Phú Thịnh (TBA Silica 1).

T5, 11/12/2025 7:30 16:30 - Các TBA Trung Thạnh 2, Chanh An, Chánh An 2;

- Hợp tác Xã Sản xuất nông nghiệp Chính An (TBA Bơm Chính An, Bơm Ô Sa Nhơn, Bơm Phong Chương 1);

- Hợp Tác Xã Sản Xuất Kinh Doanh Dịch Vụ Nông Nghiệp Mỹ Phú (TBA Bơm Cồn Lôi);

- Hợp Tác Xã Sản Xuất Kinh Doanh Dịch Vụ Nông Nghiệp Mỹ Phú, Hợp Tác Xã Sản Xuất Nông nghiệp Trung Thạnh (TBA Bơm Ô Đạt Nhất).

6. Phường Phong Thái:

T6, 12/12/2025 8:20 12:00 Nhánh C TBA Hiền Lương 2: Một phần TDP Hiền Lương, một phần TDP Cao Xá

7. Phường Thanh Thủy:

T5, 11/12/2025 7:30 9:30 - Các TBA Thủy Dương 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9;

- Các TBA Tập Thể Dệt, Định Cư Thủy Dương, Định Cư Thủy Dương 2, Định Cư Thủy Dương 3, Hố Môn, Hố Môn 2;

- Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Thanh Thủy (TBA Đèn Đường Thủy Dương 1); Công ty TNHH MTV Huế Trường Hải (TBA Trường Hải Thaco)

T3, 16/12/2025 6:30 17:30 Chi nhánh Bê tông và Khai thác mỏ Thành Đạt - CTCP ĐT KD nhà Thành Đạt (TBA Bê tông Thủy Phương - WISENCO)

8. Phường Hương Thủy:

T6, 12/12/2025 7:30 16:30 Hợp tác xã Nông nghiệp Thủy Phù (TBA Tân Khai); HTX Nông nghiệp Phù Bài (TBA Bơm Thủy Phù 1)

T2, 15/12/2025 6:30 17:30 Hợp tác xã Nông nghiệp Thủy Phù (TBA Tân Khai); HTX Nông nghiệp Phù Bài (TBA Bơm Thủy Phù 1)

T3, 16/12/2025 6:30 17:30 - Trung đoàn Bộ Binh 6 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, Tiểu đoàn 3 tăng - Thiết giáp (TBA Trung đoàn Bộ Binh 6); Kho 890 - Cục quân khí (TBA Kho 890); Trường Cao đẳng nghề số 23 - Bộ Quốc Phòng (TBA Trường TC Nghề 23 BQP); Công ty TNHH MTV Tuấn Nhân (TBA Rửa xe đường tránh); Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Phú Bài (TBA Chiếu sáng đường tránh 1); Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Hương Thủy (TBA KĐC Thủy Châu).

T4, 17/12/2025 7:30 13:30 TBA An Khánh 3

9. Xã Phú Vang:

T6, 12/12/2025 7:30 16:30 TBA Bơm Vinh Thái

T2, 15/12/2025 6:30 17:30 TBA Bơm Vinh Thái

10. Phường Phú Bài:

T6, 12/12/2025 7:30 16:30 TBA Bơm Thủy Phù 4, TBA Thủy Phù 3

T2, 15/12/2025 6:30 17:30 TBA Bơm Thủy Phù 4, TBA Thủy Phù 3

T3, 16/12/2025 6:30 17:30 Trung đoàn 6 - Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế (TBA Thao trường Phú Bài)

11. Xã Quảng Điền:

T5, 11/12/2025 7:30 16:30

12. Phường Mỹ Thượng:

T6, 12/12/2025 6:00 17:00 TDP Ngọc Anh, TDP Chiếc Bi

T2, 15/12/2025 10:00 11:30 TDP Dưỡng Mong, TDP Chiếc Bi, TDP Ngọc Anh

13. Phường Dương Nỗ:

T6, 12/12/2025 6:00 17:00 Phường Dương Nỗ

14. Phường Thuận An:

T6, 12/12/2025 6:00 17:00 TDP Diên Trường, TDP Tân Dương

T4, 17/12/2025 7:30 12:30 - TBA Phú Hải 4: TDP Cự Lại Bắc

- Trung Tâm Khuyến nông, Nguyễn Anh Tuấn (TBA Tôm Phú Hải)

T4, 17/12/2025 13:00 15:00 TBA Phú Hải 1: TDP Cự Lại Bắc

15. Xã Phú Vinh:

T7, 13/12/2025 7:30 14:00 Thôn 6

16. Xã A Lưới 1:

T5, 11/12/2025 13:30 17:00 Thôn A Tia 1

T6, 12/12/2025 8:00 10:00 Thôn Ca Cú 1

T6, 12/12/2025 10:30 12:30 Thôn A Niêng Lê Triêng 1, Thôn Đụt Lê Triêng 2

17. Xã A Lưới 2:

T5, 11/12/2025 13:30 17:00 Thôn Ra Loóc A Sốc, Thôn Lê Lộc 2, Thôn Lê Ninh, Thôn Tân Hối

18. Xã A Lưới 4:

T5, 11/12/2025 8:00 12:00 Thôn La Tưng

T3, 16/12/2025 9:00 10:00 Thôn A Chi - Hương Sơn, Thôn A Ka

19. Xã Chân Mây - Lăng Cô:

T5, 11/12/2025 8:00 14:00 - Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Chân Mây - Lăng Cô (TBA Chiếu sáng Quốc lộ T5);

- Công ty CP Vật Liệu Xây Dựng Lộc Điền (TBA Mỏ Đá Thừa Lưu);

- Công ty CP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (TBA Hầm Phú Gia, Chiếu Sáng Phú Gia 2);

- Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô Thị Huế (TBA XLNT Lăng Cô);

- Quán Cà phê - Ăn trưa Lagun, Lê Sữu, Hộ kinh doanh Lê Hợi (TBA The Lagoon);

- Trần Đình Phước, Viễn thông Huế - Chi nhánh Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Viettel Huế - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Chân Mây - Lăng Cô (TBA BTS Phú Gia);

- Công Ty TNHH Liên doanh Nguyên liệu giấy Huế (TBA NMG Phú Gia T1, NMG Phú Gia T3 );

- Chi nhánh Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thương mại Dịch vụ Sông Lô (TBA Mỏ đá Tam Lộc);

- Công ty TNHH Toàn Tâm (TBA Mỏ đá Phú Gia);

- Công ty TNHH Xuất nhập khẩu P & H (TBA Mỏ đá Phú Gia 2);

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế, công nghiệp (TBA CS T1 Chân Mây);

- Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại VÀ Dịch vụ VINFAST (TBA Vinfast Lộc Tiến);

- Các TBA Hầm Phú Gia 1, Phú Gia, Phú Gia 2, Thổ Sơn, Lộc Tiến, Lộc Tiến 2, Lộc Tiến 3.

CN, 14/12/2025 8:00 14:00 - Công ty TNHH Shaiyo AA Việt Nam (TBA SHAIYO AA T1, SHAIYO AA T2);

- Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế, công nghiệp (các TBA CS T2 Chân Mây, CS T3 Chân Mây, TBA CS T4 Chân Mây, CS T5 Chân Mây, Bơm T3 Chân mây, Bơm T2 Chân Mây, Bơm T5 Chân Mây);

- Công ty CP One - One Miền Trung (TBA Tam vị 4 T1, Tam vị 4 T2);

- Công ty CP Chế biến lâm sản xuất khẩu Pisico Huế (TBA Chế Biến Lâm Sản 2);

- Công ty TNHH Long Đại Thịnh (TBA Bơm T3 Chân Mây);

- Công ty CP Kim Long Motor Huế (các TBA Kim long Motor 1, 2, 3, 4; TBA Kim long Motor 13, TBA Thi công Kim long Motor Huế T1);

- Công ty TNHH America Quartz Technology (TBA Gia công Thạch Anh);

- Hộ kinh doanh Huỳnh Quang Việt, Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Phước, Hộ kinh doanh Lê Công Tin, Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Thuận Phú Lăng Cô, Nguyễn Văn Phú (TBA Nuôi tôm Lộc Vĩnh);

- Cảng Vụ Hàng Hải Thừa Thiên Huế, Công an thành phố Huế, Hồ Đức Việt, Trần Văn Ngọc (NTTS), Hộ Kinh Doanh Hồ Đức Việt (TBA Cảng vụ Chân Mây);

- Công ty CP Khoáng sản HATACO (TBA BT Mạnh Linh);

- Công ty TNHH LOGISTICS SUNRISE (TBA CS T4 Chân Mây);

- Chi nhánh Công ty CP Xăng dầu dầu khí PV OIL miền Trung tại Thừa Thiên Huế (TBA Kho xăng dầu Chân Mây);

- Viettel Huế - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, Bộ Đội Biên Phòng Tỉnh Thừa Thiên Huế, Công ty CP 1-5, Đồn Biên Phòng Cửa Khẩu Cảng Chân Mây Thuộc Bộ Chỉ Huy Biên Phòng Tỉnh Thừa Thiên Huế (TBA Kiểm soát Biên phòng Cảng Chân Mây);

- Chi cục Hải quan khu vực IX (TBA Hải quan Chân Mây);

- Chi nhánh xây dựng công trình thủy - Tổng công ty xây dựng Lũng Lô (TBA Kè chắn sóng Lũng Lô);

- Công Ty TNHH Chế Biến Gỗ Xuất Khẩu Phúc Thịnh (TBA Kho dự trữ dăm gỗ Phúc Thịnh);

- Công ty CP Cảng Chân Mây (các TBA Vận tải Đồng Lâm, Bến Cảng Số 2 T1 , Cảng Chân Mây);

- Công ty TNHH MTV Hào Hưng Huế (TBA Bến Cảng số 3 T1&T2);

- Công ty CP ALPHA PI (TBA Bến cảng số 2 T2);

- Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Long Phụng (TBA Bê tông Long Phụng);

- Công ty CP Phú Thái GLOBAL (TBA Phú Thái);

- Công ty CP Hàng hải Vsico (TBA Bến Cảng Số 4, 5);

- Công ty CP Kết cấu thép và Thiết bị nâng Việt Nam (TBA Logistics Chân Mây);

- Các TBA Tam Vị, Tam Vị 2, Phú Hải.

20. Xã Phú Lộc:

T3, 16/12/2025 8:00 14:00 Công ty Cổ phần Cấp nước Huế (TBA Nhà Máy Nước Lộc An)

21. Phường Kim Trà:

T7, 13/12/2025 8:00 10:00 Nhánh B TBA Phú Ổ 2

22. Phường Hương Trà:

T7, 13/12/2025 11:00 13:30 Công ty CP Đầu tư Tân Năng, Công ty TNHH Sinh Dược phẩm Hera (TBA Sinh Dược Phẩm Hera -T2)

23. Xã Khe Tre: