Thành phố luôn đồng hành, hỗ trợ để Công ty TNHHBaosteel Can Making hoạt động hiệu quả

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Văn Tuấn tiếp Đoàn công tác Công ty TNHH Baosteel Can Making.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Văn Tuấn ghi nhận và đánh giá cao quá trình đầu tư, hoạt động hiệu quả của doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Phú Bài trong gần 10 năm qua, góp phần tích cực vào việc phát triển ngành công nghiệp chế biến, chế tạo của địa phương.

Công ty TNHH Baosteel Can Making (Huế - Việt Nam) được cấp phép đầu tư từ năm 2015 với tổng vốn hơn 84,8 triệu USD, triển khai dự án nhà máy sản xuất lon nhôm 2 mảnh và nắp lon, công suất khoảng 1,3 tỷ sản phẩm mỗi loại/năm. Đây hiện là doanh nghiệp duy nhất trên địa bàn thành phố hoạt động trong lĩnh vực sản xuất lon nhôm.

Hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty duy trì ổn định và tăng trưởng tích cực. Năm 2025, doanh thu đạt khoảng 3.000 tỷ đồng, đóng góp ngân sách 132 tỷ đồng. Trong quý I/2026, doanh thu ước đạt 800 tỷ đồng, nộp ngân sách khoảng 90 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho gần 100 lao động.

Lãnh đạo thành phố tặng quà lưu niệm sau buổi tiếp xã giao

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Wu Jian Peng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo thành phố và các sở, ngành trong quá trình đầu tư, hoạt động tại Huế. Đồng thời cho biết, thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục ổn định sản xuất, nâng cao công suất, cải tiến công nghệ và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Đại diện doanh nghiệp cũng đề xuất thành phố tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi về môi trường đầu tư, hạ tầng khu công nghiệp, cũng như hỗ trợ các thủ tục liên quan để công ty nghiên cứu mở rộng quy mô sản xuất trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Văn Tuấn khẳng định, thành phố luôn đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi trong khuôn khổ pháp luật cho phép để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, phát triển bền vững; đồng thời giao các cơ quan liên quan phối hợp, kịp thời xem xét, giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp.