  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 10/04/2026 10:37

Thành phố luôn đồng hành, hỗ trợ để Công ty TNHHBaosteel Can Making hoạt động hiệu quả

HNN.VN - Sáng 10/4, TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Văn Tuấn đã có buổi tiếp xã giao Đoàn công tác Công ty TNHH Baosteel Can Making (Huế - Việt Nam) do ông Wu Jian Peng dẫn đầu đến thăm và làm việc tại thành phố.

 Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Văn Tuấn tiếp Đoàn công tác Công ty TNHH Baosteel Can Making.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Văn Tuấn ghi nhận và đánh giá cao quá trình đầu tư, hoạt động hiệu quả của doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Phú Bài trong gần 10 năm qua, góp phần tích cực vào việc phát triển ngành công nghiệp chế biến, chế tạo của địa phương.

Công ty TNHH Baosteel Can Making (Huế - Việt Nam) được cấp phép đầu tư từ năm 2015 với tổng vốn hơn 84,8 triệu USD, triển khai dự án nhà máy sản xuất lon nhôm 2 mảnh và nắp lon, công suất khoảng 1,3 tỷ sản phẩm mỗi loại/năm. Đây hiện là doanh nghiệp duy nhất trên địa bàn thành phố hoạt động trong lĩnh vực sản xuất lon nhôm.

Hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty duy trì ổn định và tăng trưởng tích cực. Năm 2025, doanh thu đạt khoảng 3.000 tỷ đồng, đóng góp ngân sách 132 tỷ đồng. Trong quý I/2026, doanh thu ước đạt 800 tỷ đồng, nộp ngân sách khoảng 90 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho gần 100 lao động.

 Lãnh đạo thành phố tặng quà lưu niệm sau buổi tiếp xã giao 

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Wu Jian Peng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo thành phố và các sở, ngành trong quá trình đầu tư, hoạt động tại Huế. Đồng thời cho biết, thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục ổn định sản xuất, nâng cao công suất, cải tiến công nghệ và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Đại diện doanh nghiệp cũng đề xuất thành phố tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi về môi trường đầu tư, hạ tầng khu công nghiệp, cũng như hỗ trợ các thủ tục liên quan để công ty nghiên cứu mở rộng quy mô sản xuất trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Văn Tuấn khẳng định, thành phố luôn đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi trong khuôn khổ pháp luật cho phép để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, phát triển bền vững; đồng thời giao các cơ quan liên quan phối hợp, kịp thời xem xét, giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp.

Lê Thọ
 Từ khóa:
Tiếp xã giaolãnh đạo thành phốkinh tếdoanh nghiệp
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Doanh nghiệp phấn đấu tăng trưởng hai con số

Trước bối cảnh tình hình địa chính trị thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, làm đứt gãy chuỗi cung ứng, đẩy giá nhiên vật liệu, chi phí vận chuyển tăng cao, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp đang chịu nhiều áp lực lớn.

Doanh nghiệp phấn đấu tăng trưởng hai con số
Siết chặt quản lý thuế với doanh nghiệp "doanh thu nghìn tỷ, lợi nhuận mỏng"

Cục Thuế, Bộ Tài chính đã chính thức đưa nhóm doanh nghiệp “doanh thu rất lớn nhưng lỗ kéo dài hoặc lãi mỏng” vào diện kiểm tra chuyên đề trọng điểm trong năm 2026, theo công văn số 1927/CT-KTr. Luật sư Bùi Văn Thành, Phó Chủ tịch Liên chi hội Tài chính khu công nghiệp Việt Nam đã trao đổi với báo chí về vấn đề này.

Siết chặt quản lý thuế với doanh nghiệp doanh thu nghìn tỷ, lợi nhuận mỏng
Kết nối giao thương giữa doanh nghiệp du lịch Việt Nam và quốc tế

Ngày 9/4, tại Hà Nội, Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức khai mạc Chương trình Kết nối giao thương giữa doanh nghiệp du lịch Việt Nam và quốc tế (B2B). Đây là sự kiện quan trọng trong chuỗi hoạt động Hội chợ Du lịch Quốc tế VITM 2026 - Hội chợ Du lịch quốc tế lần thứ 15 do Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức.

Kết nối giao thương giữa doanh nghiệp du lịch Việt Nam và quốc tế
Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Hợp tác xã Việt Nam (11/4/1946 - 11/4/2026) và Tháng hành động vì Hợp tác xã năm 2026
"Trụ đỡ" của kinh tế tập thể, hợp tác xã

Trong bối cảnh đổi mới tổ chức bộ máy hành chính theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đang mở ra nhiều cơ hội cho khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) phát triển.

“Trụ đỡ” của kinh tế tập thể, hợp tác xã
Miễn nhiều khoản phí, lệ phí hỗ trợ doanh nghiệp giao thông vận tải

Nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, Bộ Tài chính vừa ban hành quy định miễn một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông vận tải, góp phần giảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế.

Miễn nhiều khoản phí, lệ phí hỗ trợ doanh nghiệp giao thông vận tải

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top