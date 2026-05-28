Khởi nghiệp từ rơm

HNN - Những ngày sau vụ gặt, trên nhiều cánh đồng ở phường Hương Trà, thay vì khói trắng mịt mù từ cảnh đốt rơm rạ như trước đây, từng cuộn rơm lớn được máy thu gom ngay tại ruộng rồi vận chuyển về xưởng. Sự thay đổi ấy không chỉ giúp đồng ruộng sạch hơn, hạn chế ô nhiễm môi trường mà còn tăng thêm nguồn thu nhập cho người dân. Đằng sau sự chuyển biến đó là hành trình khởi nghiệp từ rơm của một thanh niên trẻ sinh năm 2001 Trần Đặng Đức Lợi.

Trước khi trở về quê lập nghiệp, Lợi từng làm việc tại một gara ô tô ở Hà Nội. Biến cố sức khỏe của người cha khiến anh quyết định gác lại công việc để về Huế chăm sóc gia đình. Những ngày đầu trở về là khoảng thời gian nhiều áp lực khi vừa lo kinh tế, vừa lo tìm hướng đi cho bản thân.

Sinh ra từ vùng quê nông nghiệp, Lợi hiểu rất rõ cảnh sau mỗi mùa thu hoạch, người dân thường đốt bỏ rơm rạ ngay trên đồng. Việc làm này tuy nhanh nhưng gây khói bụi, ô nhiễm không khí và ảnh hưởng đến môi trường sống. Trong khi đó, qua tìm hiểu, anh biết ở nhiều địa phương phía bắc, rơm lại là nguyên liệu được các trang trại chăn nuôi tìm mua với số lượng lớn.

Nghĩ là làm, Lợi bắt đầu thực hiện hành trình khởi nghiệp từ những đồng ruộng gắn liền với tuổi thơ của mình. Không có kinh nghiệm kinh doanh, Lợi tự mày mò tìm thông tin trên mạng, chủ động kết nối với các đầu mối tiêu thụ ngoài thành phố. Khi thị trường dần ổn định, lượng rơm thu mua cũng tăng lên theo từng vụ.

“Khi có được đầu ra rồi thì tôi mạnh dạn gom nhiều hơn. Người nào cho thì mình thu gom; người nào bán thì mình mua từ 20 - 30.000 đồng/cuộn. Hiện nay, xưởng rơm của tôi tạo việc làm thời vụ cho khoảng 20 lao động địa phương”, Lợi chia sẻ.

Việc thu mua rơm không chỉ giúp Lợi phát triển mô hình kinh doanh mà còn tạo thêm lợi ích cho người dân. Trước đây, sau mùa gặt, nhiều hộ phải tự xử lý rơm rạ, phần lớn là đốt bỏ ngay trên đồng để nhanh làm đất cho vụ mới; nay rơm được thu mua tận nơi, bà con vừa có thêm khoản thu nhập, vừa giảm công dọn đồng.

Không dừng lại ở việc bán rơm cuộn, Lợi tiếp tục tận dụng nguồn nguyên liệu này để phát triển mô hình trồng nấm rơm. Nhờ chủ động được nguồn nguyên liệu và áp dụng đúng kỹ thuật, 7 nhà nấm của anh duy trì năng suất ổn định, kể cả vào mùa đông là thời điểm nhiều nơi gặp khó khăn trong sản xuất. Sau khi thu hoạch nấm, lượng rơm còn lại tiếp tục được tận dụng để ủ cây, cải tạo đất và giữ ẩm cho cây trồng. Quy trình khép kín này giúp hạn chế tối đa lượng chất thải phát sinh trong sản xuất.

Ông Hồ Xuân Phương, Chủ tịch Hội Nông dân phường Hương Trà đánh giá đây là mô hình có nhiều ý nghĩa vì vừa tạo sinh kế, vừa góp phần thay đổi thói quen xử lý rơm rạ của người dân. “Việc tận dụng rơm sau thu hoạch để phục vụ sản xuất là hướng đi phù hợp với nông nghiệp xanh hiện nay. Mô hình này cần được khuyến khích và nhân rộng”, ông Hồ Xuân Phương đề nghị.

Từ những kết quả ban đầu, Lợi đang tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm và tìm kiếm thêm thị trường tiêu thụ. Anh cũng mong muốn thời gian tới có thể hoàn thiện sản phẩm nấm rơm theo hướng OCOP để nâng cao giá trị sản phẩm.

Từ những cuộn rơm từng bị đốt bỏ ngoài đồng, một mô hình kinh tế tuần hoàn đang dần hình thành trên quê hương Hương Trà. Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, hành trình khởi nghiệp của Trần Đặng Đức Lợi còn cho thấy, nếu biết tận dụng những phụ phẩm từ việc sản xuất nông nghiệp có thể hình thành mô hình phát triển xanh và bền vững.

Bài, ảnh: MINH HIẾU
