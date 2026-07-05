Tăng tốc, hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số

Hội nghị Thành ủy dành nhiều thời gian trong ngày 7/7 để thảo luận các nội dung về kinh tế - xã hội

Phải thay đổi cách tiếp cận trong điều hành phát triển kinh tế

Bức tranh kinh tế - xã hội thành phố trong nửa đầu năm 2026 có nhiều gam màu sáng. Du lịch tiếp tục khởi sắc, lượng khách và doanh thu đều tăng; nông nghiệp giữ được nhịp phát triển ổn định; hoạt động xuất khẩu, thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, kết quả tăng trưởng chung đạt 8,33%, thấp hơn kịch bản đã xây dựng và chưa đáp ứng yêu cầu tăng trưởng từ 10% trở lên. Khu vực công nghiệp - xây dựng chưa phát huy được vai trò đầu tàu, trong khi đây là lĩnh vực đóng góp lớn cho GRDP của thành phố.

Thực tế cũng cho thấy, nhiều chỉ số có mối liên hệ trực tiếp với tăng trưởng đều chưa đạt yêu cầu. Thu ngân sách mới đạt khoảng 47% dự toán năm, thấp hơn mức thông thường của 6 tháng đầu năm. Giải ngân vốn đầu tư công mới đạt khoảng 30% kế hoạch. Tiến độ nhiều dự án trọng điểm còn chậm do vướng giải phóng mặt bằng, xác định giá đất, thủ tục đầu tư và sự phối hợp giữa các cơ quan, địa phương chưa thật sự đồng bộ.

Những biến động của thị trường cũng tạo thêm áp lực cho nền kinh tế. Giá vật liệu xây dựng tăng cao, nguồn nhân lực trong lĩnh vực xây dựng khan hiếm do tập trung cho các dự án lớn, cùng với những tác động bất lợi của thời tiết trong các tháng cuối năm sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến tiến độ thi công các công trình nếu không có giải pháp quyết liệt.

Đặt vấn đề tại phiên thảo luận, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Nguyễn Đình Trung cho rằng, điều cần quan tâm không nằm ở việc con số tăng trưởng thấp hơn dự báo, mà phải nhìn đúng bản chất của vấn đề để có giải pháp phù hợp. Theo đồng chí Bí thư Thành ủy, điều quan trọng là nhìn nhận thẳng thắn những hạn chế trong công tác điều hành, phối hợp giữa các cấp, các ngành và trách nhiệm của từng cơ quan trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Bí thư Thành ủy cũng nhấn mạnh áp lực rất lớn trong 6 tháng cuối năm. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số, GRDP của thành phố trong thời gian còn lại phải đạt gần 13%; đồng thời phải hoàn thành khối lượng thu ngân sách và giải ngân đầu tư công rất lớn. Đây là nhiệm vụ không dễ khi thời điểm cuối năm thường chịu ảnh hưởng của mùa mưa bão và nhiều yếu tố bất lợi đối với hoạt động xây dựng.

Giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm đạt khoảng 30% kế hoạch. Trong ảnh: Thi công mở rộng tuyến đường Nguyễn Hoàng

Từ thực tế đó, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị phải thay đổi cách tiếp cận trong điều hành phát triển kinh tế. Mỗi cơ quan, đơn vị cần lấy 3 chỉ tiêu làm thước đo quan trọng nhất của hiệu quả công việc, gồm tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công. Cùng với đó là rà soát toàn bộ các mục tiêu, chương trình hành động theo hướng sát thực tiễn hơn, tránh đặt ra những chỉ tiêu vượt quá khả năng thực hiện hoặc chưa phù hợp với lợi thế phát triển của thành phố.

Những vấn đề được Bí thư Thành ủy đặt ra đã mở đầu cho phiên thảo luận diễn ra sôi nổi với nhiều ý kiến từ các sở, ngành và địa phương. Các đại biểu thống nhất phải nhìn thẳng vào những tồn tại, không né tránh trách nhiệm và tập trung mọi nguồn lực cho mục tiêu tăng trưởng những tháng cuối năm.

Đồng bộ giải pháp, tạo động lực cho chặng nước rút

Từ việc chỉ rõ những lực cản của nền kinh tế, phiên thảo luận tập trung đề xuất các giải pháp nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong 6 tháng cuối năm. Các đại biểu thống nhất giữ nguyên mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tổ chức thực hiện quyết liệt hơn, khai thác hiệu quả các dư địa phát triển và khơi thông những điểm nghẽn cản trở tăng trưởng.

Phát biểu tại phiên thảo luận, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn khẳng định, thành phố sẽ không điều chỉnh giảm mục tiêu tăng trưởng. Theo Chủ tịch UBND thành phố, mặc dù GRDP 6 tháng đầu năm chưa đạt mục tiêu đề ra, song nhiều chỉ số cho thấy nền kinh tế vẫn duy trì xu hướng tích cực. Vấn đề đặt ra là phải nhanh chóng khắc phục những hạn chế trong điều hành, nhất là ở khu vực công nghiệp - xây dựng, đầu tư công và giải phóng mặt bằng để tạo dư địa tăng trưởng cho những tháng cuối năm.

Theo đó, UBND thành phố sẽ siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong đầu tư công; rà soát tiến độ từng dự án, xây dựng kế hoạch giải ngân theo từng tháng, từng quý, kiên quyết điều chuyển vốn từ dự án chậm sang dự án có khả năng thực hiện tốt hơn. Tiến độ giải ngân sẽ là tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu các sở, ngành, địa phương.

Cùng với đó, thành phố tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là lĩnh vực công nghiệp; tổ chức đối thoại với doanh nghiệp để xử lý các vướng mắc về thủ tục, đất đai, nguồn vốn; đồng thời đẩy mạnh kích cầu du lịch, phát triển kinh tế đêm, kinh tế số, công nghiệp văn hóa và ứng dụng công nghệ trong điều hành nhằm tạo thêm động lực tăng trưởng.

Đại biểu tham gia thảo luận các mục tiêu kinh tế - xã hội

Làm rõ hơn các giải pháp điều hành, Giám đốc Sở Tài chính La Phúc Thành cho rằng, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số, thành phố cần đồng thời tăng thu ngân sách, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công và phát triển doanh nghiệp; cần đẩy nhanh đấu giá các quỹ đất trọng điểm, tháo gỡ thủ tục cho các dự án công nghiệp, chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp; đồng thời kiện toàn Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách, nghiên cứu phân cấp mạnh hơn nguồn thu cho cấp xã và theo dõi chặt tiến độ giải ngân từng dự án để kịp thời tháo gỡ khó khăn.

Ở góc độ phát triển dài hạn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Văn Cường cho rằng, thành phố cần tập trung xây dựng đội ngũ doanh nghiệp đủ mạnh để dẫn dắt tăng trưởng. Theo đó, nên lựa chọn khoảng 50 -100 doanh nghiệp có tiềm năng để hỗ trợ về đất đai, tín dụng, chuyển đổi số, đổi mới công nghệ và mở rộng thị trường; đồng thời thành lập tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Bí thư Đảng ủy xã Chân Mây - Lăng Cô Lưu Đức Hoàn cho biết, khu vực Chân Mây - Lăng Cô đang trở thành một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của thành phố với sự phát triển của công nghiệp, cảng biển và logistics. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả hơn nữa, cần sớm tháo gỡ các vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, hoàn thiện cơ chế bồi thường, đầu tư hạ tầng giao thông, hệ thống thoát nước, phát triển nhà ở xã hội và có giải pháp kết nối nguồn lao động nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất của doanh nghiệp.

Nhiều đại biểu cũng kiến nghị mở rộng không gian phát triển dịch vụ, khai thác hiệu quả kinh tế biển, kinh tế đầm phá, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và cải thiện môi trường đầu tư để tạo thêm dư địa phát triển.

Chỉ ra những lực cản đối với tăng trưởng, phiên thảo luận thống nhất các nhóm giải pháp để hành động trong 6 tháng cuối năm. Khi mục tiêu tăng trưởng hai con số vẫn được giữ nguyên, yêu cầu đặt ra đối với từng cấp, từng ngành không còn là bàn về khó khăn, mà là tổ chức thực hiện quyết liệt hơn, khơi thông nguồn lực và tạo chuyển biến rõ nét trong từng chỉ tiêu, từng dự án, từng lĩnh vực.