Hiệp thương lựa chọn người ứng cử tiêu biểu, xứng đáng

Các đại biểu biểu quyết tán thành danh sách giới thiệu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND để bầu vào Quốc hội và HĐND tại kỳ bầu cử sắp tới

Sàng lọc kỹ lưỡng

Cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và địa phương, mà còn là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong toàn xã hội. Trong tiến trình ấy, hiệp thương chính là yếu tố đầu tiên có ý nghĩa quyết định đối với chất lượng nguồn nhân sự để cử tri lựa chọn.

Ngay sau Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất (10/12/2025), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã căn cứ phân bổ của Trung ương và thành phố để thông báo cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử. Từ ngày 17/12/2025 đến 25/1/2026, các cơ quan, tổ chức, đơn vị triển khai quy trình giới thiệu nhân sự bảo đảm dân chủ, công khai, đúng thẩm quyền và đúng quy định.

Hội nghị hiệp thương lần thứ hai thống nhất danh sách sơ bộ gồm 15 người ứng cử ĐBQH và 94 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố. Tuy nhiên, đó mới chỉ là bước sàng lọc ban đầu. Điểm nhấn quan trọng của quy trình là việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú - nơi “đo” uy tín thực chất của từng ứng cử viên trong đời sống thường ngày.

Trong 5 ngày (từ 4 - 8/2/2026), 15 hội nghị cử tri tại 15 thôn, tổ dân phố được tổ chức đối với 15 ứng cử viên ĐBQH, với 2.564 cử tri được mời tham dự; tỷ lệ có mặt đều đạt trên 50%, có nơi đạt 100%. Kết quả, 15/15 người được tín nhiệm 100%.

Đối với đại biểu HĐND thành phố, 30 xã, phường đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến đối với 94 ứng cử viên, với 17.995 cử tri được mời tham dự; 94/94 người đạt tín nhiệm 100%. Không phát sinh trường hợp nào phải xác minh, làm rõ thêm.

Sau quá trình rà soát, có 1 trường hợp xin thôi ứng cử ĐBQH và 4 trường hợp xin thôi ứng cử đại biểu HĐND vì lý do gia đình, công tác. Trên cơ sở đó, Hội nghị hiệp thương lần thứ ba đã thảo luận dân chủ, khách quan và thống nhất lập danh sách chính thức 17 người ứng cử để bầu 9 ĐBQH (trong đó, 14 người ứng cử của thành phố Huế và 3 người ứng cử của Trung ương) và 89 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố.

Những con số trên không chỉ phản ánh khối lượng công việc lớn mà còn cho thấy sự thận trọng, nghiêm túc và tinh thần trách nhiệm trong từng khâu. Mỗi hồ sơ được xem xét kỹ lưỡng; mỗi ý kiến cử tri được tổng hợp, báo cáo đầy đủ; mỗi bước hiệp thương đều đặt dưới sự lãnh đạo của cấp ủy và sự giám sát của Nhân dân. Chính sự chặt chẽ ấy đã tạo nên “bộ lọc” nhiều tầng, bảo đảm người có tên trong danh sách chính thức thực sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực và uy tín xã hội.

Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân

Điểm nổi bật trong toàn bộ quy trình là sự tham gia trực tiếp, thực chất của cử tri. Mỗi hội nghị nhận xét, tín nhiệm không đơn thuần là một thủ tục hành chính, mà là diễn đàn dân chủ, nơi cử tri thẳng thắn góp ý về phẩm chất đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm và mối quan hệ của người ứng cử với cộng đồng. Ở đó, uy tín không được “đánh giá trên giấy”, mà được kiểm chứng bằng sự ghi nhận, tin tưởng của bà con nơi cư trú.

Hòa thượng Thích Huệ Phước, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPG Việt Nam thành phố Huế đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, khách quan trong các bước hiệp thương. Theo Hòa thượng, chính sự công khai, minh bạch và cầu thị lắng nghe ý kiến Nhân dân đã làm nên giá trị thực chất của công tác hiệp thương; tỷ lệ tín nhiệm cao là minh chứng cho sự đồng thuận xã hội và niềm tin của Nhân dân đối với đội ngũ được giới thiệu. Song, sự tín nhiệm ấy cũng đặt ra trách nhiệm lớn lao đối với mỗi ứng cử viên trước cử tri và cộng đồng.

Kết luận Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Chí Tài nhấn mạnh: Hiệp thương không chỉ bảo đảm đúng số lượng, cơ cấu, thành phần mà điều cốt lõi là bảo đảm chất lượng đại biểu. Nhiệm kỳ mới đòi hỏi mỗi đại biểu phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, năng lực thực tiễn, tư duy đổi mới cùng tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Chí Tài khẳng định: Ngay sau hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban bầu cử và các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân. Đồng thời, tăng cường giám sát, bảo đảm mọi khâu tổ chức bầu cử diễn ra đúng luật, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Từ 17 người ứng cử bầu 9 ĐBQH đến 89 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố, hành trình hiệp thương đã khẳng định vai trò nòng cốt của Mặt trận trong việc tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Quan trọng hơn, đó là quá trình gửi gắm niềm tin - nơi Nhân dân trực tiếp tham gia sàng lọc, lựa chọn những người đại diện xứng đáng cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình trong nhiệm kỳ mới. Qua đó, tiếp tục củng cố nền tảng dân chủ, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân trong giai đoạn phát triển mới của thành phố.