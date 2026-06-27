Tăng tốc, bứt phá để hoàn thành các mục tiêu của năm 2026

Thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị

Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đình Trung, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố; Nguyễn Khắc Toàn, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Tham dự hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy viên; đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đơn vị liên quan; bí thư, chủ tịch UBND các phường, xã trên địa bàn thành phố.

Nhận diện khó khăn, đưa ra giải pháp mạnh

Theo chương trình, hội nghị sẽ thảo luận, cho ý kiến và thông qua nhiều nội dung quan trọng, gồm: các kết luận về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026 - 2030; tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Thành ủy về phát triển văn hóa, du lịch, giáo dục - đào tạo và y tế chuyên sâu; báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII.

Hội nghị cũng sẽ xem xét các báo cáo về tổng kết thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố; tình hình triển khai Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam; công khai dự toán, quyết toán ngân sách của Thành ủy; tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đồng thời tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn theo quy định.

Đại biểu biểu quyết thông qua chương trình hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh, Hội nghị Thành ủy lần thứ sáu diễn ra ngay sau khi Trung ương sơ kết 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời triển khai các nhiệm vụ cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII. Đây là thời điểm toàn Đảng bộ cần tăng tốc, bứt phá để hoàn thành các mục tiêu năm 2026, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi các mục tiêu của cả nhiệm kỳ.

Theo đồng chí Bí thư Thành ủy, bối cảnh mới đặt ra cả thời cơ và thách thức khi Trung ương đang quyết liệt triển khai các chủ trương lớn về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực; phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển kinh tế tư nhân và thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững. Đối với Huế, yêu cầu đó càng cấp thiết hơn khi thành phố vừa phải phát huy vị thế thành phố trực thuộc Trung ương, vừa gìn giữ và phát huy các giá trị đặc sắc của đô thị di sản, văn hóa, sinh thái.

Đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, đồng chí Nguyễn Đình Trung cho biết, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, thành phố vẫn đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng; nhiều chỉ tiêu chủ yếu đạt kết quả tích cực; thu ngân sách, cải cách hành chính, chuyển đổi số và xây dựng chính quyền số có nhiều chuyển biến; quốc phòng, an ninh được giữ vững; an sinh xã hội được bảo đảm; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường; mô hình chính quyền địa phương 2 cấp bước đầu vận hành thông suốt, phát huy hiệu quả. Nhiều địa phương, đơn vị đã chủ động đổi mới tư duy lãnh đạo, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý, điều hành.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Bí thư Thành ủy cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế như tốc độ tăng trưởng ở một số lĩnh vực chưa đạt yêu cầu; tiến độ thực hiện một số dự án trọng điểm còn chậm; môi trường đầu tư, kinh doanh cần tiếp tục được cải thiện; việc cụ thể hóa chủ trương thành hành động ở một số nơi còn chậm; năng lực tổ chức thực hiện chưa đồng đều; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu có nơi chưa đáp ứng yêu cầu; chất lượng đội ngũ cán bộ sau sắp xếp cần tiếp tục nâng cao; tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm vẫn còn xảy ra ở một số nơi. Nếu không nhận diện đúng những điểm nghẽn và có giải pháp đủ mạnh thì rất khó tạo được bước phát triển bứt phá trong thời gian tới.

UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Nguyễn Đình Trung phát biểu khai mạc hội nghị

Tập trung khơi thông nguồn lực, đẩy mạnh cải cách hành chính

Đồng chí Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh, hội nghị lần này không chỉ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm mà quan trọng hơn là thống nhất tư duy, quyết tâm chính trị và các giải pháp để tạo chuyển biến thực chất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Tinh thần xuyên suốt của hội nghị là đổi mới tư duy, quyết liệt hành động; phân cấp mạnh hơn, trách nhiệm rõ hơn; kỷ cương nghiêm hơn, hiệu quả thực chất hơn; lấy kết quả phục vụ Nhân dân và sự phát triển của thành phố làm thước đo cao nhất.

Để hội nghị tập trung thảo luận đúng trọng tâm, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị các đại biểu tập trung đánh giá khách quan, toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; làm rõ những tồn tại, nguyên nhân và trách nhiệm; xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để hoàn thành cao nhất các mục tiêu năm 2026. Trong đó, cần tập trung khơi thông các nguồn lực phát triển; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; nâng cao chất lượng môi trường đầu tư; sử dụng hiệu quả các nguồn lực đất đai, tài chính, đầu tư công; đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm; hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát; xây dựng đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Đồng chí cũng đề nghị hội nghị tập trung cho ý kiến đối với Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII; các đề án, chương trình về giảm nghèo bền vững; phát triển văn hóa, du lịch, dịch vụ; phát triển kinh tế tư nhân; giáo dục - đào tạo; y tế chuyên sâu; đồng thời đánh giá việc thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và đổi mới hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, tinh thần đổi mới và trách nhiệm cao của toàn Đảng bộ, Hội nghị Thành ủy lần thứ sáu sẽ hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, góp phần đưa Huế phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng với vị thế thành phố trực thuộc Trung ương.