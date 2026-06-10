Không chỉ kiến thức, chúng tôi còn học được cách làm việc chuyên nghiệp…

Hai năm theo học tại KMOU là quãng thời gian khó quên với mỗi chúng tôi.

Đối với mỗi sinh viên Việt Nam chúng tôi, đây không chỉ là ngày nhận tấm bằng tốt nghiệp sau hai năm học tập tại Hàn Quốc mà còn là cột mốc đánh dấu sự trưởng thành sau một hành trình đầy thử thách và nhiều kỷ niệm.

Vietnam 2+2 Special Transfer Program - Chương trình liên kết quốc tế Cử nhân 2+2 tại Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh (UTH) là mô hình chuyển tiếp đặc biệt phối hợp với các trường đại học quốc gia hàng đầu tại Hàn Quốc, tiêu biểu là ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, ngành mà tôi theo học. Giai đoạn 1 (2 năm đầu): Học viên học tập tại cơ sở chính của UTH ở TP.HCM để hoàn thiện kiến thức đại cương, chuyên ngành cơ bản và nâng cao năng lực ngoại ngữ. Giai đoạn 2 (2 năm cuối): Sinh viên đáp ứng đủ điều kiện về học thuật và ngôn ngữ sẽ chuyển tiếp sang Hàn Quốc hoàn thành chương trình. Sinh viên tốt nghiệp được nhận bằng Cử nhân Quốc tế do trường đại học đối tác Hàn Quốc cấp và chứng chỉ chuyên môn quốc tế danh giá từ Liên đoàn các Hiệp hội Giao nhận Vận tải Quốc tế (FIATA).

Ngay từ khi bước vào Hội trường, ai cũng có thể cảm nhận được bầu không khí đặc biệt của buổi lễ. Tất cả sinh viên đều khoác lên mình bộ lễ phục màu xanh, cùng nhau lưu lại những bức ảnh kỷ niệm và chia sẻ niềm vui trong ngày trọng đại. Xen lẫn những nụ cười là những cảm xúc bồi hồi khi nghĩ về quãng thời gian hai năm vừa qua - khoảng thời gian mà mỗi người đều đã phải học cách thích nghi với một môi trường mới, vượt qua rào cản ngôn ngữ, văn hóa và những khó khăn khi sống xa gia đình.

Hiệu trưởng KMOU bày tỏ sự tự hào trước những nỗ lực của các sinh viên quốc tế, đặc biệt là sinh viên Việt Nam .

Mở đầu chương trình, đại diện nhà trường gửi lời chào mừng và chúc mừng đến toàn thể sinh viên đã hoàn thành chương trình học. Trong bài phát biểu, Hiệu trưởng KMOU bày tỏ sự tự hào trước những nỗ lực của các sinh viên quốc tế, đặc biệt là sinh viên Việt Nam tham gia chương trình chuyển tiếp 2+2. Thầy nhấn mạnh rằng tấm bằng tốt nghiệp hôm nay không chỉ là kết quả của quá trình học tập mà còn là minh chứng cho sự kiên trì, tinh thần vượt khó và ý chí không ngừng vươn lên của mỗi sinh viên. Đồng thời, thầy cũng kỳ vọng rằng sau khi tốt nghiệp, các tân cử nhân sẽ tiếp tục phát huy những kiến thức và kinh nghiệm đã tích lũy để đóng góp cho sự phát triển của xã hội và trở thành cầu nối thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Và rồi, thời khắc được mong chờ nhất cũng tới: Nghi thức trao bằng tốt nghiệp. Từng sinh viên lần lượt bước lên sân khấu trong tiếng vỗ tay cổ vũ của thầy cô, phụ huynh và bạn bè. Khi nhận tấm bằng trên tay, nhiều người không giấu được niềm xúc động bởi đó là thành quả của biết bao ngày tháng học tập, cố gắng và cả những lần phải vượt qua áp lực nơi đất khách. Những cái bắt tay và lời chúc mừng từ Ban Giám hiệu không chỉ là sự ghi nhận cho kết quả học tập mà còn là nguồn động viên để các tân cử nhân tự tin bước vào chặng đường mới.

Một tiết học ngay tại cảng container ở thành phố Busan - Hàn Quốc.

Bên cạnh lễ trao bằng, nhà trường cũng vinh danh các sinh viên có thành tích học tập xuất sắc bằng giấy khen và phần thưởng. Đây là sự ghi nhận xứng đáng dành cho những cá nhân đã không ngừng nỗ lực trong suốt quá trình học tập tại KMOU. Mỗi tràng pháo tay vang lên chúc mừng các bạn đạt thành tích cao và là lời động viên dành cho tất cả sinh viên đã cố gắng hết mình trong suốt hai năm qua.

Một trong những khoảnh khắc ý nghĩa nhất của buổi lễ là khi các giảng viên đứng thành hàng để bắt tay và gửi lời chúc mừng đến từng sinh viên. Những cái bắt tay thật chặt, những nụ cười thân thiện cùng những lời dặn dò giản dị đã khiến nhiều người không khỏi rưng rưng xúc động. Đó là tình cảm chân thành giữa thầy và trò, là minh chứng cho sự quan tâm của nhà trường đối với từng sinh viên trong suốt quá trình học tập.

Chúc em thành công...

Để lưu giữ những kỷ niệm đẹp, KMOU cũng chuẩn bị những món quà lưu niệm dành tặng các tân cử nhân. Dù giá trị vật chất không quá lớn, nhưng đó là món quà chứa đựng sự quan tâm và lời chúc tốt đẹp từ nhà trường. Sau buổi lễ, sinh viên cùng thầy cô và bạn bè đã chụp những bức ảnh kỷ niệm trước tòa nhà chính của trường. Có lẽ nhiều năm sau, khi nhìn lại những bức ảnh ấy, mỗi người sẽ vẫn nhớ về quãng thời gian thanh xuân đáng quý đã gắn bó với KMOU.

Đối với chúng tôi, hai năm học tập tại Hàn Quốc không chỉ mang đến những kiến thức chuyên môn về “logistics, quản lý chuỗi cung ứng” hay “thương mại quốc tế” mà còn giúp mỗi người trưởng thành hơn rất nhiều. Chúng tôi học được cách làm việc chuyên nghiệp, tinh thần kỷ luật, khả năng thích nghi trong môi trường quốc tế và cách giải quyết vấn đề bằng tư duy hiện đại. Đó là những bài học quý giá mà không một cuốn giáo trình nào có thể truyền tải trọn vẹn.

Khép lại một hành trình.

Đặc biệt hơn cả là sau hai năm học tập ở nước ngoài, điều mà nhiều sinh viên mong muốn nhất lại chính là được trở về Việt Nam để cống hiến. Việt Nam đang có những bước phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực logistics và xuất nhập khẩu, đồng thời ngày càng hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới. Chúng tôi tự tin rằng, những kiến thức và kinh nghiệm học được tại KMOU sẽ là nền tảng để góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành logistics và xây dựng chuỗi cung ứng hiệu quả hơn. Mỗi người đều hy vọng sẽ đóng góp một phần nhỏ bé của mình vào sự phát triển chung của đất nước, đồng thời trở thành cầu nối giúp tăng cường hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Hàn Quốc.

Một bức ảnh kỷ niệm với những người bạn thân trước lúc chia xa...

Lễ tốt nghiệp khép lại cũng là lúc một hành trình mới bắt đầu. Hai năm tại KMOU sẽ mãi là một phần đẹp của tuổi trẻ, là nơi lưu giữ những kỷ niệm không thể quên và cũng là điểm khởi đầu để mỗi chúng tôi tự tin bước tiếp trên con đường phía trước. Dù ở đâu, mỗi sinh viên của Chương trình liên kết 2+2 vẫn sẽ luôn tự hào vì đã từng là một phần của đại gia đình KMOU và mang trong mình khát vọng trở về, đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam quê nhà.