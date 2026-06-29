Chặng nước rút cho tăng trưởng hai con số

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Giữ nhịp tăng trưởng

Sáu tháng đầu năm 2026, Huế giữ được nhịp tăng trưởng khá tích cực với GRDP ước tăng 9,39%. Lĩnh vực đầu tư, du lịch, thu ngân sách cũng đều có bước tăng trưởng, là nền tảng quan trọng để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu đề ra, vẫn còn những khó khăn cần tập trung các giải pháp để tháo gỡ. Đó là nguồn thu và quỹ đất ở một số địa bàn chưa khai thác tương xứng; bộ máy cơ sở còn độ trễ sau sắp xếp; một số dự án, nguồn lực đầu tư vẫn "ách" ở khâu thủ tục và tổ chức thực hiện.

Một trong những sức ép rõ nhất là nguồn thu ngân sách. Về khó khăn nguồn thu, UVTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Thuận Hóa Nguyễn Thanh Bình cho biết, biến động trong quản lý hộ kinh doanh là một trong những nguyên nhân làm giảm nguồn thu ở khu vực thương mại, dịch vụ. Cùng với đó, lực lượng quản lý thuế mỏng, trong khi phần việc rà soát biến động kinh doanh và chống thất thu dồn nhiều về cơ sở, khiến việc nuôi dưỡng nguồn thu cũng gặp khó khăn.

Thực tế cho thấy, trong cơ cấu nguồn thu ngân sách, nguồn thu từ đất ở nhiều nơi vẫn chủ yếu từ thuế, phí liên quan đến đất đai, chứ chưa đến từ việc chủ động tạo quỹ đất sạch, tổ chức đấu giá hoặc khai thác hiệu quả các khu đất xen ghép, đất nhỏ lẻ. Nhiều khu đất có giá trị thương mại nhưng còn vướng pháp lý, chưa giải phóng mặt bằng hoặc chưa có cơ chế để địa phương chủ động đề xuất phương án khai thác...

Kết quả kiểm tra, giám sát của Đoàn Kiểm tra, giám sát số 21 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư với Ban Thường vụ Thành ủy Huế mới đây cho thấy, ở một số địa phương, công tác lãnh đạo, chỉ đạo chưa thật quyết liệt; việc xử lý hồ sơ đất đai tồn đọng còn chậm; chất lượng đội ngũ ở một số vị trí chưa đáp ứng yêu cầu; sự phối hợp chưa thông suốt, đầu mối chưa rõ và trách nhiệm thực thi chưa liền mạch.

Bên cạnh đó, lĩnh vực đầu tư công, đầu tư xã hội và các dự án động lực cần được thúc đẩy mạnh hơn. Thành phố đã yêu cầu định kỳ rà soát, cập nhật tiến độ thực hiện ngân sách, nhất là thu từ đất, để kịp thời cảnh báo nơi hụt thu và tháo gỡ vướng mắc về hồ sơ, quỹ đất, thủ tục...

Tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực

Mới đây, tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Huế, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao gợi mở: Để bứt tốc hiện thực mục tiêu tăng trưởng hai con số, cần tiếp tục cụ thể hóa mục tiêu này bằng các kịch bản điều hành sát thực tế, lượng hóa rõ đóng góp của từng khu vực, từng dự án, từng nguồn thu. Trong bối cảnh thị trường, đầu tư, thương mại, du lịch còn nhiều biến động, nếu chỉ dừng ở mục tiêu chung mà không phân chia thành đầu việc, tiến độ và trách nhiệm, sẽ rất khó giữ được nhịp tăng trưởng trong những tháng cuối năm.

Một giải pháp quan trọng được đồng chí Lê Hoài Trung nhấn mạnh là phát huy mạnh hơn vai trò du lịch, dịch vụ, kinh tế di sản và thu hút đầu tư như những động lực tăng trưởng quan trọng. Với du lịch, vấn đề không chỉ là tăng lượng khách mà còn phải kéo dài thời gian lưu trú, tăng chi tiêu bình quân, mở rộng thị trường khách quốc tế và gắn xúc tiến du lịch với xúc tiến đầu tư, xúc tiến văn hóa, đối ngoại. Với đầu tư, yêu cầu đặt ra là chuẩn bị sẵn quỹ đất, quy hoạch, hạ tầng, thủ tục và cơ chế hỗ trợ để nhà đầu tư có thể sớm triển khai dự án.

Cũng theo đồng chí Lê Hoài Trung, những nguồn lực đang bị chậm khai thác cũng cần được tháo gỡ bằng cơ chế rõ ràng hơn, nhất là với các dự án chậm tiến độ, quỹ đất chưa phát huy hiệu quả, tài sản công sử dụng chưa tương xứng.

Ngày 16/6/2026, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Kết luận 328-KL/TU về các giải pháp đảm bảo tăng trưởng hai con số với những định hướng cụ thể cho chặng đường nước rút, yêu cầu tiếp tục hoàn thiện các giải pháp bảo đảm tăng trưởng từ 10% trở lên. Kết luận còn nhấn mạnh 3 nhóm giải pháp quan trọng. Đó là rà soát, sắp xếp, bố trí lại đội ngũ cán bộ gắn với cá thể hóa trách nhiệm, lượng hóa nhiệm vụ; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, nhất là ban quản lý khu kinh tế, công nghiệp, cấp xã, phường để tăng tính chủ động trong xử lý công việc. Đồng thời, siết kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng kiểm tra, giám sát, xử lý trách nhiệm đối với những trường hợp chậm trễ, né tránh, gây ách tắc trong thực thi công vụ.

Tăng trưởng hai con số, vì thế không chỉ là mục tiêu kinh tế mà còn là phép thử đối với năng lực tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực và đảm bảo sự vận hành thông suốt của cả hệ thống chính trị.