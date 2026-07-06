Xây mới cầu Ông Thượng

Công trình sẽ được xây dựng trong thời gian 3 tháng

Theo kế hoạch, trong thời gian 3 tháng (từ ngày 1/7 đến 30/9/2026), cầu Ông Thượng được tháo dỡ để thi công xây dựng mới. Trong thời gian này, người dân và các phương tiện lưu thông qua khu vực cần chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng và phương án phân luồng giao thông.

Theo đó, mọi phương tiện lưu thông theo đường Lại Thế, Nguyễn Minh Vỹ ra đường Phạm Văn Đồng qua cầu Lại Thế và các hướng khác.

Cầu Ông Thượng nằm trên trục đường Thanh Tịnh, tại Km0+950, bắc qua hói Mộc Hàn, thuộc địa bàn hai phường Vỹ Dạ và Mỹ Thượng. Công trình là một hạng mục thuộc dự án hệ thống tiêu thoát lũ Phổ Lợi - Mộc Hàn - Phú Khê của TP. Huế.

Công trình cầu mới xây dựng dài 10 mét, rộng 7 mét với tổng kinh phí 2,1 tỷ đồng. Chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn TP. Huế

Nhiều người dân địa phương bày tỏ sự phấn khởi khi công trình được triển khai. Sau nhiều năm sử dụng, cầu Ông Thượng đã trở nên nhỏ hẹp, xuống cấp, không còn đáp ứng nhu cầu đi lại và lưu thông ngày càng tăng của người dân. Việc xây dựng cầu mới được kỳ vọng sẽ góp phần bảo đảm an toàn giao thông, nâng cao năng lực kết nối hạ tầng và phục vụ tốt hơn nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của khu vực.