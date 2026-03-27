Hội nghị Thành ủy lần thứ V thông qua nhiều nội dung quan trọng, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới

Thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị

Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Thông qua nhiều nội dung mang tầm chiến lược

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh, trong bối cảnh Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV của Đảng đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng, hoàn thiện cơ chế vận hành của hệ thống chính trị và khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV bằng các chương trình hành động thiết thực, hiệu quả, thì Hội nghị Thành ủy lần thứ năm có ý nghĩa đặc biệt đối với thành phố.

Đây không chỉ là hội nghị thường kỳ đánh giá tình hình, mà còn là bước chuẩn bị nền tảng cho cả nhiệm kỳ, nhất là khi TP. Huế đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn về chất lượng quản trị, hiệu lực điều hành và năng lực tổ chức thực hiện.

Hội nghị đã tập trung thảo luận nhiều nội dung lớn, mang tính chiến lược và có tác động trực tiếp đến định hướng phát triển của thành phố trong trung và dài hạn. Trong đó, nổi bật là việc cho ý kiến đối với 4 chương trình trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, gồm: phát triển công nghiệp; phát triển đô thị đồng bộ, hiện đại, thông minh gắn với đô thị di sản; đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thi công các công trình trọng điểm (Ảnh: Thi công đường dẫn cầu vượt cửa biển Thuận An)

Hội nghị đã dành nhiều thời gian đánh giá toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I/2026; phân tích sâu các yếu tố tác động đến tăng trưởng; thảo luận kịch bản, giải pháp bảo đảm mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt từ 10% trở lên trong năm 2026.

Một nội dung đáng chú ý khác là việc xem xét, sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo trong tình hình mới; đồng thời thực hiện quy trình công tác cán bộ đối với các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND, UBND thành phố nhiệm kỳ 2026-2031 theo đúng quy định.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khoa học, các đại biểu đã phát huy cao độ trách nhiệm, nghiên cứu kỹ tài liệu, thảo luận sâu vào những vấn đề trọng tâm, đề xuất nhiều giải pháp sát thực tiễn, có tính khả thi cao.

Sau 2 ngày làm việc, hội nghị đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra; thống nhất thông qua 4 nghị quyết; thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; cho ý kiến về công tác nhân sự lãnh đạo các cơ quan Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031.

Những kết quả đạt được tại hội nghị không chỉ cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII mà còn tạo nền tảng để nâng cao chất lượng điều hành, tổ chức thực hiện và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Quyết liệt hành động, tạo chuyển biến rõ nét

Phát biểu bế mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, địa phương, đơn vị tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm, tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện.

Trước hết, tiếp tục quán triệt sâu sắc yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương; bảo đảm sự lãnh đạo ngày càng khoa học, sát thực tiễn, hiệu quả; đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp, các ngành. Các cơ quan, đơn vị khẩn trương tổ chức quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa các nghị quyết của hội nghị thành chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, phù hợp với thực tiễn; bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và rõ kết quả.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung phát biểu bế mạc hội nghị

Về phát triển kinh tế - xã hội, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh yêu cầu tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, khắc phục tình trạng chậm trễ kéo dài.

Thành phố cần bám sát kịch bản tăng trưởng, phát huy các ngành, lĩnh vực có lợi thế, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số; đồng thời đẩy mạnh triển khai các chương trình trọng điểm, tạo động lực tăng trưởng mới. Cùng với đó, tập trung hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh; chủ động ứng phó với các yếu tố bất lợi từ thị trường và thời tiết; bảo đảm ổn định sản xuất nông nghiệp, nhất là vụ đông xuân.

Đặc biệt, Thành ủy thống nhất chủ trương cắt giảm tối thiểu 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, trước hết tại các sở, ban, ngành; yêu cầu các đơn vị rà soát, đăng ký và triển khai thực hiện ngay từ quý II/2026.

Đối với các dự án trọng điểm, áp dụng cơ chế “làn xanh” nhằm rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư; đồng thời nâng cao chất lượng lựa chọn nhà thầu, khắc phục tình trạng thi công chậm, kéo dài, gây bức xúc trong Nhân dân.

Riêng đối với các dự án trường liên cấp tại các xã A Lưới, Bí thư Thành ủy yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc tiến độ; huy động tối đa nguồn lực, tổ chức thi công “tăng ca, tăng kíp”, “làm ngày, làm đêm”, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/7/2026, bảo đảm chất lượng, an toàn và tránh thất thoát, lãng phí.

Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái; giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo, không để phát sinh điểm nóng.

Về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ, Thành ủy yêu cầu tiếp tục sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu quả; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cấp cơ sở; đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ và lề lối làm việc để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nhấn mạnh nhiệm vụ phía trước còn nhiều khó khăn, thách thức, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung đề nghị người đứng đầu các cấp, các ngành phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, sâu sát cơ sở, kịp thời nắm bắt tình hình, trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ.