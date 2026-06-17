Kỳ vọng vào trụ cột đột phá cho tăng trưởng

Cảng Chân Mây - một lợi thế để Huế phát triển công nghiệp vận tải, logistics

Nhiều dư địa

Với lợi thế nằm trên trục giao thông Bắc - Nam, gần cảng biển và Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, đồng thời kết nối trực tiếp với hành lang kinh tế Đông - Tây nối với Lào, Thái Lan…, TP. Huế có nhiều tiềm năng, cơ hội để thu hút các nhà đầu tư, tập đoàn lớn trong, ngoài nước. Minh chứng rõ nhất là sau khi thành lập KCN Phú Bài và sau đó là các KCN Phong Điền, Tứ Hạ, La Sơn…, thành phố đã thu hút hàng trăm doanh nghiệp đến sản xuất, kinh doanh, tạo nền tảng quan trọng cho tăng trưởng kinh tế và giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương.

Bên cạnh các KCN, Khu Kinh tế (KKT) Chân Mây - Lăng Cô được xác định là một trong những trung tâm phát triển công nghiệp, dịch vụ và logistics quan trọng của khu vực miền Trung. Với tổng diện tích hơn 27.100ha, KKT này hiện đã thu hút hàng chục dự án đầu tư trong các lĩnh vực công nghiệp, du lịch, dịch vụ cảng biển. Riêng từ năm 2025 đến nay, TP. Huế đã kêu gọi đầu tư 15 dự án với tổng vốn gần 47.500 tỷ đồng. Đặc biệt, hệ thống cảng nước sâu Chân Mây được quy hoạch và từng bước đầu tư hoàn thiện mở ra lợi thế lớn trong sản xuất, trung chuyển hàng hóa công nghiệp gắn với xuất, nhập khẩu, logistics, dịch vụ cảng biển.

TS. Hoàng Trường, Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách (Bộ Công Thương) cho rằng, xét tổng thể, giá trị sản xuất công nghiệp của Huế vẫn chưa thật sự lớn. Số lượng doanh nghiệp quy mô lớn ít, trong đó phần lớn doanh nghiệp hoạt động ở quy mô nhỏ và vừa. Điều này khiến khả năng lan tỏa sang các ngành kinh tế khác chưa cao, chưa tạo được “lực kéo” mạnh cho tăng trưởng.

Một điểm đáng chú ý là cơ cấu công nghiệp vẫn chủ yếu dựa vào các ngành gia công, chế biến với giá trị gia tăng chưa cao. Trong khi đó, các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, sáng tạo - những lĩnh vực có khả năng tạo đột phá vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng ở địa phương. Điều này đặt Huế trước áp lực cạnh tranh với các tỉnh, thành lân cận.

Cần những “lực kéo” đủ mạnh

Tại hội nghị góp ý hoàn thiện Đề án phát triển công nghiệp giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 diễn ra vào đầu tháng 3/2026, TS. Hoàng Trường cho rằng, việc xây dựng Đề án phát triển công nghiệp giai đoạn mới được xem là bước đi quan trọng nhằm xác định hướng đi dài hạn cho ngành công nghiệp của thành phố Huế.

Cũng tại hội nghị vừa nêu, nhiều ý kiến của doanh nghiệp có chung quan điểm, thành phố cần mạnh dạn xác định công nghiệp là một trụ cột chính trong phát triển kinh tế, song hành cùng dịch vụ và du lịch. Khi được định hướng đúng, đầu tư bài bản, công nghiệp không chỉ đóng góp lớn vào tăng trưởng mà còn tạo động lực lan tỏa cho các lĩnh vực khác.

PGS.TS. Phạm Xuân Mai, đại diện Công ty CP Kim Long Motor Huế cho rằng, thời gian tới, TP. Huế cần xác định công nghiệp là động lực tăng trưởng, với tỷ trọng khoảng 36 - 38% GRDP; trong đó ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế và giá trị gia tăng cao như công nghiệp chế biến - chế tạo, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ, sản xuất vật liệu mới. TP. Huế không thể phụ thuộc chủ yếu vào dịch vụ, du lịch vì những lĩnh vực này khó tạo ra động lực tăng trưởng mạnh. Do đó, để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số hiện nay, công nghiệp phải đóng vai trò quan trọng.

Theo Giám đốc Sở Công Thương Đặng Hữu Phúc, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, ngành công nghiệp phải đóng vai trò động lực, tạo nền tảng thúc đẩy cho tăng trưởng nhanh, bền vững. Do đó, yêu cầu đặt ra cho ngành công nghiệp trong giai đoạn mới là chú trọng phát triển theo chiều sâu, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm nền tảng. Đây được xem là bước đột phá chiến lược nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của các ngành công nghiệp. Đồng thời, khai thác lợi thế di sản văn hóa, tài nguyên, nhân lực chất lượng và vị trí trung tâm của vùng Bắc Trung Bộ để phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, cần phát triển công nghiệp theo hướng xanh và bền vững, hạn chế các ngành tiêu tốn nhiều năng lượng hoặc gây ô nhiễm môi trường như khuyến nghị của TS. Cung Trọng Cường, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển thành phố. Đây cũng là hướng đi phù hợp với định hướng xây dựng Huế trở thành đô thị di sản, văn hóa đặc trưng của Việt Nam và phù hợp với xu hướng phát triển công nghiệp của thế giới.