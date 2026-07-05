Du lịch tăng tốc đáp ứng mục tiêu tăng trưởng

Khách check-in khi đến tham quan Đại Nội Huế

Tăng trưởng tích cực

Bức tranh du lịch Huế 6 tháng đầu năm cho thấy, lượng khách không chỉ “bùng nổ” trong các dịp nghỉ lễ dài ngày, mà còn tăng đều qua các tháng và ước đạt hơn 4,3 triệu lượt trong nửa năm đầu, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước.

Mặc dù chịu ảnh hưởng từ biến động giá nhiên liệu, song, lượng khách quốc tế và nội địa đến Huế vẫn duy trì mức tăng trưởng tích cực. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 1,5 triệu lượt, tăng 25,1% so với cùng kỳ năm trước và khách nội địa ước đạt 2,8 triệu lượt, tăng 30,1% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu từ du lịch ước đạt 10.300 tỷ đồng, tăng 56,2% so với cùng kỳ.

Ông Võ Hoàng Liên Minh, Trưởng phòng Quản lý Du lịch, Sở Du lịch cho biết, tổng lượng khách lưu trú đã tăng 19,3% so với cùng kỳ (ước đạt 1,5 triệu lượt); trong đó khách quốc tế lưu trú ước đạt 511.000 lượt, tăng 16%.

Thị trường khách nội địa tiếp tục giữ vai trò chủ lực, tập trung vào các sản phẩm nghỉ dưỡng, tham quan di sản, trải nghiệm văn hóa - ẩm thực và tham gia các sự kiện, lễ hội. Đối với khách quốc tế, các thị trường truyền thống tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trong tổng lượng khách quốc tế đến Huế, đồng thời duy trì mức tăng trưởng ổn định.

Các thị trường truyền thống như Pháp, Mỹ, Đức, Anh và Úc tiếp tục dẫn đầu lượng khách quốc tế đến Huế. Top 10 thị trường khách quốc tế hàng đầu đến Huế trong 6 tháng đầu năm 2026 gồm: Pháp, Mỹ, Đức, Anh, Úc, Đài Loan, Ý, Malaysia, Thái Lan và Tây Ban Nha. Trong đó, Pháp tiếp tục là thị trường khách lớn nhất đạt khoảng 59.000 lượt khách, chiếm 15% tổng lượng khách quốc tế đến Huế; tiếp đến là Mỹ với gần 45.000 lượt. Đức đứng thứ ba với hơn 28.000 lượt.

Khách trải nghiệm tại Ngày hội Sen Huế 2026

Bên cạnh nhóm thị trường truyền thống, cơ cấu khách quốc tế có xu hướng mở rộng với sự tăng trưởng nổi bật của một số thị trường tiềm năng như Canada (tăng khoảng 49%) và Trung Quốc (tăng khoảng 36%), cao hơn mức tăng của nhiều thị trường truyền thống.

Điểm đáng chú ý là du lịch Huế đang từng bước đa dạng hóa sản phẩm với các loại hình đặc trưng như du lịch sinh thái biển - đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, du lịch cộng đồng, làng nghề, nông nghiệp, chăm sóc sức khỏe và trải nghiệm văn hóa tại A Lưới, Phú Lộc. Đồng thời, duy trì và mở rộng các tour du lịch xanh, du lịch Net Zero gắn với trải nghiệm nhà vườn tại Kim Long, Thủy Biều, rừng ngập mặn Rú Chá và sử dụng các phương tiện thân thiện với môi trường như xe đạp, xe điện.

Hiện nay, du lịch Huế đã đưa vào khai thác thí điểm sản phẩm du lịch đường thủy trên các tuyến sông Ngự Hà, Đông Ba và An Cựu kết nối khu vực phố cổ Bao Vinh, Gia Hội; phát triển các mô hình homestay, không gian trải nghiệm nghề truyền thống, quảng bá cổ phục và áo dài Huế.

Tăng tốc phát triển du lịch

Đến hết năm 2026, mục tiêu thành phố đặt ra là đón khoảng 7,3 - 7,5 triệu lượt khách du lịch; tổng thu từ du lịch đạt khoảng 20.000 tỷ đồng. Việc hoàn thành mục tiêu trên không chỉ đáp ứng kịch bản phát triển của ngành du lịch mà còn đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng chung của thành phố, như chỉ đạo của UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn trong hội nghị triển khai nhiệm vụ của ngành du lịch vào đầu năm: “Năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ mới, cũng là năm bản lề cho giai đoạn tăng tốc 2026 - 2030, thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số, trong đó du lịch phải khẳng định vai trò là một trong những động lực quan trọng”.

Thực tế, với hơn 4,3 triệu lượt khách trong 6 tháng đầu năm, du lịch Huế đã hoàn thành gần 60% kế hoạch lượng khách của năm. Tuy nhiên, áp lực tăng trưởng vẫn còn không nhỏ khi những tháng cuối năm đòi hỏi ngành du lịch phải tiếp tục duy trì đà tăng khách, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ và gia tăng mức chi tiêu của du khách.

Khách du lịch đến Huế dịp hè 2026

Theo Giám đốc Sở Du lịch Trần Thị Hoài Trâm, bên cạnh những chiến lược dài hạn, ngành du lịch cũng đang tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp để đáp ứng mục tiêu phát triển của năm. Trong đó, Sở Du lịch đang tiếp tục tham mưu UBND thành phố ban hành các kế hoạch, đề án, chương trình và văn bản chỉ đạo điều hành nhằm triển khai hiệu quả nhiệm vụ phát triển du lịch theo kế hoạch công tác năm 2026.

Hiện, ngành du lịch tập trung phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng tại các xã Nam Đông, Long Quảng, Khe Tre; khai thác hiệu quả các loại hình sản phẩm đặc thù, khác biệt của Huế như du lịch tâm linh, chăm sóc sức khỏe, ẩm thực, nông nghiệp nông thôn và du lịch tàu biển. Chú trọng khai thác hiệu quả các tuyến du lịch mới, trong đó tuyến đường thủy và các tuyến kết nối di sản, làng nghề, cảnh quan sinh thái nhằm đa dạng hóa sản phẩm, kéo dài thời gian lưu trú của du khách…

Để lan tỏa hình ảnh điểm đến mạnh mẽ hơn, ngành du lịch cần tiếp tục triển khai nhiều giải pháp đổi mới công tác truyền thông, xúc tiến, quảng bá du lịch và chuyển đổi số. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong ngành du lịch; nâng cấp đồng bộ các nền tảng số như VisitHue, Hue Passport, triển khai ứng dụng AI hỗ trợ du khách, hệ thống thuyết minh đa ngôn ngữ và hệ thống quản lý du lịch thông minh.