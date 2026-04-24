Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ, trực tuyến với 34 tỉnh, thành phố. Cùng tham dự hội nghị còn có các Phó Thủ tướng Chính Phủ và đại diện các bộ ngành liên quan.

Tại điểm cầu TP. Huế, tham dự có UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, đến nay, giải ngân vốn đầu tư công của cả nước mới đạt 12,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Dù kết quả này cao hơn cùng kỳ năm 2025 cả về tỷ lệ lẫn số tuyệt đối, song vẫn còn một số bộ, cơ quan Trung ương và địa phương chưa phân bổ chi tiết hết kế hoạch vốn năm 2026; có 16 bộ, cơ quan Trung ương và một số địa phương giải ngân dưới mức bình quân chung của cả nước.

Tại hội nghị, đại diện các bộ ngành, địa phương đã trình bày các ý kiến, chỉ rõ, nguyên nhân giải ngân giải ngân chậm, tình trạng xung đột quốc tế khiến giá nhiên liệu, nguyên vật liệu xây dựng biến động mạnh hay nút thắt về giải phóng mặt bằng vẫn chưa được tháo gỡ, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công và chi phí thực hiện dự án và đề xuất các kiến nghị, giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong thời gian tới.

Để hoàn thành việc giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, góp phần thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng 2 con số, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương, địa phương phân công cụ thể lãnh đạo, cán bộ phụ trách từng dự án, cá thể hóa trách nhiệm để làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, cần nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư, khắc phục triệt để tình trạng “vốn chờ dự án”; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu xử lý nghiêm các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân gây khó khăn, cản trở hoặc thiếu trách nhiệm làm chậm tiến độ giao vốn, giải ngân, tập trung nguồn lực tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 theo lộ trình đã đề ra.

Tại TP. Huế, tính đến nay, số liệu từ Sở Tài chính cho thấy, thành phố đã giải ngân gần 872 tỷ đồng trên tổng số 6.071tỷ đồng, đạt tỷ lệ 14,4% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn mức bình quân chung của cả nước, xếp thứ 11/34 địa phương. Trong đó, vốn ngân sách địa phương giải ngân 740,3 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 16,3%) và vốn ngân sách Trung ương giải ngân 131,4 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 8,6%).